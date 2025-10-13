"Zbog Piksija sedam-osam igrača ne igra za Srbiju": Rade Bogdanović ima pitanje za selektora u ostavci

Bivši fudbaler Rade Bogdanović otkrio je da osmorica fudbalera ne nastupaju za Srbiju zbog Dragana Stojkovića Piksija.

Izvor: SVEN HOPPE / AFP / Profimedia

Selektorski mandat Dragana Stojkovića Piksija privodi se kraju, zapravo je vjerovatno i završen konferencijom nakon poraza od Albanije u Leskovcu, a nekadašnji fudbaler Rade Bogdanović i dalje priča o svemu tome. Gostujući u podkastu koji vode Pop i Kalina, bivši napadač je istakao da veliki broj reprezentativaca ne igra za Srbiju zbog sada već bivšeg selektora.

Prije svega, Bogdanović je istakao da selektor Dragan Stojković nije na pravi način vodio Srbiju u posljednje vrijeme, a razlog za to možda je djelimično i u svađi sa nekoliko fudbalera, koja je kulminirala na Evropskom prvenstvu u Njemačkoj 2024. godine. Tada su "orlovi" završili grupnu fazu sa jednim osvojenim bodom, a nekoliko igrača od tada nije obuklo dres Srbije.

"Ja ne krivim igrače, niti ih branim bez razloga. Mitrović je jako loše odigrao. Dođu, pokušaju, daju svoj maksimum. Kad dođu ovdje moraju da budu bolje vođeni. Imao sam diskusiju sa familijom jednog fudbalera. Meni su rekli 'Sve si ti u pravu, ali zaboravljaš da on nije trebalo da igra.' Na poluvremenu su mu rekli da će ući. Momak na ulasku pita selektora šta da igra, on mu kaže 'Šunjaj se između šestice i osmice.' To je milijardu odsto tačno. Mi nismo vođeni. Oni treba da budu vođeni", ispričao je Rade Bogdanović u emisiji "Indirektno kod Popa i Milana".

Bogdanović tvrdi da Dragan Stojković Piksi neće dobiti nagradu za najboljeg trenera u Srbiji, iako je prethodnih godina dobijao to priznanje zbog rada na klupi nacionalnog tima. Umjesto toga, sada će se pričati o sedam ili osam fudbalera koji u prethodnom periodu nisu igrali za Srbiju zbog Piksija!

"U svijetu ništa nije sigurno. Sad je sigurno da Dragan Stojković neće biti trener godine i da Aleksandar Mitrović neće biti igrač godine. Nekoliko godina su uzimali te nagrade. Filip Kostić? Prije dvije i po godine najbolji igrač u Ligi Evrope. Bio je u timu Lige Evrope i osvojio je sa Frankfurtom. Transfer 20 miliona evra u Juventus. Nije proglašen za najboljeg. Imamo Žarka Lazetića, otišao je u TSC... Izborio se protiv ovih ala beogradskih, otišao u Izrael, još je u romingu... Pa kad ćete mu dati nagradu nego tad? Ta alavost mene ubi. Žarko ne može da ponese titulu. Bio je najbolji te godine. Oni su dali... Da ne spominjem ime. Imaju Kostića, daju Mitroviću. A igrao je u Čempionšipu. Nemam ništa protiv. Opredijelio se za pare, sad se štedi. Ne može reprezentacija da igra sa ovakva dva špica", rekao je Bogdanović i zatim odgovorio da li Srbiji fali Dušan Tadić: "Imate sedam-osam igrača koji zbog Piksija nisu htjeli da dolaze, 100 odsto. Zašto? Treba njega da pitamo."