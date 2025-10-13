logo
Rade Bogdanović zna nešto što mi ne znamo: Koliko je zapravo zarađivao Dragan Stojković Piksi?

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
Iznenadiće vas lista najplaćenijih selektora, gdje se nalazi Dragan Stojković Piksi?

objavljeno ko su najplaceniji selektori gdje je piksi Izvor: Prva TV/Printscreen/Arenasport/Printscreen

Dragan Stojković Piksi napustio je klupu Srbije poslije debakla protiv Albanije u Leskovcu i njega će privremeno zamijeniti Zoran Bata Mirković koji trenutno predvodi mladu selekciju. Doskorašnji selektor je obavljao ovu funkciju od 2021. godine, a njegova primanja su oduvijek intrigirala domaću javnost. Italijanski list "Gazzeta dello Sport" objavio je listu najplaćenijih selektora, a Piksi se nalazi daleko od "krema" svjetskog fudbala.

Karlo Anćeloti je u samom vrhu i u Brazilu zarađuje za ostale nedostižnu sumu od 9,5 miliona evra godišnje, dok je odmah iza selektor Engleske Tomas Tuhel sa zavidnih 5,9 miliona. Milion manje zarađuje Julijan Nagelsman u Njemačkoj, dok mnogo ne zaostaje ni Fabio Kanavaro koji je bogato plaćen u Uzbekistanu. Selektor Portugala kompletira Top 5 sa primanjima od 4 miliona.

Evo Top 10 liste najplaćenijih selektora:

Izvor: Guillermo Martinez / Alamy / Profimedia

  • Karlo Anćeloti (Brazil) - 9,5 miliona
  • Tomas Tuhel (Engleska) - 5,9 miliona
  •  Julian Nagelsman (Njemačka) - 4,9 miliona
  • Fabio Kanavaro (Uzbekistan) - 4 miliona
  •  Roberto Martines (Portugal) - 4 miliona
  • Didije Dešan (Francuska) - 3,8 miliona
  • Marselo Bijelsa (Urugvaj) - 3,5 miliona
  •  Ronald Kuman (Holandija) - 3 miliona
  • Gustavo Alfaro (Paragvaj) - 2,5 miliona
  • Lionel Skaloni (Argentina) - 2,3 miliona

Gdje je Piksi?

Ne postoje zvanične informacije o primanjima sada već bivšeg selektora Srbije, ali u javnosti se spekuliše da je u pitanju suma od 1,4 miliona, što bi na period od četiri iznosi između pet i šest miliona evra. Pretpostavlja se da je produženjem ugovora koje je dogovoreno u maju 2024. godine dobio bolje uslove, ali detalje nikada nismo saznali. Ako pitate Radeta Bodanovića najglasnijeg kritičara Dragana Stojkovića otkad je preuzeo Srbiju, zaradio je mnogo više...

"Njegov dolazak je donio osvježenje koje je kratko trajalo. Niko ga živ na kugli zemaljskoj ne bi pustio četiri i po godine da uzme platu od 11 miliona evra u FSS, a da ne napravi rezultat. Imao je veliku sreću da su neki mislili da može, sada imamo novo poglavlje. Imamo selektora koji, kako da kažem, ne podnosi kritiku, ali mora da shvati da je njegova plata u FSS bila plata od 70 hirurga sa prve hirurške u Kliničkom centru. Ta prva hirurška je sinonim za kvalitet. Zato je podložan za kritiku", izjavio je Bogdanović.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:36
Piksi odlazi
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

(MONDO)

