"Zvala ga Srbija, tražio samo jedno": Najnovije informacije o Veljku Paunoviću kao selektoru "orlova"

Evo šta se dešava sa Veljkom Paunovićem i da li će biti imenovan za novog selektora fudbalera Srbije.

Izvor: JOSE JORDAN / AFP / Profimedia

Ko će biti novi selektor Srbije? Mnogo je kandidata u igri poslije ostavke Dragana Stojkovića Piksija, a čini se da je od početka najozbiljnije interesovanje za Veljka Paunovića. Za razliku od nekih drugih kandidata - recimo Vladana Milojevića ili Dejana Stankovića - Paunović je trenutno bez angažmana i ne postoje nikakve prepreke u pregovorima sa njim, što mu daje veliku prednost.

Određeni ljudi u Fudbalskom savezu Srbije (FSS) su "zagrizli" za Paunovića i zbog toga što se vezuje za jedan od rijetkih svijetlih fudbalskih trenutaka u ovom vijeku, zlato na Svjetskom prvenstvu za igrače do 20 godina na Novom Zelandu, dok ipak bode oči da u prethodnoj deceniji niti jednom nije bio blizu neke selektorske klupe.

Nije to samo zbog toga što su drugi kandidati bili "bliži" sa FSS, nego i zbog odluke Paunovića da trenersku karijeru gradi polako, u klubovima, međutim sada već dolazi u iskusne godine za trenera i čini se da je trenutak nikad idealniji.

Veljko Paunović je neposredno pred meč Srbije i Albanije u Leskovcu dobio otkaz u Ovijedu i upravo zbog toga je imao jednu molbu za čelnike FSS: "Stupili su u kontakt s njim, ali ideja Veljka Paunovića je da u ovom trenutku polako 'svari' sve što se dogodilo posljednjih dana u Ovijedu", poručuje se u tekstu portala "La Nueva España", inače iz Asturije u kojoj je prethodnih nekoliko meseci radio Paunović.

"U Srbiji ga vrlo dobro poznaju, prate ga još od Svjetskog prvenstva za igrače do 20 godina i cijene posao koji je uradio u Ovijedu i drugim klubovima. Ali Veljko Paunović želi da se odmori od svega što se desilo i da dobro razmisli da li je sada vrijeme da ipak preuzme tako odgovornu funkciju. Čast mu je što misle na njega, ali hoće dobro sve da procijeni", dodaje se.

Podsjetimo, u petak će zasedati Izvršni odbor Fudbalskog saveza Srbije na kome će biti usvojena ostavka Dragana Stojkovića Piksija, a malo je vjerovatno da će tada biti izabran njegov nasljednik.

Iako je za Srbiju ostalo da do kraja kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine odigra još dvije utakmice (Engleska i Letonija) od kojih će malo toga zavisiti, prosto jer su šanse da odu na Mundijal minimalne, ne treba očekivati užurbanu odluku jer gdje je novi ciklus za Evropsko prvenstvo...

Na kraju krajeva, ne treba biti iznenađen da Zoran Mirković "obavi posao" do kraja kvalifikacija, a da se poslije toga izabere novi stalni selektor Srbije.

