U teoriji, Srbija i dalje može da se plasira na Svjetsko prvenstvo 2026. godine, međutim scenariji koji vode "orlove" tamo su zaista komplikovani.

Izvor: Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Srbije doživjela je poraz od Albanije (0:1) kojim se praktično "otpisala" sa Svjetskog prvenstva 2026, ali u teoriji i dalje postoji šansa da vide SAD, Meksiko i Kanadu. Trenutno, Srbija zaostaje četiri boda za drugoplasiranom ekipom grupe Albanijom i u slučaju pobjede nad Andorom u utorak (20.45), primakli bi se na bod na dva kola do kraja...

I dalje to ne znači da imaju bilo kakvu prednost u odnosu na Albaniju, ali postoji "ludi scenario" po kome Srbija ipak može da ode u baraž na Svjetsko prvenstvo 2026, sa novim selektorom umjesto Piksija.

Prvi scenario kaže da Srbija mora u novembru da pobijedi Letoniju i Andoru izuzetno ubjedljivo i osvoji makar bod protiv Engleske, pa da se nada da će Albanija izgubiti od Engleske. Takođe ubjedljvo. Na taj način Srbija bi završila ispred Albanije zbog bolje gol-razlike, koja je glavna u poretku izjednačenih, a ne međusobni skor.

Trenutno im to ne ide na ruku jer je Srbija na "-2", a Albanija na "+3", dok takođe i oni imaju još jedan meč sa Andorom do kraja...

Vidi opis Srbija može na Svjetsko prvenstvo 2026. godine, ali joj treba čudo

Od ovog scenarija postoji još luđi, a to je da se kroz Ligu nacija "ušunjaju" u baraž. Trenutno ni tu nisu u prednosti jer su druge reprezentacije ostvarile bolje rezultate u ovom takmičenju. Zbog toga je scenario koji je pred vama, i u kome moraju da se ostvare tri od četiri tačke, daleko nerealniji:

Rumunija mora da završi među dvije najbolje ekipe u svojoj kvalifikacionoj grupi Švedska mora da završi među dvije najbolje ekipe u svojoj kvalifikacionoj grupi Sjeverna Irska mora da završi među dvije najbolje ekipe u svojoj kvalifikacionoj grupi Belgija ne smije da završi među dvije najbolje ekipe u svojoj kvalifikacionoj grupi

Dakle, šanse su im tanke, ali ne treba se predavati, dešavala su se i veća čuda u fudbalu.

BONUS VIDEO:

Dragan Stojković o ostavci Izvor: Kurir

