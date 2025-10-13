U teoriji, Srbija i dalje može da se plasira na Svjetsko prvenstvo 2026. godine, međutim scenariji koji vode "orlove" tamo su zaista komplikovani.
Fudbalska reprezentacija Srbije doživjela je poraz od Albanije (0:1) kojim se praktično "otpisala" sa Svjetskog prvenstva 2026, ali u teoriji i dalje postoji šansa da vide SAD, Meksiko i Kanadu. Trenutno, Srbija zaostaje četiri boda za drugoplasiranom ekipom grupe Albanijom i u slučaju pobjede nad Andorom u utorak (20.45), primakli bi se na bod na dva kola do kraja...
I dalje to ne znači da imaju bilo kakvu prednost u odnosu na Albaniju, ali postoji "ludi scenario" po kome Srbija ipak može da ode u baraž na Svjetsko prvenstvo 2026, sa novim selektorom umjesto Piksija.
Anketa
Ko je najbolje rešenje za selektora Srbije?
-
Veljko Paunović
69.35% (129)
-
Vladan Milojević
8.06% (15)
-
Marko Nikolić
5.38% (10)
-
Dejan Stanković
6.45% (12)
-
Zoran Mirković
1.61% (3)
-
Inostrani trener je rešenje
9.14% (17)
Prvi scenario kaže da Srbija mora u novembru da pobijedi Letoniju i Andoru izuzetno ubjedljivo i osvoji makar bod protiv Engleske, pa da se nada da će Albanija izgubiti od Engleske. Takođe ubjedljvo. Na taj način Srbija bi završila ispred Albanije zbog bolje gol-razlike, koja je glavna u poretku izjednačenih, a ne međusobni skor.
Trenutno im to ne ide na ruku jer je Srbija na "-2", a Albanija na "+3", dok takođe i oni imaju još jedan meč sa Andorom do kraja...
Srbija može na Svjetsko prvenstvo 2026. godine, ali joj treba čudo
Od ovog scenarija postoji još luđi, a to je da se kroz Ligu nacija "ušunjaju" u baraž. Trenutno ni tu nisu u prednosti jer su druge reprezentacije ostvarile bolje rezultate u ovom takmičenju. Zbog toga je scenario koji je pred vama, i u kome moraju da se ostvare tri od četiri tačke, daleko nerealniji:
- Rumunija mora da završi među dvije najbolje ekipe u svojoj kvalifikacionoj grupi
- Švedska mora da završi među dvije najbolje ekipe u svojoj kvalifikacionoj grupi
- Sjeverna Irska mora da završi među dvije najbolje ekipe u svojoj kvalifikacionoj grupi
- Belgija ne smije da završi među dvije najbolje ekipe u svojoj kvalifikacionoj grupi
Dakle, šanse su im tanke, ali ne treba se predavati, dešavala su se i veća čuda u fudbalu.
BONUS VIDEO:
(MONDO)