Albanski fudbaler poslije pobjede u Leskovcu: "Kao da smo igrali u Albaniji"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Elseid Hisaj, defanzivac reprezentacije Albanije, je poslije pobjede protiv Srbije pričao o atmosferi i kako mu na početku meča uopšte nije djelovalo da je gostovanje u pitanju...

hisaj rekao da je atmosfera u leskovcu bila kao u albaniji Izvor: MN PRESS

Albanija je iznenadila Srbiju i pobijedila u Leskovcu (1:0). Na taj način se približila plasmanu na Svjetsko prvenstvo, a poslije tog meča je Elseid Hisaj pričao za tamošnje medije. Pričao je i o atmosferi i smatra da nije bila onakva kakva je mislio da će biti i da se nije osjećao kao da je na gostovanju.

"Nikada ne izlazim na teren ranije, ali sam ovog puta to uradio. Vratio sam se i rekao saigračima da je sve veoma mirno i da izgleda kao da igramo u Albaniji i da će navijači da se 'upale' kasnije, što se i dogodilo", rekao je Hisaj.

Osvrnuo se na dešavanja na meču i na važna tri boda koja su Albanci uspjeli da osvoji.

"Konačno smo dobili ovaj meč, bilo nam je potrebno 11 godina. Pogriješili smo u dvije utakmice, mogli smo još više da slavimo. Čekaju nas još dva meča, pokazali smo da smo fantastični kao grupa. Mučili smo se malo na početku, ali smo uspjeli sada i nadam se da ćemo da nastavimo."

Rekord i Kristijano Ronaldo

Hisaj je na meču protiv Srbije izjednačio rekord Lorika Cane i sada obojica imaju po 93 utakmice u reprezentaciji. Jasno je da će ga prestići ubrzo, a priliku je iskoristio da spomene i izjavu Kristijana Ronalda koji je ranije pričao o rekordima i tome da služe da bi se rušili.

"Lorik zna da su rekordi tu da bi se rušili. Ponosan sam zaista. Jednog dana ću moći da im kažem da sam ušao u istoriji. Prvo mi je čestitala supruga zajedno sa troje djece", zaključio je Hisaj.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:45
Kraj meča Srbija Albanija, bez incidenata
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)

