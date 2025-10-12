Elseid Hisaj, defanzivac reprezentacije Albanije, je poslije pobjede protiv Srbije pričao o atmosferi i kako mu na početku meča uopšte nije djelovalo da je gostovanje u pitanju...

Izvor: MN PRESS

Albanija je iznenadila Srbiju i pobijedila u Leskovcu (1:0). Na taj način se približila plasmanu na Svjetsko prvenstvo, a poslije tog meča je Elseid Hisaj pričao za tamošnje medije. Pričao je i o atmosferi i smatra da nije bila onakva kakva je mislio da će biti i da se nije osjećao kao da je na gostovanju.

"Nikada ne izlazim na teren ranije, ali sam ovog puta to uradio. Vratio sam se i rekao saigračima da je sve veoma mirno i da izgleda kao da igramo u Albaniji i da će navijači da se 'upale' kasnije, što se i dogodilo", rekao je Hisaj.

Vidi opis Albanski fudbaler poslije pobjede u Leskovcu: "Kao da smo igrali u Albaniji" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 16 / 16

Osvrnuo se na dešavanja na meču i na važna tri boda koja su Albanci uspjeli da osvoji.

"Konačno smo dobili ovaj meč, bilo nam je potrebno 11 godina. Pogriješili smo u dvije utakmice, mogli smo još više da slavimo. Čekaju nas još dva meča, pokazali smo da smo fantastični kao grupa. Mučili smo se malo na početku, ali smo uspjeli sada i nadam se da ćemo da nastavimo."

Rekord i Kristijano Ronaldo

Vidi opis Albanski fudbaler poslije pobjede u Leskovcu: "Kao da smo igrali u Albaniji" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 10 / 10

Hisaj je na meču protiv Srbije izjednačio rekord Lorika Cane i sada obojica imaju po 93 utakmice u reprezentaciji. Jasno je da će ga prestići ubrzo, a priliku je iskoristio da spomene i izjavu Kristijana Ronalda koji je ranije pričao o rekordima i tome da služe da bi se rušili.

"Lorik zna da su rekordi tu da bi se rušili. Ponosan sam zaista. Jednog dana ću moći da im kažem da sam ušao u istoriji. Prvo mi je čestitala supruga zajedno sa troje djece", zaključio je Hisaj.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:45 Kraj meča Srbija Albanija, bez incidenata Izvor: MONDO/Dušan Ninković Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)