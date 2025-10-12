logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pjevali o Ademu Jašariju i pokazivali "orla": Skandalozna proslava Albanaca u Leskovcu (VIDEO)

Pjevali o Ademu Jašariju i pokazivali "orla": Skandalozna proslava Albanaca u Leskovcu (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Pogledajte skandalozne scene iz svlačionice Albanije poslije pobjede u Leskovcu.

albanci pjevali o jasariju i slavili uz albanskog orla u leskovcu Izvor: Instagram/1912fshf/myrto_uzuni

Fudbalska reprezentacija Srbije najvjerovatnije neće igrati na Svjetskom prvenstvou 2026. godine pošto je u Leskovcu doživjela sramotan poraz od Albanije (0:1). Tako ih je Albanija preskočila u grupi i pobjegla na četiri boda razdaljine, a ostaju tek male šanse da Srbija dođe do Mundijala ako čudo priredi Veljko Paunović, pošto je Dragan Stojković Piksi podnio ostavku odmah poslije utakmice.

Dok je Piksi podnosio raport i preuzimao odgovornost, za to vrijeme na stadionu "Dubočica" slavili su Albanci. Još na terenu su počeli žurku, a ubrzo se prenijela i na svlačionice iz kojih dolaze i skandalozni snimci...


Skakali su i lupali po svlačionici, pokazivali "albanskog orla" poput strijelca gola Reja Manaja, a ti snimci završili su na društvenim mrežama. Albanci su odmah upalili "lajvove" na Instagramu i nije dugo trebalo da ih navijači vide, pa predstavljamo samo dio atmosfere koju fudbaleri Srbije nisu smjeli da dozvole.


Na sve ovo, fudbaleri Albanije su u avionu pjevali i pjesmu "Mora Fjale" koja slavi zločinca UČK Adema Jašarija, čime bi trebalo da se bavi UEFA i FIFA.


Za razliku od ovih scena poslije meča, može da se kaže da su fudbaleri dva tima zaista odigrali fer i korektno, bez većih trzavica, posebno ako se uzme istorija i politička osjetljivost koju su sigurno osjećali. Štaviše, iz FS Albanije zahvalili su se Srbiji kako je organizovala ovu utakmicu. 

BONUS VIDEO:

Pogledajte

01:14
Dragan Stojković o ostavci
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Albanija Srbija fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC