Pogledajte skandalozne scene iz svlačionice Albanije poslije pobjede u Leskovcu.

Fudbalska reprezentacija Srbije najvjerovatnije neće igrati na Svjetskom prvenstvou 2026. godine pošto je u Leskovcu doživjela sramotan poraz od Albanije (0:1). Tako ih je Albanija preskočila u grupi i pobjegla na četiri boda razdaljine, a ostaju tek male šanse da Srbija dođe do Mundijala ako čudo priredi Veljko Paunović, pošto je Dragan Stojković Piksi podnio ostavku odmah poslije utakmice.

Dok je Piksi podnosio raport i preuzimao odgovornost, za to vrijeme na stadionu "Dubočica" slavili su Albanci. Još na terenu su počeli žurku, a ubrzo se prenijela i na svlačionice iz kojih dolaze i skandalozni snimci...



Skakali su i lupali po svlačionici, pokazivali "albanskog orla" poput strijelca gola Reja Manaja, a ti snimci završili su na društvenim mrežama. Albanci su odmah upalili "lajvove" na Instagramu i nije dugo trebalo da ih navijači vide, pa predstavljamo samo dio atmosfere koju fudbaleri Srbije nisu smjeli da dozvole.



Na sve ovo, fudbaleri Albanije su u avionu pjevali i pjesmu "Mora Fjale" koja slavi zločinca UČK Adema Jašarija, čime bi trebalo da se bavi UEFA i FIFA.

The boys singing “Mora Fjale” on their way back to Albania.pic.twitter.com/AXNeVbcFkx — Illyrian Footy (@IllyrianFooty)October 12, 2025



Za razliku od ovih scena poslije meča, može da se kaže da su fudbaleri dva tima zaista odigrali fer i korektno, bez većih trzavica, posebno ako se uzme istorija i politička osjetljivost koju su sigurno osjećali. Štaviše, iz FS Albanije zahvalili su se Srbiji kako je organizovala ovu utakmicu.

Vidi opis Pjevali o Ademu Jašariju i pokazivali "orla": Skandalozna proslava Albanaca u Leskovcu (VIDEO)

