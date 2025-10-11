logo
Ko je Rej Manaj koji je pokazivao albanskog orla u Leskovcu: Srbin mu trener, klinci Zvezde saigrači

Ko je Rej Manaj koji je pokazivao albanskog orla u Leskovcu: Srbin mu trener, klinci Zvezde saigrači

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
0

Rej Manaj je dao gol Srbiji, a onda provokacijom napravio haos u Leskovcu. Kada se završi meč ide u svoj klub gdje ga trenira Srbin, a dva saigrača su mu iz Srbije.

ko je rej manaj koji provocira srbe albanskim orlom Izvor: MN PRESS

Rej Manaj je dao gol Srbiji u Leskovcu i onda je riješio da bezobrazno provocira cijeli stadion pokazivanjem albanskog orla, a za nekoliko dana će morati u svlačionicu sa Srbima.

Iskusni 28-godišnji napadač je napravio pravi haos na stadionu u Leskovcu kada je prvo šokirao srpski tim pogotkom u posljednjim momentima meča, a zatim je nesportski provocirao. Zaletio se ka tribini i klupama timova i pokazivao albanskog orla. Pogledajte i kako:

Rej Manaj je ranije u karijeri bio član velikana poput Intera i Barselone, igrao je za veliki broj klubova u Italiji, igrao je u Španiji, Engleskoj i Turskoj, ali sada je u Al Šaržahu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima gdje sarađuje sa Srbima.

Ko su Srbi sa kojima radi Manaj?

Trener ekipe Al Šaržaha je nekadašnji trener Crvene zvezde koji je sa crveno-bijelima osvojio duplu krunu Miloš Milojević. On nije jedini Srbin u timu, pošto su tu i dvojica fudbalera.

Jedan je mladi 22-godišnji levi bek iz Čačka David Petrović koji je ponikao u Crvenoj zvezdi, pa je poslije Grafičara igrao za Radnički iz Niša i 2024. je prešao u UAE. Drugi je takođe lijevi bek iz omladinskog pogona Crvene zvezde Vladimir Prijović koji je nakon Grafičara igrao u Danskoj, Napretku, Spartaku i sada je član Al Šaržaha. Ima 11 nastupa za omladinske selekcije Srbije.

Pogledajte još jednom provokaciju Manaja na stadionu "Dubočica" u Leskovcu nakon što je postigao gol za vođstvo Albanije na samom kraju prvog poluvremena: 

Pogledajte

00:40
Gol Albanije
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)

