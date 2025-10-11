logo
Erlingu Halandu se ovo nikad nije desilo: Promašio dva puta isti penal, pa upisao het-trik (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.ba
0

Norveška fudbalska zvijezda Erling Haland doživio je u subotu nevjerovatnu situaciju u kvalifikacionoj utakmici za Svjetsko prvenstvo protiv Izraela.

Erling Haland promašio dva puta penal i dao poslije tri gola Izvor: NTB, NTB / Alamy / Profimedia

Napadač Mančester sitija promašio je penal dva puta zaredom što mu se nikad ranije nije dogodilo u karijeri!

Izraelski golman Danijel Perec mu je dva puta branio udarac sa 11 metara, ali je norveški napadač utakmicu završio sa tri postignuta pogotka u ubjedljivom trijumfu - 5:0.

Het-trik je uknjižio nakon golova u 27, 63. i 72. minutu meča u Oslu, čime je pokazao da mu nije teško pao dva puta promašeni penal, niti će sanjati izraelskog golmana.

Pogledajte kako je Perec odbranio penale Halandu

Inače, Norvežani su već praktično osigurali plasman na Mundijal s obzirom da iz šest mečeva imaju maksimalan učinak.



Standings provided by Sofascore

(MONDO)

