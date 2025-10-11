Andora izbacila Letonce iz igre za Mundijal: Sad je jasno, Srbija ili Albanija?

Letonija više nije rival Srbiji i Albaniji za plasman na Svjetsko prvenstvo. poslije duela sa Andorom više im niko ne daje šanse.

Izgleda da je samo jedno pitanje ostalo u grupi K kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. u kojoj je i Srbija. Zna se da će Engleska biti prva na tabeli, a poslije remija Letonije i Andore zna se i da ova dva tima neće ići u baraž. Ostaje pitanje - Srbija ili Albanija?

Nadali su se Letonci da imaju neke šanse da se uključe u borbu za drugo mjesto sa pobjedom nad nejakom Andorom, ali poslije 2:2 (1:1) na svom terenu od toga nema ništa. Čak mogu da budu i zadovoljni bodom Letonci pošto je Andora u 33. minutu povela golom San Nikolasa na dodavanje Rosasa. Ipak do poluvremena je Zelenkovs uspio da izjednači pogotkom u 41. minutu.

Djelovalo je da će domaćini pobijediti kada je početkom drugog poluvremena sa penala pogodio Gutkovskis. Bilo je 2:1 kada je u 62. minutu postigao još jedan pogodak, koji mu je poništen zbog ofsajda. Ipak sve nade domaćina da imaju neke šanse za Mundijal potonule su kada je poslije dodavanja Lopeza Oliveira izjednačio u 78. minutu, a čak ni crveni karton Gulena na samom kraju meča nije ništa promijenio.







Englezi su perfektni sa 15 bodova iz pet utakmica u ovoj grupi, Albanija je druga sa 8 bodova, a Srbija sa utakmicom manje ima bod manje. Letonci imaju 5 bodova, ali iz šest mečeva, a ovo je prvi bod Andore.

