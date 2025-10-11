Država od 156.000 stanovnika nadomak plasmana na Mundijal: I fudbaler Borca bi mogao na Svjetsko prvenstvo!

Kurasao, ostrvo u južnom Karipskom moru, ima velike šanse da se plasira na Mundijal 2026.

Svjetsko prvenstvo u fudbalu prilikom svakog održavanja ugosti nekoliko malih država. To bi mogao biti slučaj i 2026. pošto je ostrvo Kurasao sve bliže da obezbijedi plasman na naredni Mundijal, s obzirom na to da trenutno zauzima prvo mjesto u kvalifikacionoj grupi.

Riječ je o ostrvu u južnom Karipskom moru, koje se nalazi nedaleko od Venecuele. Zanimljivo je to da ova zemlja koja se nalazi u sastavu Holandije, broji tek 156.000 stanovnika, ali to je ne ometa da u kvalifikacijama za Mundijal igra sjajno. Kurasao je trenutno lider u grupi B u kojoj se bori za plasman na takmičenje koje u planu 2026. i biće održano u Americi, Kanadi i Maksiku.

Ostrvo u Kiparskom zalivu trenutno ima sedam bodova što ga rangira na prvo mjesto grupe. Jamajka sa šest bodova u korak prati rivala, dok Trinidad i Tobago zauzima treće mjesto, odnosno četvrto Bermudi. Ostrvo je na domaćem terenu obezbijedilo veliku pobjedu, iako je Jamajka na njihov teren stigla kao apsolutni lider, Kurasao je uspio da povede već u 14. minutu golom Livana Komenećija, a onda je Kenji Gore bio strijelac u 68. za konačnih 2:0.

Kurasao ima još jedan zadatak, pošto će u srijedu ugostiti Trinidad i Tobago, selekciju koja ima četiri bora u ovoj grupi, dok će u narednom prozoru igrati protiv najslabijeg tima u grupi - Bermuda, a na kraju i protiv Jamajke.

Ostrvo koje nije formalno nezavisna država, već je autonomna teritorija Holandije iznedrilo je veliki broj talentovanih igrača te zemlje. Fudbaleri poput Patrika Klajverta i Virdžila van Dajka, samo su neka od zvučnih imena koja su stigla sa ove teritorije. Ipak, Kurasao nema poznata imena u svom trenutnom reprezentativnom timu, ali jasno je da ih to ne ometa da pokažu puni potencijal i fudbalsko umijeće.

Inače, reprezentativac Kurasaoa je i defanzivac banjalučkog Borca Jurih Karolina, ali je zbog povrede propustio posljednja okupljanja. Dosad je sakupio 15 nastupa za nacionalni tim i postigao jedan gol.







