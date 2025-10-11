logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Država od 156.000 stanovnika nadomak plasmana na Mundijal: I fudbaler Borca bi mogao na Svjetsko prvenstvo!

Država od 156.000 stanovnika nadomak plasmana na Mundijal: I fudbaler Borca bi mogao na Svjetsko prvenstvo!

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Kurasao, ostrvo u južnom Karipskom moru, ima velike šanse da se plasira na Mundijal 2026.

kurasao blizu plasmana na mundijal 2026 Izvor: Screenshot/Twitter/@JoserNunez91

Svjetsko prvenstvo u fudbalu prilikom svakog održavanja ugosti nekoliko malih država. To bi mogao biti slučaj i 2026. pošto je ostrvo Kurasao sve bliže da obezbijedi plasman na naredni Mundijal, s obzirom na to da trenutno zauzima prvo mjesto u kvalifikacionoj grupi.

Riječ je o ostrvu u južnom Karipskom moru, koje se nalazi nedaleko od Venecuele. Zanimljivo je to da ova zemlja koja se nalazi u sastavu Holandije, broji tek 156.000 stanovnika, ali to je ne ometa da u kvalifikacijama za Mundijal igra sjajno. Kurasao je trenutno lider u grupi B u kojoj se bori za plasman na takmičenje koje u planu 2026. i biće održano u Americi, Kanadi i Maksiku.

Ostrvo u Kiparskom zalivu trenutno ima sedam bodova što ga rangira na prvo mjesto grupe. Jamajka sa šest bodova u korak prati rivala, dok Trinidad i Tobago zauzima treće mjesto, odnosno četvrto Bermudi. Ostrvo je na domaćem terenu obezbijedilo veliku pobjedu, iako je Jamajka na njihov teren stigla kao apsolutni lider, Kurasao je uspio da povede već u 14. minutu golom Livana Komenećija, a onda je Kenji Gore bio strijelac u 68. za konačnih 2:0.

Kurasao ima još jedan zadatak, pošto će u srijedu ugostiti Trinidad i Tobago, selekciju koja ima četiri bora u ovoj grupi, dok će u narednom prozoru igrati protiv najslabijeg tima u grupi - Bermuda, a na kraju i protiv Jamajke.

Ostrvo koje nije formalno nezavisna država, već je autonomna teritorija Holandije iznedrilo je veliki broj talentovanih igrača te zemlje. Fudbaleri poput Patrika Klajverta i Virdžila van Dajka, samo su neka od zvučnih imena koja su stigla sa ove teritorije. Ipak, Kurasao nema poznata imena u svom trenutnom reprezentativnom timu, ali jasno je da ih to ne ometa da pokažu puni potencijal i fudbalsko umijeće.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Inače, reprezentativac Kurasaoa je i defanzivac banjalučkog Borca Jurih Karolina, ali je zbog povrede propustio posljednja okupljanja. Dosad je sakupio 15 nastupa za nacionalni tim i postigao jedan gol.



Standings provided by Sofascore

Bonus video: 

Pogledajte

01:08:44
Priča za medalju: Savo Milošević
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Možda će vas zanimati

Tagovi

Kurasao fudbal Mundijal 2026

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC