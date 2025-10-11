Srbija nema pravo na kiks u Leskovcu: Kakva iznenađenja Piksi priprema za Albaniju?

Dragan Stojković Piksi mogao bi da iznenadi sastavom za meč protiv Albanije u Leskovcu, tu su i neki mladi igrači koji čekaju šansu...
Srbija protiv Albanije igra vjerovatno i ključni meč u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo (20.45 časova). Meč koji mora da dobije u Leskovcu da bi zadržala šanse za prolaz u baraž i za sve što ih čeka u grupi u kojoj je Engleska sigurno prva. Da li će Piksi da spremi iznenađenja?
Upravo to se i očekuje od selektora "orlova". Poslije debakla protiv Engleske (0:5), jasno je da su promjene neophodne i djeluje da će se one dogoditi u drugim linijama tima. Tačnije, da će vezni red i napad da dožive određene promjene, prvenstveno se to odnosi na sredinu terena.
Očekuje se da će u veznom redu po bokovima da igraju Andrija Živković i Stefan Mitrović, a da će tu da bude Nemanja Maksimović zbog povrede Saše Lukića. Ono najveće iznenađenje mogao bi da bude Aleksandar Stanković, debitant i sin Dejana Stankovića.
U napadu se očekuje da će igrati dvojica najboljih srpskih napadača - Aleksandar Mitrović i Dušan Vlahović. Kada je odbrana u pitanju, pošto ne može da igra Nikola Milenković, očekuje se da će uz Strahinju Pavlovića i Miloša Veljkovića tu da bude Strahinja Eraković. Na golu je siguran Đorđe Petrović.
Koga još Piksi ima?
I sam Piksi je poručio da je Petrović siguran na golu, a kada su ostali dijelovi tima u pitanju tu bi Piksi mogao da ima još opcija za iznenađenja. U odbrani je to Veljko Milosavljević koji se već nametnuo u Bornmutu, a u sredini terena su tu Ognjen Ugrešić, Dejan Zukić, Vasilije Kostov, Vanja Dragojević i Lazar Ranđelović koji čekaju šansu. Neki od njih su naknadno pozvani. Od onih najiskusnijih tu je naravno povratnik Filip Kostić.
Kada je napad u pitanju tu je Luka Jović koji je počeo da pogađa u Grčkoj, ali i Andrej Ilić koji pruža sjajne partije u Bundesligi, na jednom meču imao je četiri asistencije. Hoće li Piksi da napravi više iznenađenja? Saznaćemo uskoro, meč počinje u 20.45 časova.