Srbija protiv Albanije mora da pobijedi: Gdje je prenos, ko sudi i šta je Piksi spremio?

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Srbija dočekuje reprezentaciju Albanije u Leskovcu, a ovo su sve najbitnije informacije o toj utakmici koja je važna u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Srbija dočekuje reprezentaciju Albanije u Leskovcu Izvor: MN PRESS

Srbija igra jedan od najvažnijih mečeva u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, meč koji mora da dobije. Igraće protiv Albanije u Leskovcu (20.45 časova) i svjesni su pod kakvim su pritiskom. Pobjeda je imperativ, kako zbog neophodnih bodova u borbi za Mundijal, tako i zbog dodatnog značaja koji nosi ovaj meč zbog svega što se dešavalo u prošlosti.

Engleska je prva bez premca, ima maksimalnih 15 bodova i samo čudo može da je spriječi da prođe direktno na Mundijal. Za drugo mjesto boriće se Srbija i Albanija, "orlovi" trenutno imaju sedam bodova, poen manje od Albanaca i utakmicom manje. Zato je veoma važno da dođu do drugog mjesta i baraža...

Utakmica i dešavanja na terenu biće nešto što će svi da prate, ali u isto vrijeme pratiće se i dešavanja na tribinama. Bezbjednost je podignuta na maksimalni nivo i želi da se izbjegne bilo kakav incident kao što je bio "slučaj dron" i sve što se tada dešavalo...

Gdje se igra i gdje je prenos?

Meč između Srbije i Albanije igraće se na stadionu "Dubočica" u Leskovcu i počinje u 20.45 časova. Donijeta je odluka da se ne igra u Beogradu, već da se preseli u drugi grad.

Prenos je na Areni sport premijum 1, kao i na RTS 1. Kao i što ste navikli, tekstualni prenos možete da pratite na MONDU.

Ko će igrati za Srbiju?

Poslije ubjedljivog poraza od Engleske (5:0) Dragan Stojković je vidio na koga može da računa i očekuje se da će da bude određenih promjena u sastavu. Ovo bi trebalo da bude sastav "orlova" za meč sa Albancima:

Petrović - Eraković, Veljković, Pavlović - Živković, Maksimović, Stanković, S. Mitrović - Samardžić - Vlahović, A. Mitrović

Ko sudi?

Izvor: Paul Currie/Colorsport / Shutterstock Editorial / Profimedia

UEFA je odlučila da povjerenje dodijeli jednom od boljih svjetskih sudija - Ištvanu Kovaču (Rumunija). Pomagaće mu sunarodnici, pomoćnici su Mihai Marica i Ferenc Tunjogi, dok je četvrti sudija Horaciju Fesnic. Kovač je bio sudija i u finalu Lige šampiona između PSŽ-a i Intera.

U VAR sobi su Nijemci, VAR sudija biće Bastijan Danker, pomoć mu je sunarodnik Paskal Miler.

Tagovi

Srbija orlovi Albanija Mundijal 2026 Svjetsko prvenstvo kvalifikacije

