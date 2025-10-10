"Izvinite, to ne mogu da kažem": Poslije ovih riječi Piksi praktično izdiktirao tim Srbije

Iako je rekao da ne može da kaže sastav Srbije za Albaniju, selektor Dragan Stojković Piksi ga je potom praktično izdiktirao.

Izvor: MN PRESS

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi rekao je danas novinarima pred meč sa Albanijom da "moraju da razumiju što ne može da im izdiktira sastav", pošto neko iznenađenje mora da ostavi i za protivnika, međutim praktično da je potom saopštio svih 11 startera.

"Dilema nema, bar što se 11 startnih igrača tiče...", rekao je Dragan Stojković Piksi koji je - slučajno ili namjerno - već nagovijestio da će to biti Aleksandar Mitrović, Lazar Samardžić i Đorđe Petrović.

"Da li će igrati i Aleksandar Stanković? Možda... Možda... Eto, imate golmana (Petrovića), napadača (Mitrovića), 'desetku' (Samardžića). Eto sad imate imate još jednog - Stankovića", dodao je selektor Srbije koji je više puta u toku obraćanja napomenuo da ne osjeća nikakav pritisak.

Srbija je drastično oslabljena pred mečeve sa Albanijom (11. oktobar) i Andorom (14. oktobar), ali je na treninzima vidio novu, svježu krv, koja je pokazala da treba biti optimista.

"Ja sam prijatno iznenađen, s obzirom da imamo dosta povrijeđenih igrača, da imamo mlade igrače koji žele da se afirmišu. To se vidi na trenizima, a Mitrović može da potvrdi. Jako mi je drago da je tako. Kada vidimo na terenu dvije opcije, a on odigra treću, to me podsjeća na mene kada sam igrao", naglasio je on.

Kako će izgledati ostatak tima?

Selektor "orlova" odbacio je mogućnost da dođe do bilo kakve promjene formacije što znači da Srbiju treba očekivati u 3-4-1-2 kao i do sada, pa je ovo najvjerovatniji sastav Srbije za Albaniju:

Petrović - Eraković, Veljković, Pavlović - Živković, Maksimović, A. Stanković, S. Mitrović - Samardžić - A. Vlahović i Mitrović.

Ovo su i svi igrači koji su pozvani za okupljanje u oktobru:

Golmani : Vanja Milinković-Savić (Napoli), Predrag Rajković (Al Itihad), Đorđe Petrović (Bornmut), Dragan Rosić (Vojvodina)

: Vanja Milinković-Savić (Napoli), Predrag Rajković (Al Itihad), Đorđe Petrović (Bornmut), Dragan Rosić (Vojvodina) Odbrana : Nikola Milenković (Notingem Forest), Strahinja Pavlović (Milan), Miloš Veljković (Crvena zvezda), Strahinja Eraković (Zenit), Jan- Кarlo Simić (Al Itihad), Veljko Milosavljević (Bornmut)

: Nikola Milenković (Notingem Forest), Strahinja Pavlović (Milan), Miloš Veljković (Crvena zvezda), Strahinja Eraković (Zenit), Jan- Кarlo Simić (Al Itihad), Veljko Milosavljević (Bornmut) Vezni red : Nemanja Gudelj (Sevilja), Nemanja Maksimović (Šabab Al Ahli), Andrija Živković (PAOК), Lazar Samardžić (Atalanta), Filip Кostić (Juventus), Stefan Mitrović (Ekcelsior), Aleksandar Stanković (Кlub Briž), Ognjen Ugrešić (Partizan), Vanja Dragojević (Partizan), Vasilije Kostov (Crvena zvezda) Dejan Zukić (Volfsberger) i Lazar Ranđelović (Vojvodina).

: Nemanja Gudelj (Sevilja), Nemanja Maksimović (Šabab Al Ahli), Andrija Živković (PAOК), Lazar Samardžić (Atalanta), Filip Кostić (Juventus), Stefan Mitrović (Ekcelsior), Aleksandar Stanković (Кlub Briž), Ognjen Ugrešić (Partizan), Vanja Dragojević (Partizan), Vasilije Kostov (Crvena zvezda) Dejan Zukić (Volfsberger) i Lazar Ranđelović (Vojvodina). Napad: Aleksandar Mitrović (Al Rajan), Dušan Vlahović (Juventus), Luka Jović (AEК Atina), Andrej Ilić (Union Berlin).

