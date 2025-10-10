12 : 29 Kraj konferencije! Završeno je obraćanje selektora Dragana Stojkovića Piksija i kapitena Aleksandra Mitrovića pred meč Srbije i Albanije u Leskovcu. Utakmica je na programu u subotu, od 20:45.

12 : 29 Pažnja na prekide! "Mislim da ne mogu da nas iznenade, po pitanju startne postave. Možda će imati dvije promjene, znamo koje su. Ne vjerujem da će nešto mijenjati. Imaju standardan sastav. Neće mijenjati sistem. Igraće sa četiri u posljednjoj liniji, meni je to najvažnije. Fudbal je živa igra, ne možete da pretpostavite. Onda sve što ste radili pada u vodu. Učinićemo sve da se Srbija prikaže u pravom svjetlu. Biće momenata kad ćemo morati da se branimo. Ono što je veoma bitno... Ne možemo da primimo četiri gola iz prekida. To se desilo prošlog mjeseca. Splet okolnosti, dekoncentracija, odgovornost... Moramo da budemo obazriviji. Igrači su svjesni toga, imali smo specifičan rad o tom segmentu igre. Ako Albanci budu bolji, mi ćemo čestitati, mada u to ne vjerujem. Mislim da će morati oni nama da čestitaju", istakao je selektor Stojković.

12 : 22 Šest bodova! "Hajde što javnost očekuje, nego ja očekujem šest bodova. Želimo šest bodova, radili smo na tome, radimo na tome i radićemo na tome. Tri boda protiv Albanije, tri boda u Andori. Želimo uspješan oktobarski ciklus, samo o tome razmišljamo. Možete očekivati ofanzivnu igru, kako da damo gol? Uradićemo sve da stavimo na muke Albaniju, da stignemo do gola", rekao je Stojković.

12 : 21 Srbiji prija Leskovac! "Ovo je moj kraj, blizu mi je deda, rodom. Zato mi prija. Cijeloj ekipi prija, Niš, Leskovac... Dobro smo dočekani, uvijek puno podrške, od zagrijavanja do posljednjeg zvižduka. Uvijek smo dobijali aplauze. Kao ekipa smo srećni da igramo ovdje. Imamo sve pozitivne rezultate, nadam se da ćemo taj niz da nastavimo sutra. Nadamo se dobroj atmosferi", kaže kapiten Mitrović.

12 : 19 O Albancima! "Tamo je bila argentisnka atmosfera, ali smo se izdigli iznad toga. Bili smo mirni, mirno sam odgledao utakmicu. Dali smo im taj penal zbog nas, desio se incident. To je sastavni dio igre, Đorđe nas je tu spasio. Vidjeli smo da smo kontrolisali utakmicu, bili smo na nivou. Nije isto, sad su oni gosti, nemaju podršku sa tribina. Igraju na stranu, mi smo domaćini i želimo da potvrdimo kvalitet. Treba da odigramo pravu, takmičarsku utakmicu i riješimo je u svoju korist. Treba da budemo strpljivi, agresivni i pametni. Biće visokog intenziteta, ne može da bude dosadno. Igrači su svjesni. Ko god bude igrao, daće sve od sebe u tom momentu", zaključio je selektor Stojković.

12 : 17 Svježa krv! "Mladi momci željni dokazivanja, nova lica koja žele trening, trčanje, angažovanost... A sa druge strane, svi su u stroju, ne čujete ih. Jedan lijep početak transformacije u našem nacionalnom timu. To me jako raduje. Da li će to neko prepoznati i podržati, ne znam. Mislim da je to dobro za srpski fudbal. Svi su zaslužili pohvale", kaže Stojković.

12 : 16 Da li će Stanković u tim? "Može da bude, može", rekao je selektor Stojković i dodao: "Prijatno sam iznenađen, s obzirom na povrede. Otvara se prostor za igrače koji ozbiljno kucaju na vrata A tima. Evo, Mitar je tu da posvjedoči. Zaista su pokazali i kvalitet i motivisanost. Mnogo mi je drago da sam ih - mislim - s pravom pozvao da budu deo A tima. Neki će dobiti šansi. Imaju talenat i ponašanje na terenu... Vidim dva rješenja, on odigra treće, a to bilo najbolje. To me podseća na ono kad sam ja počinjao. Nisam bio u krivu kad sam ga zvao. Drago mi je da smo proveli neko vreme zajedno. Oni su budućnost srpskog fudbala", kaže Piksi.

12 : 12 Nema dileme... "Potpuno sam miran, mislim da ću biti i sutra. Sebi nikada nisam nabijao tu vrstu pritiska. Uradio sam sve najbolje što sam mogao da pripremim momke, da budu mirni, staloženi, pametni... Znam sastav tima, ne mogu baš da ga kažem. Dilema nema, što se 11 igrača tiče. Obavio sam razgovor sa Kostićem i Samardžićem. Očekujem više, bolje i kvalitetnije. Nije realno da Rajković sutra počne utakmicu, Petrović je jedinica naše reprezentacije. Važno je da Rajković bude tu, on je zamjenik kapitena, mnogo ga cijenim. Poseduje neprocjenjiv duh za kolektiv, omiljena je ličnost u našem timu. Nije realno da bude broj jedan, Đorđe Petrović je to zaslužio. Samardžić mora da zna šta znači nositi desetku. Neki drugi broj, pa i 'ajde. Deset mora da se opravda", kaže selektor Srbije.

12 : 10 O zvižducima! "Ne znam koliko će da mi pomogne... Važno je da pobijedimo, a onda ću vjerovatno biti heroj nacije. Zvižduci po meni nisu bili fudbalski. Bili su politički, to mene ne zanima. Pred utakmicu protiv Engleske smo imali sedam bodova. Na kraju krajeva, nema veze. Razmišljamo kako da pobedimo utakmicu. Igraćemo pred 4-5 hiljada ljudi, koji podržavaju ove momke od početka do kraja. Rival je takav kakav je, Albanija... Nama je jedino važno da pobijedimo", rekao je Piksi.

12 : 09 Kapiten Mitrović igra! "Pitanje je za selektora da li ću startovati. Dobro se osjećam poslije povreda koja me je mučila. Odigrao sam nekoliko utakmica u kontinuitetu, došli su golovi, asistencije, dobra igra... Vratio sam se u formu. Dobro se osjećam. Ako budem dobio priliku da igram, nadam se da ću nastaviti. Volio bih da igram i pomognem ekipi da ostvarimo pobjedu", rekao je Mitrović, a Stojković dodao: "Kad vidite igrača pored selektora, to znači da će vjerovatno biti u timu. Rekao je istinu, nije bio u dobroj formi prethodnog mjeseca. Tri mjeseca je bio bez utakmica. Sada je neka druga priča. To se vidjelo i ovih dana, to sam mu i rekao. Daleko je drugačija njegova slika na terenu, po pitanju fizičke spremnosti i treninga. Raduje me, počeće utakmicu, on je kapiten i treba da predvodi ekipu do sutrašnje pobjede".

12 : 05 Početak konferencije "Očekujemo da pobijedimo. Ovo je jedna od najvažnijih, ako ne i najvažnija. Znamo značaj i spremamo se za nju. Igrači su mirni i fokusirani, čekamo utakmicu spremni da damo maksimum i obradujemo naciju. Želimo da se nastavi tradicija dobrih rezultata u Leskovcu. Uvijek smo dobro primljeni ovdje, imamo dobru podršku. Želimo da obradujemo narod koji će gledati utakmicu i biti na stadionu. Sve je spremno za fudbalski spektakl, mislim da će biti odlični uslovi za igru", rekao je Stojković.

12 : 03 Šta još čeka Srbiju? Fudbalska reprezentacija Srbije igraće protiv Albanije u Leskovcu (11. oktobar), a zatim na gostujućem terenu protiv Andore (14. oktobar). Kvalifikacije završava narednog mjeseca, kada će igrati protiv Engleske (13. novembra) na gostujućem i Letonije (16. novembra) na svom terenu.