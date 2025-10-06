"Možda neko od njih navija za Albaniju": Piksi odgovorio kritičarima koji traže otkaz

Dragan Stojković Piksi u svojevrsnom obračunu sa kritičarima pred meč Srbije i Albanije.

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi zvižducima je ispraćen sa stadiona "Rajko Mitić" poslije debakla protiv Engleske (0:5) i bio je i te kako kritikovan u javnosti. Javili su se bivši fudbaleri i treneri koji su smatrali da je sramota kako su "orlovi" igrali, pričalo se i o njegovom potencijalnom otkazu, ali se Piksi za to ne brine.

"Ja o pritisku ne razmišljam, odmah da vam kažem...", rekao je Dragan Stojković Piksi na konferenciji za medije na kojoj je saopštio i nove detalje o promjenama na spisku.

"O pritisku ne razmišljam, rekao sam. Tu ste vi da ispratite. Raznorazni kritičari, analitičari će da prate, možda neko i navija za Albaniju ovog puta, što bi bilo suludo, ali vjerovatno ima i takvih. Ne opterećujem se time hoću da pripremim ekipu da u Leskovcu odigramo jednu pravu utakmicu", naglasio je selektor Srbije.

Podsjetimo, Srbija protiv Albanije igra 11. oktobra u Leskovcu i Piksi je više puta danas uputio apel za fer i sportsko navijanje, dok će tri dana kasnije gostovati Andori.