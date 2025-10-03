logo
Piksi precrtao 10 igrača poslije debakla: Ovo je nova Srbija - Dekijev sin, Vanja i "nečiji rođak"

Nebojša Šatara
Sve o novom spisku reprezentacije Srbije za predstojeće utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo protiv Albanije i Andore.

piksi precrtao 10 fudbalera srbije i pozvao novi tim Izvor: MN PRESS

"Vidim da se provlači njegovo ime, da li je nekome rođak...", poručio je u septembru selektor Dragan Stojković Piksi jer su mu dosadila pitanja o Dejanu Zukiću, da bi ga već u oktobru pozvao u reprezentaciju Srbije i imaće ga u vidu za utakmice protiv Albanije (11. oktobar) i Andore (14. oktobar).

Osam dana pred najvažniju utakmicu u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, koja će se igrati u Leskovcu, Piksi je objavio spisak na kome ima nekoliko iznenađenja za Albance pošto ima i dosta "precrtanih" u odnosu na prethodno okupljanje.

Koga je Piksi precrtao?

Vjerovali ili ne, Piksi je precrtao čak desetoricu fudbalera u odnosu na debakl protiv Engleske (5:0) tako da nisu uvršteni sljedeći igrači: Veljko Ilić, Srđan Babić, Nemanja Stojić, Aleksa Terzić, Kosta Nedeljković, Veljko Birmančević, Ivan Ilić, Uroš Račić, Aleksandar Katai i Nikola Štulić.

Neki od ovih igrača izgubili su mjesto usljed slabije forme, drugi jer ne igraju ili su povrijeđeni, dok je možda bilo i onih koji nisu zadovoljili apetite srpskog selektora tokom prethodnog okupljanja.

Ko je sve novi na spisku Srbije?

Izvor: MN PRESS

Osim pomenutog Dejana Zukića, veznog fudbalera austrijskog Volfsbergera, Piksi je pozvao još sedmoricu igrača koji nisu bili na prethodnom spisku - ili nisu "prošli filter". Tako je ponovo tu golman Vanja Milinković-Savić iz Napolija, koji je precrtan za uži spisak prošlog mjeseca, a poslije duže pauze zbog povrede ponovo je tu i Predrag Rajković.

Takođe, povratnici su i Jan-Karlo Simić i Stefan Mitrović, dok su novajlije Veljko Milosavljević, Aleksandar Stanković i Andrej Ilić.

Ko su debitanti i da li će igrati?

Izvor: Orange Pictures, Orange Pics BV / Alamy / Profimedia

Iako su Milosavljević, Stanković i Ilić dobili pozive, ostaje da se vidi i da li će biti na užem spisku za predstojeće mečeve sa Albanijom i Andorom. Milosavljević je poslije odlaska iz Zvezde u Bornmut odigrao zaista sjajan meč u Premijer ligi, ali je do danas to i njegova jedina utakmica u posljednjih mjesec dana, a zbog suspenzije Milenkovića neće biti iznenađenje ni da odigra utakmicu u Leskovcu.

Aleksandar Stanković, sin Dejana Stankovića, prešao je iz Intera u Klub Briž i oduševio u prvim mjesecima ove sezone, pa je prvi poziv u "A" selekciju logična odluka, posebno zbog vrlo tankih i neubjedljivih partija igrača na njegovoj poziciji koji su već godinama u reprezentaciji.

Što se tiče Andreja Ilića, prevalio je dug put do reprezentacije Srbije jer je preko Javora otišao u Letoniju, pa Francusku, dok ove sezone blista u dresu Union Berlina i zabilježio je već šest asistencija, što nije prošlo neopaženo.

Od mene podrška tek kad Stojković, Radujko i abolirani Džajić podnesu ostavke.

