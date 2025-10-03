Piksi precrtao 10 igrača poslije debakla: Ovo je nova Srbija - Dekijev sin, Vanja i "nečiji rođak"

Sve o novom spisku reprezentacije Srbije za predstojeće utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo protiv Albanije i Andore.

"Vidim da se provlači njegovo ime, da li je nekome rođak...", poručio je u septembru selektor Dragan Stojković Piksi jer su mu dosadila pitanja o Dejanu Zukiću, da bi ga već u oktobru pozvao u reprezentaciju Srbije i imaće ga u vidu za utakmice protiv Albanije (11. oktobar) i Andore (14. oktobar).

Osam dana pred najvažniju utakmicu u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, koja će se igrati u Leskovcu, Piksi je objavio spisak na kome ima nekoliko iznenađenja za Albance pošto ima i dosta "precrtanih" u odnosu na prethodno okupljanje.

Koga je Piksi precrtao?

Vjerovali ili ne, Piksi je precrtao čak desetoricu fudbalera u odnosu na debakl protiv Engleske (5:0) tako da nisu uvršteni sljedeći igrači: Veljko Ilić, Srđan Babić, Nemanja Stojić, Aleksa Terzić, Kosta Nedeljković, Veljko Birmančević, Ivan Ilić, Uroš Račić, Aleksandar Katai i Nikola Štulić.

Neki od ovih igrača izgubili su mjesto usljed slabije forme, drugi jer ne igraju ili su povrijeđeni, dok je možda bilo i onih koji nisu zadovoljili apetite srpskog selektora tokom prethodnog okupljanja.

Ko je sve novi na spisku Srbije?

Osim pomenutog Dejana Zukića, veznog fudbalera austrijskog Volfsbergera, Piksi je pozvao još sedmoricu igrača koji nisu bili na prethodnom spisku - ili nisu "prošli filter". Tako je ponovo tu golman Vanja Milinković-Savić iz Napolija, koji je precrtan za uži spisak prošlog mjeseca, a poslije duže pauze zbog povrede ponovo je tu i Predrag Rajković.

Takođe, povratnici su i Jan-Karlo Simić i Stefan Mitrović, dok su novajlije Veljko Milosavljević, Aleksandar Stanković i Andrej Ilić.

Ko su debitanti i da li će igrati?

Iako su Milosavljević, Stanković i Ilić dobili pozive, ostaje da se vidi i da li će biti na užem spisku za predstojeće mečeve sa Albanijom i Andorom. Milosavljević je poslije odlaska iz Zvezde u Bornmut odigrao zaista sjajan meč u Premijer ligi, ali je do danas to i njegova jedina utakmica u posljednjih mjesec dana, a zbog suspenzije Milenkovića neće biti iznenađenje ni da odigra utakmicu u Leskovcu.

Aleksandar Stanković, sin Dejana Stankovića, prešao je iz Intera u Klub Briž i oduševio u prvim mjesecima ove sezone, pa je prvi poziv u "A" selekciju logična odluka, posebno zbog vrlo tankih i neubjedljivih partija igrača na njegovoj poziciji koji su već godinama u reprezentaciji.

Što se tiče Andreja Ilića, prevalio je dug put do reprezentacije Srbije jer je preko Javora otišao u Letoniju, pa Francusku, dok ove sezone blista u dresu Union Berlina i zabilježio je već šest asistencija, što nije prošlo neopaženo.

