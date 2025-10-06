logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Još jedno iznenađenje na Piksijevom spisku: Jutros stigao novi poziv u FK Partizan

Još jedno iznenađenje na Piksijevom spisku: Jutros stigao novi poziv u FK Partizan

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi dopisao je dva nova imena na spisak za mečeve protiv Albanije i Andore.

Piksi pozvao Vanju Dragovića u reprezentaciju Srbije Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Nakon što je selektor Dragan Stojković Piksi naknadno pozvao Lazara Ranđelovića iz Vojvodine, odlučio je da jutros takođe na spisak doda i Vanju Dragojevića iz Partizana, piše "Mozzart Sport".

Tako ovoga puta selektor reprezentacije Srbije nakon prvobitno objavljenog spiska nije precrtavao fudbalere, nego ih dopisivao, a sve zbog velikih problema s povredama koje imaju uoči mečeva u oktobarskom ciklusu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo - s Albanijom (11. oktobar) i Andorom (14. oktobar).

Kapiten Partizana bio je inače na spisku mlade reprezentacije Srbije, ali je "pozajmljen" ipak seniorskoj selekciji zbog toga što je Saša Lukić povrijeđen i neće moći da igra predstojeće utakmice, dok se za Ranđelovića još čeka objašnjenje.

Vanja Dragojević je inače još jedan debitant na spisku Srbije, poslije Andreja Ilića, Veljka Milosavljevića, Ognjena Ugrešića i Aleksandra Stankovića, a ove sezone igra vrlo dobro za crno-bijele i na ukupno 14 utakmica zabilježio je po gol i asistenciju, što svakako nije njegov glavni posao na terenu.

Ko je na spisku Srbije?

  • Golmani: Vanja Milinković-Savić (Napoli), Predrag Rajković (Al Itihad), Đorđe Petrović (Bornmut), Dragan Rosić (Vojvodina)
  • Odbrana: Nikola Milenković (Notingem Forest), Strahinja Pavlović (Milan), Miloš Veljković (Crvena zvezda), Strahinja Eraković (Zenit), Jan- Кarlo Simić (Al Itihad), Veljko Milosavljević (Bornmut)
  • Vezni red: Nemanja Gudelj (Sevilja), Nemanja Maksimović (Šabab Al Ahli), Andrija Živković (PAOК), Lazar Samardžić (Atalanta), Filip Кostić (Juventus), Stefan Mitrović (Ekcelsior), Aleksandar Stanković (Кlub Briž), Ognjen Ugrešić (Partizan), Ognjen Dragojević (Partizan), Dejan Zukić (Volfsberger) i Lazar Ranđelović (Vojvodina).
  • Napad: Aleksandar Mitrović (Al Rajan), Dušan Vlahović (Juventus), Luka Jović (AEК Atina), Andrej Ilić (Union Berlin).

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:25
Zvižduci za Dragana Stojkovića Piksija
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

Možda će vas zanimati

Tagovi

fudbal orlovi Dragan Stojković - Piksi Vanja Dragojević

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC