Još jedno iznenađenje na Piksijevom spisku: Jutros stigao novi poziv u FK Partizan

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi dopisao je dva nova imena na spisak za mečeve protiv Albanije i Andore.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Nakon što je selektor Dragan Stojković Piksi naknadno pozvao Lazara Ranđelovića iz Vojvodine, odlučio je da jutros takođe na spisak doda i Vanju Dragojevića iz Partizana, piše "Mozzart Sport".

Tako ovoga puta selektor reprezentacije Srbije nakon prvobitno objavljenog spiska nije precrtavao fudbalere, nego ih dopisivao, a sve zbog velikih problema s povredama koje imaju uoči mečeva u oktobarskom ciklusu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo - s Albanijom (11. oktobar) i Andorom (14. oktobar).

Kapiten Partizana bio je inače na spisku mlade reprezentacije Srbije, ali je "pozajmljen" ipak seniorskoj selekciji zbog toga što je Saša Lukić povrijeđen i neće moći da igra predstojeće utakmice, dok se za Ranđelovića još čeka objašnjenje.

Vanja Dragojević je inače još jedan debitant na spisku Srbije, poslije Andreja Ilića, Veljka Milosavljevića, Ognjena Ugrešića i Aleksandra Stankovića, a ove sezone igra vrlo dobro za crno-bijele i na ukupno 14 utakmica zabilježio je po gol i asistenciju, što svakako nije njegov glavni posao na terenu.

Ko je na spisku Srbije?

Golmani : Vanja Milinković-Savić (Napoli), Predrag Rajković (Al Itihad), Đorđe Petrović (Bornmut), Dragan Rosić (Vojvodina)

: Vanja Milinković-Savić (Napoli), Predrag Rajković (Al Itihad), Đorđe Petrović (Bornmut), Dragan Rosić (Vojvodina) Odbrana : Nikola Milenković (Notingem Forest), Strahinja Pavlović (Milan), Miloš Veljković (Crvena zvezda), Strahinja Eraković (Zenit), Jan- Кarlo Simić (Al Itihad), Veljko Milosavljević (Bornmut)

: Nikola Milenković (Notingem Forest), Strahinja Pavlović (Milan), Miloš Veljković (Crvena zvezda), Strahinja Eraković (Zenit), Jan- Кarlo Simić (Al Itihad), Veljko Milosavljević (Bornmut) Vezni red : Nemanja Gudelj (Sevilja), Nemanja Maksimović (Šabab Al Ahli), Andrija Živković (PAOК), Lazar Samardžić (Atalanta), Filip Кostić (Juventus), Stefan Mitrović (Ekcelsior), Aleksandar Stanković (Кlub Briž), Ognjen Ugrešić (Partizan), Ognjen Dragojević (Partizan), Dejan Zukić (Volfsberger) i Lazar Ranđelović (Vojvodina).

: Nemanja Gudelj (Sevilja), Nemanja Maksimović (Šabab Al Ahli), Andrija Živković (PAOК), Lazar Samardžić (Atalanta), Filip Кostić (Juventus), Stefan Mitrović (Ekcelsior), Aleksandar Stanković (Кlub Briž), Ognjen Ugrešić (Partizan), Ognjen Dragojević (Partizan), Dejan Zukić (Volfsberger) i Lazar Ranđelović (Vojvodina). Napad: Aleksandar Mitrović (Al Rajan), Dušan Vlahović (Juventus), Luka Jović (AEК Atina), Andrej Ilić (Union Berlin).

BONUS VIDEO: