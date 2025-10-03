logo
Katastrofalne vijesti za Piksija pred Albaniju: Lukić samo sjeo na travu i tražio izmjenu

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Saša Lukić se povrijedio na utakmici Bornmuta i Fulama što je veliki problem za Dragana Stojkovića pred mečeve sa Albanijom i Andorom.

Povrijedio se Saša Lukić Izvor: Arena 2 Premium/Printscreen

Srbiju čekaju ključni mečevi u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo protiv Albanije i Andore, a djeluje da SašaLukić neće moći da pomogne ekipi. Srpski vezista povrijedio se na meču između Bornmuta i Fulama. Samo je sjeo na travu u 12. minutu i bilo je jasno da je nešto ozbiljno u pitanju.

Neposredno prije toga Lukić je bio u svom kaznenom prostoru i tu je počeo da se drži za predio oko zadnje lože. Krenuo je malo da se isteže, da bi poslije kornera Bornmuta samo ostao da sjedi na travi. Ubrzo je ušla ljekarska ekipa i signalizirala treneru Marku Silvi da je izmjena neophodna.

Njega je zamijenio Tom Kerni već u 14. minutu meča, ali dosta brine način na koji je došlo do povrede. Obično povrede koje nastanu bez bilo kakvog kontakta znaju da budu mnogo ozbiljnije... Da ne prejudiciramo, Sašu čekaju dodatni pregledi i analize i možemo samo da se nadamo da ipak nije toliko ozbiljno kao što je djelovalo u prvi mah.

