"Šeprtlja" skoro polomila nogu Srbinu: Jeziv start nad Lukićem, sudija ni faul nije svirao! (VIDEO)

Pogledajte kako je Hari Megvajer umalo teže povrijedio Sašu Lukića.

Izvor: Arenasport 2/Printscreen

Srpski reprezentativac Saša Lukić (27) se prvi put još od oktobra vratio u startnu postavu Fulama u Premijer ligi i odigrao je vrlo dobro u pobjedi protiv Mančester junajteda (2:1), ali malo je kome jasno kako je izdržao na nogama poslije ružnog i pogibeljnog starta Harija Megvajera.

Drugi najskuplji defanzivac svih vremena, koga je Junajted u ljeto 2019. godine platio 87 miliona evra, napravio je horor prekršaj nad Lukićem u 36. minutu utakmice na "Old Trafordu" i sva sreća je da Srbin nije teže povrijeđen. Megvajer je izgubio loptu i u pokušaju da dođe do nje, užasno je startovao na članak Saše Lukića koji je prvi stigao do lopte i dodavanjem je otvorio kontru svom timu, tako da sudija Majkl Oliver nije dosudio ni faul.

Na kraju je "šeprtlji" Megvajeru, koji doduše ove sezone bolje igra nego kako nas je navikao u dresu Junajteda, pokazao žuti karton, međutim pitanje je zašto nije dobio i crveni. Zbog ozbiljnosti prekršaja Lukiću su doktori iz njegove ekipe ukazali pomoć, pa se poslije svega vratio u igru i nastavio da "gospodari" sredinom terena.

Odigrao je možda jednu od boljih partija u dresu Fulama u koji je stigao prije godinu dana iz Torina, a njegova ekipa je došla do sva tri boda golovima Basija iz 65. i Ivobija u sedmom minutu nadoknade. Upravo je Megvajer u 89. postigao jedini gol za "crvene đavole" i činilo se da ih vodi ka bodu, ali zaista ne bi bilo pošteno kada nije zaslužio ni da završi utakmicu na terenu poslije jezivog prekršaja.

Whats blud doingpic.twitter.com/YTw1gBCvW5 — Awais Mushtaq (@Awaismushtaq012)February 24, 2024



S druge strane Lukić je odigrao čitav meč i možda se ovom partijom preporučio svom treneru Marku Silvi da može mnogo više da se osloni na njega, nego što je to bilo u posljednja tri mjeseca.

(MONDO - M.V.)