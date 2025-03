"Teško sam podnio izostanak iz reprezentacije": Lukić o povredi i ostvarenju snova u dresu "orlova"

Saša Lukić je propustio okupljanje reprezentacije u novembru, pa je po povratku u nacionalni tim bio oduševljen što će ponovo imati priliku da brani boje svoje zemlje.

Izvor: Screenshot/YouTube/@FSSrbije

Selektor reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi moći će da računa i na igrača Fulama Sašu Lukića u veoma važnom meču za opstanak u elitnoj diviziji Lige nacija. "Orlovi" se sastaju sa nacionalnim timom Austrije, a Lukić je govorio o svojim predviđanjima u ovom dvomeču. Posebno se osvrnuo na sam poziv u nacionalni tim i tom prilikom zaključio je da je ostvario svoje dečačke snove.

Najprije je Nemanja Maksimović govorio o susretu sa Austrijom, a onda je i Saša Lukić iznio svoje mišljenje. "Poslije nekog dužeg perioda okupili smo se ponovo, očekuju nas dvije jako bitne utakmice. Nismo u širokom sastavu, ali svi koji smo ovdje, jako vjerujem u sve njih, vjerujem u tim. Nadam se da ćemo svi ispuniti zahtjeve i odigrati najbolje što je moguće" ističe Saša Lukić za FSS.

Protiv Austrije smo igrali prijateljski meč pred odlazak na Evropsko prvenstvo u Njemačkoj. "Da budemo iskreni bili su tada bolji od nas. U odnosu na taj duel nama sada nema dosta igrača, dosta toga se promijenilo. Znamo sve njihove prednosti, ali i mane. To je jedna veoma disciplinovana ekipa, dobro organizovana, znaju šta hoće. Neće nam biti lako, ali moramo dobro da se pripremimo i budemo na najvišem mogućem nivou da bismo ostvarili dobar rezultat. Nadam se i vjerujem u dobar ishod, moramo da budemo obazrivi jer nas očekuje i revanš."

Saša Lukić intervju za FSS Izvor: YouTube/@FSSrbije

"Igranje za reprezentaciju je dečački san"

Od nacionalnog tima ga je odvojila povreda ramena koju je doživeo u dresu "orlova".

"U reprezentaciji sam oko šest, sedam godina i mislim da sam za to vrijeme propustio možda jedno ili dva okupljanja i jako mi je bilo teško što u novembru nisam bio tu, jer volim da igram za reprezentaciju. To mi je bio i dječački san, za mene je to jednostavno vrhunac u karijeri svakog igrača. Reprezentacija je iznad svega i veoma sam srećan što sam se vratio, jedva sam čekao ovo okupljanje u martu. Izašao sam iz povrede još jači, mislim i bolji, bez obzira što sam u tom trenutku bio razočaran i svjestan da ću imati pauzu."

Za sve godine profesionalne karijere, plasman na Svjetsko prvenstvo smatrao bi krunom karijere. "Iskren da budem hoće, ali imamo poslije toga i Evropsko prvenstvo. Ja ću se truditi da dok sam u reprezentaciji dajem sve od sebe i pomažem reprezentaciji da ostvaruje velike ciljeve a to su plasmani na najveća takmičenja. Volio bih da Srbija bude konstantna i redovni učesnik najvećih takmičenja, da ja trajem što duže, ali i da reprezentacija ima dobre rezultate."

Saša Lukić ima 28 godina i već broji više od 50 izlazaka na teren za nacionalni tim. "Lijep podatak, ali iskreno ne opterećujem se brojevima. Kada se igra za reprezentaciju ostaje ono što si napravio kao tim. Zato se trudim da dajem svoj maksimum i pomognem reprezentaciji da ostvari što bolje rezultate. Nadam se da će biti sve bolje i bolje."

Fulama obožavaju Sašu Lukića

U kvalifikacijama za SP u SAD, Kanadi i Meksiku nalazimo se u grupi sa Engleskom, čini se da Lukić dobro poznaje tamošnji teren. "Pričao sam sa saigračima iz Fulama, podsjetili se meča na Evropskom prvenstvu, mislim da će cijeli klub biti na Vembliju kada budemo igrali u Londonu. Iskreno jedva čekam taj meč. A do sada nisam igrao na Vembliju, sada igramo u FA kupu sa Kristal Palasom i ako pobijedimo igraćemo polufinale na Vembliju i znaću onda kakva nas atmosfera očekuje kada budem igrao sa reprezentacijom.

Nekada je Aleksandar Mitrović bio najvažnija karika Fulama, a sada polako njegovu poziciju preuzima još jedan bivši igrač Partizana . Saša Lukić. "Zadovoljan sam partijama, svojim, ali i tima, ekipa igra na visokom nivou. Bio sam nekoliko puta u najužem krugu za igrača mjeseca i evo najzad u februaru dobio to priznanje. Lijepa satisfakcija za mene i moju budućnost. Podstrek da nastavim u istom ritmu."

Saša Lukić na meču protiv Mančester junajteda

Izvor: Conor Molloy / imago sportfotodienst / Profimedia

Koliko je voljen govori i činjenica da mu navijači pjevaju pjesme. "Iskren da budem prija, ali da budem iskren kada sam na terenu imaš fokus, iskljućiš se, ne čuješ u tom trenutku. Ali prijatelji koji su bili na tribini snimili su, pjevali su nekoliko puta. Kada sam izlazio sa terena ponovo su pjevali pa sam sve čuo, a naravno onda sam preslušao i snimke. Za mene mnogo lijep osjećaj, pogotovo kada si stranac i igraš u takvoj ligi, zemlji. Poseban osjećaj. Drago mi je da su oni prepoznali sve ono što dajem za tim i klub, trudim se da budu srećni sa rezultatima Fulama."

Prije odlaska u Fulam bio je igrač Torina, a često se govori i o tome kako je napadačima teže da igraju u Italiji nego u Engleskoj. "Iskren da budem velika je razlika između Serije A i Premijer lige. Serija A ima neke svoje prednosti i mane, ali mislim da je Premijer liga u ovom trenutku mnogo ispred Serije A u svakom segmentu. Da li intenzitet, taktika, tehnika, kvalitet, brzina, snaga…mislim da su na većem nivou. Lakše mi je bilo da igram u Italiji, ali prilagodio sam se zahtjevima Premijer lige i nekako sam i napredovao uz sve te igrače iz utakmice u utakmicu. Kažu da je najbolja liga na svijetu, zaista je tako. I svako ko je bio dio toga, uvjerio se u to. Torino ostaje moja druga kuća, urezan u srcu, proveo sam tamo šest nezaboravnih godina, došao sam kao dječak iz Partizana i postao tamo čovjek. Torino nikad neću zaboraviti, vežu me zaista lijepe uspomene", zaključio je Saša Lukić.