Šok potez Piksija: Naknadno pozvao zaboravljenog igrača Vojvodine, otpisani se ne vraćaju

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi naknadno je pozvao Lazara Ranđelovića, zaboravljenog igrača Vojvodine, na koga će tako računati za predstojeće utakmice protiv Albanije (11. oktobar) i Andore (14. oktobar) u kojima će "orlovi" biti oslabljeni.

Već sada je jasno da je sa spiska otpao i Saša Lukić, koji je tokom vikenda doživeo povredu u dresu Fulama, a Piksi se uprkos tome nije odlučio da pozove zadnjeg veznog, nego krilnog fudbalera "lala" koji je ove sezone odigrao šest mečeva i dao tri gola.

Interesantno je da je Piksi pred mečeve u oktobarskom ciklusu kvalifikacija precrtao čak deset fudbalera i niko od njih nije dobio naknadni poziv usljed situacije s povredama, što će reći da je hteo da "promiješa karte" i malo osvježi krv, a jasno je da već neko vrijeme postoje problemi.

Danas od 11 časova Piksi će održati i konferenciju za medije na kojoj će objasniti svoj izbor, a saznaćemo i da li je možda u međuvremenu bilo još promjena na spisku.

Ko je Lazar Ranđelović?

Lazar Ranđelović (28) je krilni fudbaler iz Leskovca kome je ovo prilika da upiše tek drugi nastup u dresu reprezentacije Srbije. Jedini dosadašnji imao je sada već davne 2020. godine, kada je ušao s klupe i odigrao minut u pobjedi nad Rusijom 5:0, u eri Ljubiše Tumbakovića. Od tada nijednom nije bio na spisku selektora Stojkovića.

Inače je postao hit igrač Dinama iz Vranja i Radničkog iz Niša pre transfera u Olimpijakos 2018. godine, a gdje se nije naigrao. Išao je na pozajmice u Leganes, Ural, Rubin, a 2024. prešao je u Vojvodinu. Imao je i nekoliko teških povreda u karijeri.

Tako je čitavu prošlu sezonu praktično propustio i odigrao je svega 14 utakmica u Vojvodini do sada.

Koga je još Piksi zvao?

