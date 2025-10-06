logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Šok potez Piksija: Naknadno pozvao zaboravljenog igrača Vojvodine, otpisani se ne vraćaju

Šok potez Piksija: Naknadno pozvao zaboravljenog igrača Vojvodine, otpisani se ne vraćaju

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Neočekivan potez selektora Piksija pred mečeve Srbije sa Albanijom i Andorom u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Dragan Stojković pozvao Lazara Ranđelovića u reprezentaciju Srbije Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi naknadno je pozvao Lazara Ranđelovića, zaboravljenog igrača Vojvodine, na koga će tako računati za predstojeće utakmice protiv Albanije (11. oktobar) i Andore (14. oktobar) u kojima će "orlovi" biti oslabljeni.

Već sada je jasno da je sa spiska otpao i Saša Lukić, koji je tokom vikenda doživeo povredu u dresu Fulama, a Piksi se uprkos tome nije odlučio da pozove zadnjeg veznog, nego krilnog fudbalera "lala" koji je ove sezone odigrao šest mečeva i dao tri gola.

Izvor: MN PRESS

Interesantno je da je Piksi pred mečeve u oktobarskom ciklusu kvalifikacija precrtao čak deset fudbalera i niko od njih nije dobio naknadni poziv usljed situacije s povredama, što će reći da je hteo da "promiješa karte" i malo osvježi krv, a jasno je da već neko vrijeme postoje problemi.

Danas od 11 časova Piksi će održati i konferenciju za medije na kojoj će objasniti svoj izbor, a saznaćemo i da li je možda u međuvremenu bilo još promjena na spisku.

Ko je Lazar Ranđelović?

Lazar Ranđelović (28) je krilni fudbaler iz Leskovca kome je ovo prilika da upiše tek drugi nastup u dresu reprezentacije Srbije. Jedini dosadašnji imao je sada već davne 2020. godine, kada je ušao s klupe i odigrao minut u pobjedi nad Rusijom 5:0, u eri Ljubiše Tumbakovića. Od tada nijednom nije bio na spisku selektora Stojkovića.

Inače je postao hit igrač Dinama iz Vranja i Radničkog iz Niša pre transfera u Olimpijakos 2018. godine, a gdje se nije naigrao. Išao je na pozajmice u Leganes, Ural, Rubin, a 2024. prešao je u Vojvodinu. Imao je i nekoliko teških povreda u karijeri.

Tako je čitavu prošlu sezonu praktično propustio i odigrao je svega 14 utakmica u Vojvodini do sada.

Koga je još Piksi zvao?

Izvor: MN PRESS
  • Golmani: Vanja Milinković-Savić (Napoli), Predrag Rajković (Al Itihad), Đorđe Petrović (Bornmut), Dragan Rosić (Vojvodina)
  • Odbrana: Nikola Milenković (Notingem Forest), Strahinja Pavlović (Milan), Miloš Veljković (Crvena zvezda), Strahinja Eraković (Zenit), Jan- Кarlo Simić (Al Itihad), Veljko Milosavljević (Bornmut)
  • Vezni red: Nemanja Gudelj (Sevilja), Nemanja Maksimović (Šabab Al Ahli), Andrija Živković (PAOК), Lazar Samardžić (Atalanta), Filip Кostić (Juventus), Stefan Mitrović (Ekcelsior), Aleksandar Stanković (Кlub Briž), Ognjen Ugrešić (Partizan), Dejan Zukić (Volfsberger), Lazar Ranđelović (Vojvodina).
  • Napad: Aleksandar Mitrović (Al Rajan), Dušan Vlahović (Juventus), Luka Jović (AEК Atina), Andrej Ilić (Union Berlin).

Tagovi

orlovi fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC