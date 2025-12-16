logo
Napadač Partizana presrećan zbog jesenje titule: Mnogo nam znači što smo prvi na tabeli

Napadač Partizana presrećan zbog jesenje titule: Mnogo nam znači što smo prvi na tabeli

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Krilni napadač Nemanja Trifunović komentarisao je jesenji dio sezone Partizana.

nemanja trifunovic o fk partizan Izvor: MN PRESS

Fudbalski klub Partizan biće jesenji prvak u Superligi Srbije, a jedan od junaka u prvom dijelu sezone je Nemanja Trifunović (21). Kada je ekipi bilo najpotrebnije, ofanzivac crno-bijelih je iskoračio na veliku scenu, postigao tri gola u posljednja četiri meča i direktno donio bodove protiv Napretka u Humskoj.

Krilni napadač Partizana nije iznenađen prvim mjestom na tabeli, jer je bio šampion Srbije u mlađim kategorijama, a i na početku sezone je vjerovao da će crno-bijeli biti prvi na tabeli.

"Srećan sam i mnogo nam znači što smo prvi na tabeli. Nije sad nešto što bi trebalo da se ponosimo time, ali nam znači na ličnom planu. Drago mi je zbog mog samopouzdanja, dosta mi znači. Mi smo vjerovali od početka da ćemo biti prvi, dosta nas je osvojilo titulu u mlađim kategorijama Partizana, znamo kako je biti šampion", rekao je krilni napadač Partizana Nemanja Trifunović.

Prokomentarisao je Trifunović i svoj lični učinak, koji je mnogo popravio u samom finišu jesenjeg dijela prvenstva. Iako je bio osporavan, uspio je da uhvati pravi ritam i postigne golove koji su veoma važni za šampionsku trku.

"Srećan sam mnogo. Znači mi dosta, jer ljudi gledaju statistiku. Dosta komentara je bilo da nemam tu statistiku, pao mi je kamen sa srca, teret sa leđa... Mi ćemo dati sve od sebe da zadržimo prednost i ostanemo prvi na tabeli", zaključio je Trifunović, koji je bio strijelac na tri od posljednja četiri meča.

Fudbaler Partizana, Nemanja Trifunović
Izvor: MONDO/Dušan
Izvor: MONDO/Dušan

Nemanja Trifunović je 2020. godine stigao u Partizan iz rodnog Čačka u kojem je igrao za Borac, a poslednjih godina redovan je u prvom timu crno-bijelih. Nakon 34 mečeva za kadetski i 47 za omladinski tim Partizana, Trifunović je upisao već 63 nastupa u seniorskoj konkurenciji i na njima ima pet golova i četiri asistencije.

Fudbaler Partizana, Nikola Simić
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

Tagovi

FK Partizan

