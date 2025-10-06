Piksi odmah pozvao Vasilija Kostova (17): Opet ih "odjavio" Vanja, spisak skroz pretumban

Pogledajte kako sada izgleda spisak Srbije za mečeve protiv Albanije i Andore.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi drastično je promijenio tim u odnosu na meč protiv Engleske (0:5), djelimično zbog povreda - a djelimično i zbog toga što nam je potrebna "svježa krv" u utakmicama protiv Albanije (11. oktobar) i Andore (14. oktobar).

Tako su naknadne pozive dobili Lazar Ranđelović (Vojvodina) i Vanja Dragojević (Partizan), za šta se saznalo jutros, dok je na konferenciji za medije selektor Piksi otkrio da će debitant biti i vunderkind Vasilije Kostov iz Crvene zvezde.

Ko je sve odbio Srbiju?

Na spisku koji je Piksi objavio nema desetorice fudbalera iz oktobra, a objasnio je da nedostaju Ilić, Nedeljković i Katai zbog povreda, dok su u posljednji čas otpali Saša Lukić i Vanja Milinković-Savić. I dalje je pod znakom pitanja Nemanja Gudelj koji je na meču protiv Barselone zadobio manju povredu.