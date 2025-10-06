Piksi odmah pozvao Vasilija Kostova (17): Opet ih "odjavio" Vanja, spisak skroz pretumban

Pogledajte kako sada izgleda spisak Srbije za mečeve protiv Albanije i Andore.
Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi drastično je promijenio tim u odnosu na meč protiv Engleske (0:5), djelimično zbog povreda - a djelimično i zbog toga što nam je potrebna "svježa krv" u utakmicama protiv Albanije (11. oktobar) i Andore (14. oktobar).
Tako su naknadne pozive dobili Lazar Ranđelović (Vojvodina) i Vanja Dragojević (Partizan), za šta se saznalo jutros, dok je na konferenciji za medije selektor Piksi otkrio da će debitant biti i vunderkind Vasilije Kostov iz Crvene zvezde.
Ko je sve odbio Srbiju?
Na spisku koji je Piksi objavio nema desetorice fudbalera iz oktobra, a objasnio je da nedostaju Ilić, Nedeljković i Katai zbog povreda, dok su u posljednji čas otpali Saša Lukić i Vanja Milinković-Savić. I dalje je pod znakom pitanja Nemanja Gudelj koji je na meču protiv Barselone zadobio manju povredu.
- Golmani: Vanja Milinković-Savić (Napoli), Predrag Rajković (Al Itihad), Đorđe Petrović (Bornmut), Dragan Rosić (Vojvodina)
- Odbrana: Nikola Milenković (Notingem Forest), Strahinja Pavlović (Milan), Miloš Veljković (Crvena zvezda), Strahinja Eraković (Zenit), Jan- Кarlo Simić (Al Itihad), Veljko Milosavljević (Bornmut)
- Vezni red: Nemanja Gudelj (Sevilja), Nemanja Maksimović (Šabab Al Ahli), Andrija Živković (PAOК), Lazar Samardžić (Atalanta), Filip Кostić (Juventus), Stefan Mitrović (Ekcelsior), Aleksandar Stanković (Кlub Briž), Ognjen Ugrešić (Partizan), Vanja Dragojević (Partizan), Vasilije Kostov (Crvena zvezda) Dejan Zukić (Volfsberger) i Lazar Ranđelović (Vojvodina).
- Napad: Aleksandar Mitrović (Al Rajan), Dušan Vlahović (Juventus), Luka Jović (AEК Atina), Andrej Ilić (Union Berlin).