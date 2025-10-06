Piksi zbog "otkaza" najavio podmlađivanje Srbije: "Niko nije pao s neba, oni su budućnost"

Selektor Dragan Stojković Piksi održao konferenciju na kojoj se govorilo o spisku igrača na koje računa, ali i meču protiv Albanije u Leskovcu.

Izvor: MN PRESS

Fudbalska reprezentacija Srbije igra veoma važne mečeve u kvalifikacijama za Mundijal 2026, a protiv Albanije (11. oktobar) i Andore (14. oktobar) mogli bi da se osvoje krucijalni bodovi za potvrdu drugog mjesta u grupi.

Pred ova dva bitna meča oglasio se selektor Dragan Stojković Piksi, na konferenciji u Kući fudbala.

Selektor Stojković govorio je o meču protiv Albanije, ali i jednom od najčudnijih spiskova koje je sastavio tokom svog mandata. Na njemu će biti nekoliko debitanata, a naknadno su pozive dobila čak trojica igrača iz Superlige - Partizanov Vanja Dragojević, Zvezdin Vasilije Kostov i Vojvodinin Lazar Ranđelović. Pozivom upućenim njima jasno je stavio do znanja da je na pomolu novo "podmlađivanje reprezentacije", posebno zbog brojnih "otkaza" koje je dobio od iskusnih igrača u posljednji čas.

"Kao i uvijek, ništa ne krijemo. Dobićete informacije. Treba javnost da zna. Došlo je do promjena. Imamo duži spisak povređenih igrača. Nije dobra vijest, ali moramo da prihvatimo činjenicu da je tako. Da ne pogriješim nešto... Saša Lukić povreda primicača lijeve noge, 4-6 nedelja, ali ima parne kartone za Albaniju. Ivan Ilić povreda lista protiv Atalante. Za Kataija znate da ima povredu koljena. Kosta Nedeljković ima povredu koljena, odvaja ga od terena dva meseca i ne može da trenira. Gudelj je osjetio bol u predjelu desnog kuka, osjeća bol prilikom savijanja. Javljeno je da će doći, ali vidjećemo kako se oseća. Vanja Milinković-Savić ima bol u donjim leđima, igrao je pod injekcijama, osjeća ukočenost. On ne dolazi", rekao je Piksi i dodao: "Dodatno smo pozvali neke igrače. to su Dragojević (Partizan), Ranđelović (Vojvodina) i Kostov (Crvena zvezda). To su nova imena na spisku".

On je istakao da je poraz od Engleske sada iza nas.

"Nama su sve utakmice od izuzetne važnosti. Engleska je arhiva, prošlost, ostalo je iza nas. O Andori čak i ne razmišljamo. Mislimo samo o Albaniji, da taj meč riješimo u našu korist. Gledamo u budućnost, u ono što je ispred nas. Od vraćanja u prošlost nema ništa. To je prirodan stav", rekao je selektor Stojković.

Da li će se Srbija naći u baražu?

"Mislim da ćemo igrati baraž. Sve je u našim rukama. Krucijalan je ovaj meč protiv Albanije. Otvara se put ka martu sljedeće godine i baražu. Vjerujem da imamo snage da dođemo do tog cilja", rekao je Piksi i dodao: "Želio bih da uputim apel, sve koji dođu na stadion bih zamolio da utakmica protekne u fer i korektnoj igri, ali i ponašanju na tribinama i samom stadionu. To je od velike važnosti. Ne bih volio da budemo kažnjavani, to je nepotrebno. Reprezentaciji treba podrška, da joj se poželi sreća. Treba da budemo fokusirani na fudbal. Apel svima da budu uz reprezentaciju, bez vrijeđanja".

On se osvrnuo i na činjenicu da će Srbija protiv Albanije igrati u Leskovcu, a ne u Beogradu.

"Nije prvi put da igramo u Leskovcu. Igrali smo da Danskom, Švajcarskom, Bugarskom... Imamo lijepa iskustva. Nije nepoznanica. Znamo taj stadion i sve na njemu. Na nama je da odigramo dobro i utakmicu riješimo u svoju korist. Prednost ili mana? Nijedno. Spremamo se za utakmicu, treba da budemo fokusirani na sport, na fudbal, kao kad smo bili u Albaniji na prvom meču u kvalifikacijama", rekao je Stojković.

Srbija se podmlađuje!

"U svakom smislu, da! Moramo da brinemo o budućnosti! Svježa krv mora doći. Ovo su sve igrači koji se prate, iz naših reprezentativnih selekcija. Nismo izabrali nepoznate igrače. Oni su duži period na skeneru. Odluka je takva da se nađu na spisku A selekcije. Podmlađivanje da, ako gledamo godinu rođenja - može da se podvede pod tu kategoriju", rekao je Stojković.

Na kraju je apelovao na korektno navijanje u Leskovcu!

"Fer i korektno navijanje u Leskovcu, molim vas. Budimo dostojanstveni, važna je utakmica zanas. Učinićemo sve da obradujemo naciju, borićemo se do kraja i vjerujem da možemo da dođemo do cilja", bio je zaključak selektora Stojkovića!