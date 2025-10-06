"Teško ćete imati novog Piksija": Samardžića čeka razgovor u četiri oka sa selektorom

Selektor Srbije Dragan Stojković Piksi otkrio je da više očekuje od Lazara Samardžića i Filipa Kostića, ali isto tako je i dodao da igrač Atalante nikada neće biti "novi Piksi".

Izvor: MN PRESS

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi održao je konferenciju za medije na kojoj je govorio o svom timu i borbama protiv Albanije i Andore u kvalifikacijama za Mundijal 2026. S obzirom na to da trener "orlova" neće moći da računa na određen broj iskusnih igrača, u obraćanju javnosti istakao je da će mečevi u mnogome zavisiti od Lazara Samardžića i Filipa Kostića.

Samardžić u tim Srbije stiže poslije dobrih partija u dresu Atalante, re je i sam selektor istakao da se od reprezentativca očekuje više. "Raduje me forma i igra Lazara Samardžića. Uspio je da se izbori za poziciju u timu Atalante. Igrač kojeg cijenim, ali i malo više od njega očekujem. On ima već dvadesetak i kusur utakmica u reprezentaciji. Volio bih da preuzme ulogu kreatora sa više samopouzdanja, da daje ekipi dodatan impuls. Ne kažem da je bio loš, ali očekujem više od njega."

I ne samo od Samardžića, sve oči usmjerene su ka iskusnom Kostiću. "Kao što i od Filipa Kostića očekujem više. Jako je bitno što su zdravi, mogu da trče. Dobro je što igra i postiže golove, svaki gol je bitan za samopouzdanje igrača. Ali... Očekujem više od njega."

Da li će Samardžić biti novi Piksi?

Nakon što je istakao dvojicu igrača od kojih više očekuje, selektor Srbije upitan je da li će igrač Atalante morati da igra baš kao on, kao Dragan Stojković Piksi. "Teško da će Samardžić biti Piksi iz igračkih dana. Razgovaraću sa njim u četiri oka, čekam da dođe danas. I sa Filipom Kostićem ću. To je sve u planu. Ne treba da shvate to kao pritisak. Smatram da su moja očekivanja kao selektora normalna, ne tražim ništa nenormalno. Što se tiče Filipa, on je dugi niz godina reprezentativac. Igra za Juventus, jedan od najvećih klubova u Italiji. Nema potrebe pričati o njemu. Očekujem mnogo kvalitetniju igru, nešto da se desi dobro."

"Kada ga nisam zvao, pitali su me da li ga pratim i što ga ne zovem. Sada je ponovo na spisku. Njegovi kvaliteti nisu sporni, samo nivo igre mora biti veći. Imate pravo da me pitate zašto sam ga zvao ako je odigrao pet minuta. Moraju da osjećaju odgovornost. To moraju da osjete i ovi klinci, poput Aleksandra Stankovića koji igra u Brižu Ligu šampiona. Mene ne zanima da li Kostov ima 17 ili 20 godina, ovo nije zbog gola u Portu gdje su izgubili. Ranđelović je debitovao protiv Rusije, on ima nastup za reprezentaciju. Jednom je trebalo da igra, ali je imao probleme. Niko ovdje nije pao s neba. Oni predstavljaju budućnost srpskog fudbala. Na njima je da se dokazuju, ovo moraju da shvate odgovorno", završio je Stojković.