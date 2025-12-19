Srbin napravio haos u Bajernu: "Henes je čuo njegovo ime i viknuo u slušalicu"

Miki Stević je ni kriv ni dužan napravio haos u Bajernu kada je Marko Pešić stizao na mjesto generalnog direktora.

Izvor: EPA/PHILIPP GUELLAND / MN Press

Poslije 15 godina na čelu Bajerna iz Minhena Marko Pešić je napustio kormilo kluba, a sada se oglasio i demantovao najnovije navode u budžetu ekipe iz Bavarske. A dok se opraštao od kluba otkrio je na koji način je postao prvi operativac tima.

Zapravo je Uli Henes pomislio da mu ljudi iz košarkaške sekcije preporučuju da radi sa - Miroslavom Stevićem. Nekadašnji vezista Partizana i Rada je ostavio dubok trag u Minhenu 1860 gdje je u to vrijeme bio i sportski direktor.

"Zaista su me željeli, ali sam rekao da hoću da vidim da li je iza toga Uli Henes kao predsjednik. Bernd Rauh ga je odmah zvao i stavio ga na spikerfon. Ipak gospodin Henes je loše čuo moje ime i umjesto Marko Pešić je čuo Miki Stević. On je tada bio sportski direktor Minhena 1860. Odmah je viknuo u slušalicu da Bernd može da zaboravi na to. To je bio moj prvi susret sa Ulijem Henesom. Naravno, kasnije se to objasnilo i moje putovanje je počelo", ispričao je Marko Pešić.

Miroslav Stević je iz Ljubovije, počeo je 1988. gopdine u Jedinstvu iz Bihaća, a onda je sljedeće godine prešao u Partizan. Igrao je za Rad dvije godine, pa zatim za Grashopers. U Njemačkoj je ostavio dubok trag u Dinamo Drezdenu, Minhenu 1860 i Borusiji Dortmund, a igrao je u Bohumu i Unterhahingu. Za selekciju Jugoslavije ima šest nastupa i igrao je na Svjetskom prvenstvu 1998. godine.

Marko Pešić je sin Svetislava Pešića i svojevremeno reprezentativac Njemačke u košarci. Rođen je u Sarajevu, a košarkom je krenuo da se bavi u Albi. Igrao je za Iraklis, Keln, Lotomatiku i Teramo, a sa selekcijom Njemačke je osvojio bronzu na Svjetskom prvenstvu 2002. godine i srebro na Eurobasketu 2005.

