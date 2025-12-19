logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Srbin napravio haos u Bajernu: "Henes je čuo njegovo ime i viknuo u slušalicu"

Srbin napravio haos u Bajernu: "Henes je čuo njegovo ime i viknuo u slušalicu"

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Miki Stević je ni kriv ni dužan napravio haos u Bajernu kada je Marko Pešić stizao na mjesto generalnog direktora.

Uli Henes napravio haos u Bajernu zbog Mikija Stevića Izvor: EPA/PHILIPP GUELLAND / MN Press

Poslije 15 godina na čelu Bajerna iz Minhena Marko Pešić je napustio kormilo kluba, a sada se oglasio i demantovao najnovije navode u budžetu ekipe iz Bavarske. A dok se opraštao od kluba otkrio je na koji način je postao prvi operativac tima.

Zapravo je Uli Henes pomislio da mu ljudi iz košarkaške sekcije preporučuju da radi sa - Miroslavom Stevićem. Nekadašnji vezista Partizana i Rada je ostavio dubok trag u Minhenu 1860 gdje je u to vrijeme bio i sportski direktor.

"Zaista su me željeli, ali sam rekao da hoću da vidim da li je iza toga Uli Henes kao predsjednik. Bernd Rauh ga je odmah zvao i stavio ga na spikerfon. Ipak gospodin Henes je loše čuo moje ime i umjesto Marko Pešić je čuo Miki Stević. On je tada bio sportski direktor Minhena 1860. Odmah je viknuo u slušalicu da Bernd može da zaboravi na to. To je bio moj prvi susret sa Ulijem Henesom. Naravno, kasnije se to objasnilo i moje putovanje je počelo", ispričao je Marko Pešić. 

Miroslav Stević je iz Ljubovije, počeo je 1988. gopdine u Jedinstvu iz Bihaća, a onda je sljedeće godine prešao u Partizan. Igrao je za Rad dvije godine, pa zatim za Grashopers. U Njemačkoj je ostavio dubok trag u Dinamo Drezdenu, Minhenu 1860 i Borusiji Dortmund, a igrao je u Bohumu i Unterhahingu. Za selekciju Jugoslavije ima šest nastupa i igrao je na Svjetskom prvenstvu 1998. godine.

Marko Pešić je sin Svetislava Pešića i svojevremeno reprezentativac Njemačke u košarci. Rođen je u Sarajevu, a košarkom je krenuo da se bavi u Albi. Igrao je za Iraklis, Keln, Lotomatiku i Teramo, a sa selekcijom Njemačke je osvojio bronzu na Svjetskom prvenstvu 2002. godine i srebro na Eurobasketu 2005.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Više vijesti iz košarke

Tagovi

Uli Henes Miroslav Stević Marko Pešić KK Bajern

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC