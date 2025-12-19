Crvena zvezda je na kraju uspjela da pobijedi Virtus poslije zaista nevjerovatne završnice.
Crvena zvezda došla je do velike pobjede! Savladala je Virtus 90:89.
Na samom startu meča prepao je Čima Moneke navijače kada je izašao poslije pola minuta, ali se vratio polovinom prve četvrtine. Tada je još uvijek rezultat bio na klackalici, a onda je u finišu prvog dijela poenima Džereda Batlera domaći tim otišao na 23:15.
Na startu druge četvrtine uspio je Virtus da poveže pet poena i odmah je zvao tajmaut Saša Obradović, ali je i nakon toga poentirao Karsen Edvards za 25:23. Dvije ničije lopte uzeo je Kalinić i izmislio poene za 30:23. Uspijevala je Zvezda da se odlijepi, rival se vraćao i na kraju smo na poluvrijeme otišli vođstvom Virtusa od poena razlike - 46:45.
Crvena zvezda dala sve što je imala i pobijedila: Batler presjedio cijelu četvrtinu, ušao i donio pobjedu!
Na startu drugog dijela pljuštale su trojke sa obje strane, a kada je Karsen Edvards pogodio bilo je 62:57. Ipak kako je Virtus bježao, Zvezda je trojkama uspjela da se vrati i poslije velike borbe bilo je 70:70 na kraju trećeg dijela igre.
Gomilom grešaka sa obje strane počeo je drugi dio igre i u prva tri minuta vidjeli smo - dva poena. Zvezda je poentirala tek sa penala preko Monekea, a Nvora je ubacio prvi put iz igre nakon četiri minuta četvrtine. Sa šest uzastopnih poena Nvora je držao Zvezdu u igri, a Odželej je na tri minuta do kraja donio prednost - 82:81.
Na kraju je heroj pobjede bio Džared Batler. Ušao je poslije cijele četvrtine na klupi, ubacio posljednje poene uz malo sreće i kada je Zvezda uspjela da odbrani posljednji napad na meču - došla je velika pobjeda.
Džered Batler je riješio!
Bek Crvene zvezde izašao je pred kraj treće četvrtine i ne bi ga ni bilo u četvrtoj da Nikola Kalinić na 30 sekundi do kraja nije dobio petu ličnu grešku. Ušao je, ostao 10 sekundi na terenu i dao posljednje poene na meču!
KRAJ! POBJEDA 90:89
Promašio je Edvards!
Crvena zvezda je pobijedila!
Novi tajmaut! 90:89
Kodi je uzeo loptu, a Batler je prošao i poentira ispod koša - 90:89! Tajmaut Duško Ivanović.
Još 30 sekundi! 89:88 za Virtus
Pogodio je trojku Karsen Edvards za 88:87, a Kalinić je promašio. Nikola Kalinić je napravio peti faul i poslao je Vildozu na penale. Pogađa oba Vildoza... Tajmaut Obradovića!Izvor: MN PRESS
Još 100 sekundi!
Edvards je pogodio uz faul Kalinića, sada je 86:84. Kalinić nije dobacio do koša...
38. minut! Nvora! 86:81
Semi Odželej zakucava na dva i po minuta do kraja - 84:81. Edvards promašuje šut, Moneke htata loptu i Nvora u prodoru pogađa za 86:81.Izvor: MN PRESS
37. minut: Vodi Zvezda 82:81
Morgan trojkom donosi prednost, prvi poeni na meču za 81:79. Odželej je pogodio uz prekršaj za 81:81, a onda dodao i bacanje za 82:81. Korake je narpavio Morgan, a poslije promašaja Monekea lopta je ipak za Zvezdu.
36. minut: Jedan za Zvezdu! 79:78
Nvora ispod koša poentira, ovo mu je šesti vezani poen - 78:75. Otima Odželej loptu Smailagiću, ali Pajola je vratio i Olston je izjednačio. Jedno bacanje pogodio je Kodi Miler-Mekintajer i sada idemo na tajmaut.Izvor: MN PRESS
TAJMAUT! 76:76
Samo jedno bacanje pogađa Smailagić, a Nvora promašuje dugu trojku. Na pet minuta do kraja je neriješeno i idemo na tajmaut.Izvor: MN PRESS
35. minut: Nvora! 76:75
Vildoza daje trojku za 75:72, a Nvora je pogodio tešku dvojku. Zatim još jednu za 76:75!Izvor: MN PRESS
34. minut: Konačno! 72:72
Neprecizan je Moneke, a onda Vildoza pravi korake. Zvezda je u prva tri minuta ove četvrtine ostala bez poena, ali srećom Izundu je udario rampu rivalu. Moneke je tek sa penala pogodio.Izvor: MN PRESS
Posljednjih 10 minuta: Tiho... 72:70
Tri slobodna bacanja promašuje Zvezda, a onda Edvards gubi loptu. Poslije dva minuta bez poena poentira Nijang - 72:70.
Kraj treće četvrtine! Grejem opet... 70:70
Daje Grejem trojku za 70:69, a onda je Olston napravio grešku u koracima. Poslije promašaja Kalinića Davidovac krade loptu, a poslije komplikacija Grejema Odželej uzima loptu pod košem i fauliran je. Poentira samo jednom za 70:70 Odželej.
Grejem ponovo bira užasnu opciju i neriješeno je.Izvor: MN PRESS
28. minut: Olston bez promašaja - 70:66 za Virtus
Davidovac se upisao za 67:64, a onda velikom borbenošću igrači Zvezde dolaze do lopte. Promašio je Grejem trojku, Odželej je to vratio u koš - 67:66. Olston daje tri bacanja za 70:66.
26. minut: Kodi? 67:62
Batler krade loptu i Miler-Mekintajer poentira u kontri - 66:62. Poslije jednog poena Jaloua sa penala uspio je Miler-Mekintajer da izvuče tri bacanja. Promašio je sva tri, izlazi Jalou sa terena.
26. minut: Pobježe Virtus, 66:60
Karsen Edvards je potpuno sam za 62:57, ali odmah je Nikola Kalinić vratio trojku - 62:60. Jalou je prošao u prodoru, a onda je Vildoza ukrao loptu i poentirao je - 66:60 za Virtus.Izvor: MN PRESS
24. minut: Isti ritam - 57:59
Dobra odbrana Zvezde, ali zatim u kontri Olston poentira za 54:53. Kodi Miler-Mekintajer poentira za tri, a Vildoza vraća tu trojku - 57:56. Olston daje još jednu trojku i zove Saša Obradović tajmaut!
DRUGO POLUVRIJEME: Pljušte trojke - 54:51
Poeni sa obje strane na startu, a Kalinić blokira Diufa. Nvora pogađa trojku za 51:48, ali odmah Edvards vraća tu trojku. Trojku daje Kodi Miler-Mekintajer - 54:51.
Lista strijelaca
CRVENA ZVEZDA: Miler-Mekintajer 10, Miljenović 2, Grejem, Batler 7, Davidovac, Kalinić 2, Izundu 4, Motiejunas, Nvora 9, Odželej, Moneke 11, Jago.
VIRTUS: Vildoza 6, Edvards 15, Pajola 1, Nijang 2, Smailagić 2, Olston 3, Heket, Morgan, Dijara, Jalou 8, Diuf 4, Akele 5.
POLUVRIJEME! Vodi Virtus 46:45
Nije "ali up" završio Moneke, a onda je Vildoza dao trojku za 45:43. Batler poslije tajmauta baca loptu u ruke rivalu, a pogađa trojku Akele za 46:45. Na kraju je Zvezda promašajima Monekea i Kalinića ostala u minusu.
19. minut: Moneke se uključio, 43:40
Nvori je pobjegla lopta i nakon prekršaja nad Pajolom Virtus je prišao na 40:38. Moneke se namjestio i dao trojku - 43:38. Jalou je pogodio flouter, a onda je fauliran Moneke. Tajmaut je tražio Duško Ivanović.Izvor: MN PRESS
17. minut: Crvena zvezda vodi 38:33
Kodi Miler-Mekintajer pogađa za 32:30, a onda je napravio faul na trojci na Edvardsu. Poslije tri ubačena bacanja iskupio se Kodi Miler-Mekintajer poenima uz faul - 34:33. Poslije kontre Zvezde nije bilo poena, ali je Izundu zatim poentirao ispod koša - 38:33.Izvor: MN PRESS
15. minut: Neriješeno! 30:30
Daje trojku Nvora za 30:23, a onda je Olston pogodio za 30:26. Edvards ide do kraja za 30:28 i na kraju je izjednačio Virtus na 30:30.Izvor: MN PRESS
13. minut: Kada je teško - Kalinić! 27:23
Fauliran je Edvards i poentirao je sa penala za 25:21, a onda je poentirao i u prodoru. Zvezda je izgubila loptu, ali je Kalinić uzeo i vratio. Pogodio je za 27:23.Izvor: MN PRESS
Druga četvrtina: Tajmaut! 25:20
Izundu je počeo i odmah poentirao - 25:15. Ipak Karsen Edvards je sa penala uspio da smanji, a onda je u kontri Vildoza dao trojku - 25:20.Izvor: MN PRESS
KRAJ PRVE ČETVRTINE: Vodi Crvena zvezda 23:15
Batler je pgoodio dva bacanja, a onda je Miler-Mekintajeru lopta ostala na obruču. Poslije nekoliko loših napada sa obje strane Batler je dao nevjerovatnu trojku za 19:13.
Pajola to nije vratio, a Moneke je izvukao dva bacanja. Pogodio je oba i Zvezda na odmor ide sa prednošću 23:15 nakon poena Nijanga sa penala i prodora Batlera.Izvor: MN PRESS
8. minut: Šta radi Kodi! 14:13
Pogađa Edvards, ali je poentirao i Kodi Miler-Mekintajer. Nakon prvih poena Monekea rezultat je 12:11 za Crvenu zvezdu. Zakucao je Smailagić, a zatim je prošao do kraja Miler-Mekintajer i poentira iz jako teške pozicije.Izvor: MN PRESS
5. minut: Vodi Zvezda 8:7
Vraća se ipak Čima Moneke na teren nakon što je izašao odmah na startu. Karsen Edvards je pogodio trojku za 7:6, a Miljenović je fauliran u prodoru. Poslije poena sa penala ide na klupu - 8:7.Izvor: MN PRESS
3. minut: 4:4, za sada egal
Prvi poeni za Crvenu zvezdu, ali je Jalou uspio da izjednači. Poslije promašaja Miljenovića Nvora je uspio da zakuca u kontri. Ipak morao je napolje Moneke, vidjećemo zašto.
Jalou je zakucao!
Kreće meč!
Počeo je meč u Areni.
Delije pozdravile Duška Ivanovića
Stigao je Kvinsi Miler!
I odmah je krenula ludnica u "Areni"!
Izašli su igrači Zvezde
Ko igra?
Ovo je 12 Crvene zvezde za ovaj meč: Miler Mekintajer, Miljenovic, Grejem, Batler, Davidovac, Kalinic, Izundu, Motiejunas, Nvora, Odzelej, Moneke, Jago.
Potrebna je pobjeda
Crvena zvezda ima tri poraza zaredom, a uz to četiri poraza u posljednjih pet mečeva. Pobeda je neophodna kako bi tim ponovo krenuo na vrhu tabele.
Crvena zvezda juri pobjedu u Evroligi
Od 20:45 Crvena zvezda će ugostiti Virtus u Evroligi.