Crvena zvezda dala sve što je imala i pobijedila: Batler presjedio cijelu četvrtinu, ušao i donio pobjedu! 0

Crvena zvezda je na kraju uspjela da pobijedi Virtus poslije zaista nevjerovatne završnice.

Crvena zvezda došla je do velike pobjede! Savladala je Virtus 90:89.

Na samom startu meča prepao je Čima Moneke navijače kada je izašao poslije pola minuta, ali se vratio polovinom prve četvrtine. Tada je još uvijek rezultat bio na klackalici, a onda je u finišu prvog dijela poenima Džereda Batlera domaći tim otišao na 23:15.

Na startu druge četvrtine uspio je Virtus da poveže pet poena i odmah je zvao tajmaut Saša Obradović, ali je i nakon toga poentirao Karsen Edvards za 25:23. Dvije ničije lopte uzeo je Kalinić i izmislio poene za 30:23. Uspijevala je Zvezda da se odlijepi, rival se vraćao i na kraju smo na poluvrijeme otišli vođstvom Virtusa od poena razlike - 46:45.

Na startu drugog dijela pljuštale su trojke sa obje strane, a kada je Karsen Edvards pogodio bilo je 62:57. Ipak kako je Virtus bježao, Zvezda je trojkama uspjela da se vrati i poslije velike borbe bilo je 70:70 na kraju trećeg dijela igre.

Gomilom grešaka sa obje strane počeo je drugi dio igre i u prva tri minuta vidjeli smo - dva poena. Zvezda je poentirala tek sa penala preko Monekea, a Nvora je ubacio prvi put iz igre nakon četiri minuta četvrtine. Sa šest uzastopnih poena Nvora je držao Zvezdu u igri, a Odželej je na tri minuta do kraja donio prednost - 82:81.

Na kraju je heroj pobjede bio Džared Batler. Ušao je poslije cijele četvrtine na klupi, ubacio posljednje poene uz malo sreće i kada je Zvezda uspjela da odbrani posljednji napad na meču - došla je velika pobjeda.

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
22:57

Džered Batler je riješio!

Bek Crvene zvezde izašao je pred kraj treće četvrtine i ne bi ga ni bilo u četvrtoj da Nikola Kalinić na 30 sekundi do kraja nije dobio petu ličnu grešku. Ušao je, ostao 10 sekundi na terenu i dao posljednje poene na meču!

22:57

KRAJ! POBJEDA 90:89

Promašio je Edvards!

Crvena zvezda je pobijedila!

22:53

Novi tajmaut! 90:89

Kodi je uzeo loptu, a Batler je prošao i poentira ispod koša - 90:89! Tajmaut Duško Ivanović.

22:51

Još 30 sekundi! 89:88 za Virtus

Pogodio je trojku Karsen Edvards za 88:87, a Kalinić je promašio. Nikola Kalinić je napravio peti faul i poslao je Vildozu na penale. Pogađa oba Vildoza... Tajmaut Obradovića!

Izvor: MN PRESS

22:46

Još 100 sekundi!

Edvards je pogodio uz faul Kalinića, sada je 86:84. Kalinić nije dobacio do koša...

22:43

38. minut! Nvora! 86:81

Semi Odželej zakucava na dva i po minuta do kraja - 84:81. Edvards promašuje šut, Moneke htata loptu i Nvora u prodoru pogađa za 86:81.

Izvor: MN PRESS

22:41

37. minut: Vodi Zvezda 82:81

Morgan trojkom donosi prednost, prvi poeni na meču za 81:79. Odželej je pogodio uz prekršaj za 81:81, a onda dodao i bacanje za 82:81. Korake je narpavio Morgan, a poslije promašaja Monekea lopta je ipak za Zvezdu.

22:37

36. minut: Jedan za Zvezdu! 79:78

Nvora ispod koša poentira, ovo mu je šesti vezani poen - 78:75. Otima Odželej loptu Smailagiću, ali Pajola je vratio i Olston je izjednačio. Jedno bacanje pogodio je Kodi Miler-Mekintajer i sada idemo na tajmaut.

Izvor: MN PRESS

22:35

TAJMAUT! 76:76

Samo jedno bacanje pogađa Smailagić, a Nvora promašuje dugu trojku. Na pet minuta do kraja je neriješeno i idemo na tajmaut.

Izvor: MN PRESS

22:31

35. minut: Nvora! 76:75

Vildoza daje trojku za 75:72, a Nvora je pogodio tešku dvojku. Zatim još jednu za 76:75!

Izvor: MN PRESS

22:29

34. minut: Konačno! 72:72

Neprecizan je Moneke, a onda Vildoza pravi korake. Zvezda je u prva tri minuta ove četvrtine ostala bez poena, ali srećom Izundu je udario rampu rivalu. Moneke je tek sa penala pogodio.

Izvor: MN PRESS

22:22

Posljednjih 10 minuta: Tiho... 72:70

Tri slobodna bacanja promašuje Zvezda, a onda Edvards gubi loptu. Poslije dva minuta bez poena poentira Nijang - 72:70.

22:15

Kraj treće četvrtine! Grejem opet... 70:70

Daje Grejem trojku za 70:69, a onda je Olston napravio grešku u koracima. Poslije promašaja Kalinića Davidovac krade loptu, a poslije komplikacija Grejema Odželej uzima loptu pod košem i fauliran je. Poentira samo jednom za 70:70 Odželej.

Grejem ponovo bira užasnu opciju i neriješeno je.

Izvor: MN PRESS

22:11

28. minut: Olston bez promašaja - 70:66 za Virtus

Davidovac se upisao za 67:64, a onda velikom borbenošću igrači Zvezde dolaze do lopte. Promašio je Grejem trojku, Odželej je to vratio u koš - 67:66. Olston daje tri bacanja za 70:66.

22:06

26. minut: Kodi? 67:62

Batler krade loptu i Miler-Mekintajer poentira u kontri - 66:62. Poslije jednog poena Jaloua sa penala uspio je Miler-Mekintajer da izvuče tri bacanja. Promašio je sva tri, izlazi Jalou sa terena.

22:00

26. minut: Pobježe Virtus, 66:60

Karsen Edvards je potpuno sam za 62:57, ali odmah je Nikola Kalinić vratio trojku - 62:60. Jalou je prošao u prodoru, a onda je Vildoza ukrao loptu i poentirao je - 66:60 za Virtus.

Izvor: MN PRESS

21:57

24. minut: Isti ritam - 57:59

Dobra odbrana Zvezde, ali zatim u kontri Olston poentira za 54:53. Kodi Miler-Mekintajer poentira za tri, a Vildoza vraća tu trojku - 57:56. Olston daje još jednu trojku i zove Saša Obradović tajmaut!

21:53

DRUGO POLUVRIJEME: Pljušte trojke - 54:51

Poeni sa obje strane na startu, a Kalinić blokira Diufa. Nvora pogađa trojku za 51:48, ali odmah Edvards vraća tu trojku. Trojku daje Kodi Miler-Mekintajer - 54:51.

21:49

Lista strijelaca

CRVENA ZVEZDA: Miler-Mekintajer 10, Miljenović 2, Grejem, Batler 7, Davidovac, Kalinić 2, Izundu 4, Motiejunas, Nvora 9, Odželej, Moneke 11, Jago.

VIRTUS: Vildoza 6, Edvards 15, Pajola 1, Nijang 2, Smailagić 2, Olston 3, Heket, Morgan, Dijara, Jalou 8, Diuf 4, Akele 5.

21:36

POLUVRIJEME! Vodi Virtus 46:45

Nije "ali up" završio Moneke, a onda je Vildoza dao trojku za 45:43. Batler poslije tajmauta baca loptu u ruke rivalu, a pogađa trojku Akele za 46:45. Na kraju je Zvezda promašajima Monekea i Kalinića ostala u minusu.

21:29

19. minut: Moneke se uključio, 43:40

Nvori je pobjegla lopta i nakon prekršaja nad Pajolom Virtus je prišao na 40:38. Moneke se namjestio i dao trojku - 43:38. Jalou je pogodio flouter, a onda je fauliran Moneke. Tajmaut je tražio Duško Ivanović.

Izvor: MN PRESS

21:24

17. minut: Crvena zvezda vodi 38:33

Kodi Miler-Mekintajer pogađa za 32:30, a onda je napravio faul na trojci na Edvardsu. Poslije tri ubačena bacanja iskupio se Kodi Miler-Mekintajer poenima uz faul - 34:33. Poslije kontre Zvezde nije bilo poena, ali je Izundu zatim poentirao ispod koša - 38:33.

Izvor: MN PRESS

21:20

15. minut: Neriješeno! 30:30

Daje trojku Nvora za 30:23, a onda je Olston pogodio za 30:26. Edvards ide do kraja za 30:28 i na kraju je izjednačio Virtus na 30:30.

Izvor: MN PRESS

21:15

13. minut: Kada je teško - Kalinić! 27:23

Fauliran je Edvards i poentirao je sa penala za 25:21, a onda je poentirao i u prodoru. Zvezda je izgubila loptu, ali je Kalinić uzeo i vratio. Pogodio je za 27:23.

Izvor: MN PRESS

21:10

Druga četvrtina: Tajmaut! 25:20

Izundu je počeo i odmah poentirao - 25:15. Ipak Karsen Edvards je sa penala uspio da smanji, a onda je u kontri Vildoza dao trojku - 25:20.

Izvor: MN PRESS

21:07

KRAJ PRVE ČETVRTINE: Vodi Crvena zvezda 23:15

Batler je pgoodio dva bacanja, a onda je Miler-Mekintajeru lopta ostala na obruču. Poslije nekoliko loših napada sa obje strane Batler je dao nevjerovatnu trojku za 19:13.

Pajola to nije vratio, a Moneke je izvukao dva bacanja. Pogodio je oba i Zvezda na odmor ide sa prednošću 23:15 nakon poena Nijanga sa penala i prodora Batlera.

Izvor: MN PRESS

21:00

8. minut: Šta radi Kodi! 14:13

Pogađa Edvards, ali je poentirao i Kodi Miler-Mekintajer. Nakon prvih poena Monekea rezultat je 12:11 za Crvenu zvezdu. Zakucao je Smailagić, a zatim je prošao do kraja Miler-Mekintajer i poentira iz jako teške pozicije.

Izvor: MN PRESS

20:54

5. minut: Vodi Zvezda 8:7

Vraća se ipak Čima Moneke na teren nakon što je izašao odmah na startu. Karsen Edvards je pogodio trojku za 7:6, a Miljenović je fauliran u prodoru. Poslije poena sa penala ide na klupu - 8:7.

Izvor: MN PRESS

20:51

3. minut: 4:4, za sada egal

Prvi poeni za Crvenu zvezdu, ali je Jalou uspio da izjednači. Poslije promašaja Miljenovića Nvora je uspio da zakuca u kontri. Ipak morao je napolje Moneke, vidjećemo zašto.

Jalou je zakucao!

20:47

Kreće meč!

Počeo je meč u Areni.

20:39

Delije pozdravile Duška Ivanovića

Pogledajte

00:15
Delije ovacijama pozdravile Duška Ivanovića
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

20:39

Stigao je Kvinsi Miler!

I odmah je krenula ludnica u "Areni"!

Pogledajte

00:29
Ludnica u Areni, stigao Kvinsi Miler
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

20:29

Izašli su igrači Zvezde

Pogledajte

00:11
Atmosfera pred meč Zvezde i Virtusa
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

Pogledajte

00:33
Izlazak kosarkaša Crvene zvezde
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

20:01

Ko igra?

Ovo je 12 Crvene zvezde za ovaj meč: Miler Mekintajer, Miljenovic, Grejem, Batler, Davidovac, Kalinic, Izundu, Motiejunas, Nvora, Odzelej, Moneke, Jago.

20:01

Potrebna je pobjeda

Crvena zvezda ima tri poraza zaredom, a uz to četiri poraza u posljednjih pet mečeva. Pobeda je neophodna kako bi tim ponovo krenuo na vrhu tabele.

20:00

Crvena zvezda juri pobjedu u Evroligi

Od 20:45 Crvena zvezda će ugostiti Virtus u Evroligi.

Najnovije