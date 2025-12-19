Crvena zvezda je na kraju uspjela da pobijedi Virtus poslije zaista nevjerovatne završnice.

Crvena zvezda došla je do velike pobjede! Savladala je Virtus 90:89.

Na samom startu meča prepao je Čima Moneke navijače kada je izašao poslije pola minuta, ali se vratio polovinom prve četvrtine. Tada je još uvijek rezultat bio na klackalici, a onda je u finišu prvog dijela poenima Džereda Batlera domaći tim otišao na 23:15.

Na startu druge četvrtine uspio je Virtus da poveže pet poena i odmah je zvao tajmaut Saša Obradović, ali je i nakon toga poentirao Karsen Edvards za 25:23. Dvije ničije lopte uzeo je Kalinić i izmislio poene za 30:23. Uspijevala je Zvezda da se odlijepi, rival se vraćao i na kraju smo na poluvrijeme otišli vođstvom Virtusa od poena razlike - 46:45.

Vidi opis Crvena zvezda dala sve što je imala i pobijedila: Batler presjedio cijelu četvrtinu, ušao i donio pobjedu! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ANDREJ CUKIC/EPA Br. slika: 28 1 / 28 Izvor: MN PRESS Br. slika: 28 2 / 28 Izvor: MN PRESS Br. slika: 28 3 / 28 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 28 4 / 28 Izvor: MN PRESS Br. slika: 28 5 / 28 Izvor: MN PRESS Br. slika: 28 6 / 28 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 28 7 / 28 Izvor: MN PRESS Br. slika: 28 8 / 28 Izvor: MN PRESS Br. slika: 28 9 / 28 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 28 10 / 28 Izvor: MN PRESS Br. slika: 28 11 / 28 Izvor: MN PRESS Br. slika: 28 12 / 28 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 28 13 / 28 Izvor: MN PRESS Br. slika: 28 14 / 28 Izvor: MN PRESS Br. slika: 28 15 / 28 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 28 16 / 28 Izvor: MN PRESS Br. slika: 28 17 / 28 Izvor: MN PRESS Br. slika: 28 18 / 28 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 28 19 / 28 Izvor: MN PRESS Br. slika: 28 20 / 28 Izvor: MN PRESS Br. slika: 28 21 / 28 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 28 22 / 28 Izvor: MN PRESS Br. slika: 28 23 / 28 Izvor: MN PRESS Br. slika: 28 24 / 28 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 28 25 / 28 Izvor: MN PRESS Br. slika: 28 26 / 28 Izvor: MN PRESS Br. slika: 28 27 / 28 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 28 28 / 28

Na startu drugog dijela pljuštale su trojke sa obje strane, a kada je Karsen Edvards pogodio bilo je 62:57. Ipak kako je Virtus bježao, Zvezda je trojkama uspjela da se vrati i poslije velike borbe bilo je 70:70 na kraju trećeg dijela igre.

Gomilom grešaka sa obje strane počeo je drugi dio igre i u prva tri minuta vidjeli smo - dva poena. Zvezda je poentirala tek sa penala preko Monekea, a Nvora je ubacio prvi put iz igre nakon četiri minuta četvrtine. Sa šest uzastopnih poena Nvora je držao Zvezdu u igri, a Odželej je na tri minuta do kraja donio prednost - 82:81.

Na kraju je heroj pobjede bio Džared Batler. Ušao je poslije cijele četvrtine na klupi, ubacio posljednje poene uz malo sreće i kada je Zvezda uspjela da odbrani posljednji napad na meču - došla je velika pobjeda.