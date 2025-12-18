logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bivši igrač Zvezde doživio dramu u Beogradu: Automobil mu propao kroz garažni lift

Bivši igrač Zvezde doživio dramu u Beogradu: Automobil mu propao kroz garažni lift

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Milko Bjelica sa članovima porodice doživio dramatičnu scenu na Vračaru. Srećom, nije bilo povrijeđenih

Milko Bjelica drama na Vračaru Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Košarkaš Milko Bjelica doživio je dramatičnu scenu sa porodicom ovog četvrtka, jer je njegov automobil propao kroz garažni lift u jednoj zgradi na Vračaru. Srećom, nema povrijeđenih.

Bjelica je dijete Crvene zvezde, u kojoj je ponikao i početkom 21. veka igrao u njenom prvom timu, a potom se vratio na Mali Kalemegdan kao dokazani evroligaški igrač, u mandatu od 2016. do 2018.

Igrao je za niz inostranih klubova, Braunšvajg, Keln, Lijetuvos Ritas sa kojim je od 2008. debitovao u Evroligi i u njoj igrao i za Baskoniju, Efes, Darušafaku, Zvezdu, a potom je nastupao za Saragosu, Mornar iz Bara, igrao je i u Dohi, Džedi, kao i u Japanu, gde je prošlog leta potpisao za Saitama Bronkose.

Sa Zvezdom je bio prvak ABA lige i Superlige, sa Ritasom je 2009. godine osvojio Evrokup, a igrao je za reprezentaciju Crne Gore. Njegova sestra Ana Bjelica je reprezentativka Crne Gore, dok je njegova sestra Milka košarkašica i bivša reprezentativka Crne Gore.

Tagovi

KK Crvena zvezda

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC