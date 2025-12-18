Bivši igrač Zvezde doživio dramu u Beogradu: Automobil mu propao kroz garažni lift

Milko Bjelica sa članovima porodice doživio dramatičnu scenu na Vračaru. Srećom, nije bilo povrijeđenih

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Košarkaš Milko Bjelica doživio je dramatičnu scenu sa porodicom ovog četvrtka, jer je njegov automobil propao kroz garažni lift u jednoj zgradi na Vračaru. Srećom, nema povrijeđenih.

Bjelica je dijete Crvene zvezde, u kojoj je ponikao i početkom 21. veka igrao u njenom prvom timu, a potom se vratio na Mali Kalemegdan kao dokazani evroligaški igrač, u mandatu od 2016. do 2018.

Igrao je za niz inostranih klubova, Braunšvajg, Keln, Lijetuvos Ritas sa kojim je od 2008. debitovao u Evroligi i u njoj igrao i za Baskoniju, Efes, Darušafaku, Zvezdu, a potom je nastupao za Saragosu, Mornar iz Bara, igrao je i u Dohi, Džedi, kao i u Japanu, gde je prošlog leta potpisao za Saitama Bronkose.

Sa Zvezdom je bio prvak ABA lige i Superlige, sa Ritasom je 2009. godine osvojio Evrokup, a igrao je za reprezentaciju Crne Gore. Njegova sestra Ana Bjelica je reprezentativka Crne Gore, dok je njegova sestra Milka košarkašica i bivša reprezentativka Crne Gore.