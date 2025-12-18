Bivši igrač Zvezde doživio dramu u Beogradu: Automobil mu propao kroz garažni lift

Milko Bjelica sa članovima porodice doživio dramatičnu scenu na Vračaru. Srećom, nije bilo povrijeđenih
Košarkaš Milko Bjelica doživio je dramatičnu scenu sa porodicom ovog četvrtka, jer je njegov automobil propao kroz garažni lift u jednoj zgradi na Vračaru. Srećom, nema povrijeđenih.
Bjelica je dijete Crvene zvezde, u kojoj je ponikao i početkom 21. veka igrao u njenom prvom timu, a potom se vratio na Mali Kalemegdan kao dokazani evroligaški igrač, u mandatu od 2016. do 2018.
Igrao je za niz inostranih klubova, Braunšvajg, Keln, Lijetuvos Ritas sa kojim je od 2008. debitovao u Evroligi i u njoj igrao i za Baskoniju, Efes, Darušafaku, Zvezdu, a potom je nastupao za Saragosu, Mornar iz Bara, igrao je i u Dohi, Džedi, kao i u Japanu, gde je prošlog leta potpisao za Saitama Bronkose.
Sa Zvezdom je bio prvak ABA lige i Superlige, sa Ritasom je 2009. godine osvojio Evrokup, a igrao je za reprezentaciju Crne Gore. Njegova sestra Ana Bjelica je reprezentativka Crne Gore, dok je njegova sestra Milka košarkašica i bivša reprezentativka Crne Gore.