Jokiću oduzeli MVP nagradu na pravdi Boga: Trener digao glas pred cijelom Amerikom

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
Nikola Jokić neće biti MVP ove sezone zbog toga što se neće ni kvalifikovati za NBA nagrade, a to pravilo žestoko je zasmetalo treneru Dejvidu Adelmanu.

Dejvid Adelman kritikuje pravilo zbog kojeg Jokić neće biti MVP Izvor: Printscreen/YouTube/Denver Nuggets/DNVR Sports

Nikola Jokić je trenutno povrijeđen i Denver se muči bez njega, pošto je doživio četvrti poraz u sedam utakmica. Da stvar bude gora, moraće još dugo bez Jokića kome se tek krajem januara predviđa povratak na teren, kada će vjerovatno i zvanično ostati bez MVP nagrade.

Zbog pravila koje kaže da košarkaš mora da odigra najmanje 65 utakmica u regularnom dijelu sezone da bi se kvalifikovao za nagradu, Jokićeve brojke najvjerovatnije neće biti ni razmatrane, iako igra možda i najbolju sezonu u karijeri. To mu neće baš pomoći pošto je na putu da propusti 18 utakmica ove sezone, a njegov trener Dejvid Adelman želio je da ukaže koliko je to pravilo besmisleno.


"Imao sam razgovor o tome sa svojim stručnim štabom. Razumijem ja to pravilo o 65 utakmica, ali igrač koji evo već čitavu deceniju praktično nikada ne propušta mečeve i to mi malo smeta. Ovo nije neko ko sjedi sa strane. On nikada ne sjedi sa strane", rekao je Adelman pred čitavom Amerikom, zahtjevajući tako promjenu pravila.

Što se tiče Jokićevog povratka na teren, i dalje je sve u magli. Djeluje da nesmetano šeta, da to nije toliko problematično kako se učinilo u prvi mah, ali doktori se slušaju da to ne bi ostavilo posljedice za dalje.

"Znam da je željan povratka. I to je proces i za njega... Nije mi rekao mnogo o tome. On trenira da svakog dana vidi gde je sada. Mislim da je važnije kako se oseća posle treninga, nego kako se oseća dok nešto radi, jer je to pravi pokazatelj. Dakle, tek posle uloženog napora, posle toga kada malo 'gurne' svoje telo preko limita", rekao je Adelman i podsjetio da Jokić praktično nikada nije povrijeđen i da ga frustrira "sjedenje i čekanje".

Kako je Jokić igrao ove sezone?

Prema kladionicama, Jokić je i dalje prvi favorit za MVP nagradu, valjda iz razloga što svi očekuju da se vrati ranije i da nastavi tamo gdje je stao prije povrede.

Trenutno je na prosjeku od 29,6 poena, 12,2 skokova i 11 asistencija po meču.

NBA rezultati 10. januar:

  • Boston - Toronto 125:117
  • Orlando - Filadelfija 91:103
  • Vašington - Nju Orleans 107:128
  • Bruklin - L.A. Klipers 105.121
  • Memfis - Oklahoma 116:117
  • Denver - Atlanta 87:110
  • Finiks - Njujork 112:107
  • Golden Stejt - Sakramento 137:103
  • Portland - Hjuston 111:105
  • L.A. Lejkers - Milvoki 101:105

Tagovi

Dejvid Adelman Denver Nikola Jokić

