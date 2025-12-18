Moneke se pred Svetog Nikolu obratio zvezdašima: "Znam da je slava, nadam se jednom"

Energetski lider Crvene zvezde pozvao navijače da dođu na meč protiv Virtusa.

Izvor: MN PRESS

Krilni košarkaš Crvene zvezde Čima Moneke (29), jedan od lidera ekipe, pozvao je navijače da dođu na duel protiv Virtusa u petak u Beogradsku arenu, iako je meč na veliku krsnu slavu Sveti Nikola.

"Pozdrav svima, Čima ovdje. Uzbuđen sam jer se vraćam. Znam da je sutra slava i da će mnogi slaviti, ali nadam se da ćete u velikom broju doći da nas podržite, jedva čekam da vas vidim ovdje. Naprijed Zvezda", kazao je on za klupski sajt.

Na taj način, on je potvrdio svoj povratak u tim nakon što je propustio posljednja dva meča u kojima su crveno-bijeli doživjeli poraze od Partizana i Hapoela u Jerusalimu. Njegovo odsustvo bilo je veoma primjetno.

Zvezda ulazi u meč protiv Virtusa sa skorom 9-7, dok je ekipa bivšeg trenera crveno-bijelih Duška Ivanovića na učinku 8-8, nakon što je u srijedu uveče glatko pobijedila Partizan na istom mestu.