Moneke se pred Svetog Nikolu obratio zvezdašima: "Znam da je slava, nadam se jednom"

Energetski lider Crvene zvezde pozvao navijače da dođu na meč protiv Virtusa.
Krilni košarkaš Crvene zvezde Čima Moneke (29), jedan od lidera ekipe, pozvao je navijače da dođu na duel protiv Virtusa u petak u Beogradsku arenu, iako je meč na veliku krsnu slavu Sveti Nikola.
"Pozdrav svima, Čima ovdje. Uzbuđen sam jer se vraćam. Znam da je sutra slava i da će mnogi slaviti, ali nadam se da ćete u velikom broju doći da nas podržite, jedva čekam da vas vidim ovdje. Naprijed Zvezda", kazao je on za klupski sajt.
Na taj način, on je potvrdio svoj povratak u tim nakon što je propustio posljednja dva meča u kojima su crveno-bijeli doživjeli poraze od Partizana i Hapoela u Jerusalimu. Njegovo odsustvo bilo je veoma primjetno.
Zvezda ulazi u meč protiv Virtusa sa skorom 9-7, dok je ekipa bivšeg trenera crveno-bijelih Duška Ivanovića na učinku 8-8, nakon što je u srijedu uveče glatko pobijedila Partizan na istom mestu.