Crvena zvezda dočekuje Virtus u 17. kolu Evrolige, a pred važan meč za klub sa malog Kalamegadana oglasio se i Čima Moneke.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda ima priliku da niz poraza prekine u Beogradskoj areni, u 17. kolu Evrolige u kojem dočekuje Virtus na domaćem terenu. Ekipa koju vodi Saša Obradović u ovom susretu imaće veliko pojačanje, pošto će se Čima Moneke vratiti na teren. Upravo on iskoristio je priliku da stane u dobranu saigrača koji poslije meča u Izraelu nije na lisi ljubimaca navijača.

Zvezda je poražena od najbolje ekipe u Evroligi, a plejmejker crveno-bijelih zaista nije igrao sjajno. Međutim, ono što je iza kulisa djelimično je otkrio Moneke. I sam trener Saša Obradović naglasio da je za organizatora igre Zvezde potrebno razumijevanje, a sličnu priču podijelio je i Nigerijac.

Vidi opis Čima Moneke stao u odbranu Kodija Miler-Mekintajera: "Moram da budem na terenu zbog njega" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Mikhail Sinitsyn / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 6 / 6 AD

Moneke je u svom stilu opravdao kolegu: "Psi i vukovi se dobro slažu, zar ne? Ako je to tako, onda moram da budem na terenu zbog njega. I on prolazi kroz neke stvari o kojima ne želi da priča, ali to je život svih nas. Vratio sam se, pa da vidimo šta će se desiti“, zaključio je Moneke za Meridian sport.

Kako se osjeća Čima Moneke?

Moneke je jedan od najvažnijih igrača Crvene zvezde i nema sumnje da je njegov udio na terenu od velikog značaja. Zbog toga je rekao: "Dobro sam. Zahvalan sam što uopšte mogu da igram košarku. i spreman sam da pomognem timu", u istom intervjuu.

Vidi opis Čima Moneke stao u odbranu Kodija Miler-Mekintajera: "Moram da budem na terenu zbog njega" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Nije mogao da pomogne ekipi dok gubi: "Bio sam baš iznerviran jer nisam mogao da igram i pomognem timu koliko mogu. Osjećam da smo drugačija ekipa kada sam ja na terenu, zato mi je važno da budem na raspolaganju. Kada nisam dostupan iz bilo kog razloga, osjećam krivicu, jer mrzim da gledam izgubljene utakmice. Ali mogu da igram, tako da moramo da se vratimo tome da budemo svoji".

Bonus video:

Pogledajte 01:45 Čima Moneke izjava posle Zvezda ASVEL Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

(MONDO)