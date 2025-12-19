logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Čima Moneke stao u odbranu Kodija Miler-Mekintajera: "Moram da budem na terenu zbog njega"

Čima Moneke stao u odbranu Kodija Miler-Mekintajera: "Moram da budem na terenu zbog njega"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Crvena zvezda dočekuje Virtus u 17. kolu Evrolige, a pred važan meč za klub sa malog Kalamegadana oglasio se i Čima Moneke.

cima moneke stao na stranu kodija miler mekintajera Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda ima priliku da niz poraza prekine u Beogradskoj areni, u 17. kolu Evrolige u kojem dočekuje Virtus na domaćem terenu. Ekipa koju vodi Saša Obradović u ovom susretu imaće veliko pojačanje, pošto će se Čima Moneke vratiti na teren. Upravo on iskoristio je priliku da stane u dobranu saigrača koji poslije meča u Izraelu nije na lisi ljubimaca navijača.

Zvezda je poražena od najbolje ekipe u Evroligi, a plejmejker crveno-bijelih zaista nije igrao sjajno. Međutim, ono što je iza kulisa djelimično je otkrio Moneke. I sam trener Saša Obradović naglasio da je za organizatora igre Zvezde potrebno razumijevanje, a sličnu priču podijelio je i Nigerijac.

Moneke je u svom stilu opravdao kolegu: "Psi i vukovi se dobro slažu, zar ne? Ako je to tako, onda moram da budem na terenu zbog njega. I on prolazi kroz neke stvari o kojima ne želi da priča, ali to je život svih nas. Vratio sam se, pa da vidimo šta će se desiti“, zaključio je Moneke za Meridian sport.

Kako se osjeća Čima Moneke?

Moneke je jedan od najvažnijih igrača Crvene zvezde i nema sumnje da je njegov udio na terenu od velikog značaja. Zbog toga je rekao: "Dobro sam. Zahvalan sam što uopšte mogu da igram košarku. i spreman sam da pomognem timu", u istom intervjuu.

Nije mogao da pomogne ekipi dok gubi: "Bio sam baš iznerviran jer nisam mogao da igram i pomognem timu koliko mogu. Osjećam da smo drugačija ekipa kada sam ja na terenu, zato mi je važno da budem na raspolaganju. Kada nisam dostupan iz bilo kog razloga, osjećam krivicu, jer mrzim da gledam izgubljene utakmice. Ali mogu da igram, tako da moramo da se vratimo tome da budemo svoji".

Bonus video: 

Pogledajte

01:45
Čima Moneke izjava posle Zvezda ASVEL
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Čima Moneke Kodi Miler Mekintajer KK Crvena zvezda Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC