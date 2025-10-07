Srbija nekompletna počela pripreme za meč sa Albanijom i Andorom.

Izvor: MN PRESS

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi ima nikad veće probleme pred utakmice oktobarskog ciklusa sa Albanijom (11. oktobar) i Andorom (14. oktobar) jer je veliki broj fudbalera povrijeđen ili suspendovan. Na sve to, još četvorica nisu uspjela da dođu na vrijeme za prvi trening odrađen u ponedjeljak u Staroj Pazovi.

U pitanju su Dušan Vlahović, Filip Kostić, Strahinja Pavlović i Nemanja Gudelj, koji nisu uspjeli da stignu na vrijeme zbog obaveza u svojim klubovima. Dobili su dozvolu da zakasne i danas će trenirati s ostalim reprezentativcima.

Doduše, kod Gudelja i dalje postoji pitanje da li će biti spreman s obzirom da je iz Sevilje došao s povredom, o čemu je selektor već govorio na konferenciji za medije. Iz tog razloga pozvan je i mladi Vanja Dragojević iz Partizana koji je spreman da istrči na teren ako to bude potrebno.

Vidi opis Četvorica zakasnila na okupljanje Srbije: Nikad kraja problemima za Piksija Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 18 / 18 AD

Prethodno su zbog povreda otpali Ivan Ilić, Saša Lukić, Kosta Nedeljković, Vanja Milinković Savić i Aleksandar Katai, znamo da je i Nikola Milenković suspendovan za prvi meč protiv Albanije.

Zbog toga je Piksi i najavio podmlađivanje reprezentacije u narednom periodu, a ovako izgleda spisak za oktobar:

Golmani : Vanja Milinković-Savić (Napoli), Predrag Rajković (Al Itihad), Đorđe Petrović (Bornmut), Dragan Rosić (Vojvodina)

: Vanja Milinković-Savić (Napoli), Predrag Rajković (Al Itihad), Đorđe Petrović (Bornmut), Dragan Rosić (Vojvodina) Odbrana : Nikola Milenković (Notingem Forest), Strahinja Pavlović (Milan), Miloš Veljković (Crvena zvezda), Strahinja Eraković (Zenit), Jan- Кarlo Simić (Al Itihad), Veljko Milosavljević (Bornmut)

: Nikola Milenković (Notingem Forest), Strahinja Pavlović (Milan), Miloš Veljković (Crvena zvezda), Strahinja Eraković (Zenit), Jan- Кarlo Simić (Al Itihad), Veljko Milosavljević (Bornmut) Vezni red : Nemanja Gudelj (Sevilja), Nemanja Maksimović (Šabab Al Ahli), Andrija Živković (PAOК), Lazar Samardžić (Atalanta), Filip Кostić (Juventus), Stefan Mitrović (Ekcelsior), Aleksandar Stanković (Кlub Briž), Ognjen Ugrešić (Partizan), Vanja Dragojević (Partizan), Vasilije Kostov (Crvena zvezda) Dejan Zukić (Volfsberger) i Lazar Ranđelović (Vojvodina).

: Nemanja Gudelj (Sevilja), Nemanja Maksimović (Šabab Al Ahli), Andrija Živković (PAOК), Lazar Samardžić (Atalanta), Filip Кostić (Juventus), Stefan Mitrović (Ekcelsior), Aleksandar Stanković (Кlub Briž), Ognjen Ugrešić (Partizan), Vanja Dragojević (Partizan), Vasilije Kostov (Crvena zvezda) Dejan Zukić (Volfsberger) i Lazar Ranđelović (Vojvodina). Napad: Aleksandar Mitrović (Al Rajan), Dušan Vlahović (Juventus), Luka Jović (AEК Atina), Andrej Ilić (Union Berlin).

BONUS VIDEO: