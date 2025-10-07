Selektor Dragan Stojković Piksi već godinama sprovodi podmlađivanje nacionalnog tima, a sad je očigledno da proces nije završen i da nas čekaju novi debitanti u narednom periodu.

Izvor: MN PRESS

Fudbalska reprezentacija Srbije danas izgleda potpuno drugačije nego prethodnog ljeta. Selektor je isti, Dragan Stojković Piksi i dalje predvodi nacionalni tim, ali je nakon neuspjeha na Evropskom prvenstvu u Nemačkoj napravljen ogroman rez - izvršeno je podmlađivanje tima koje je trajalo kroz čitavu Ligu nacija prethodne jeseni.

Godinu dana kasnije čini se da taj proces nije završen. Selektor Stojković je na spisak igrača koji konkurišu za mečeve protiv Albanije i Andore stavio mnogo momaka koji bi mogli da upišu debitantske nastupe za tim. Tako su u "prvom krugu" pozvani Veljko Milosavljević, Aleksandar Stanković i Andrej Ilić koji nikada ranije nisu pozivani, zatim Dejan Zukić i Ognjen Ugrešić koji su dobijali pozive i nisu debitovali, a na kraju Vanja Dragojević, Vasilije Kostov i Lazar Ranđelović od kojih je samo krilni napadač Vojvodine ranije bio na spisku i odigrao tek jedan meč.

Vidi opis Cijela Srbija čeka Piksijev sljedeći potez: Klinci pozvani u reprezentaciju, a to je tek početak procesa Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 12 / 12 AD

Očigledno je da se proces podmlađivanja tima nastavlja, o čemu je i Stojković govorio na konferenciji. Na pitanje novinara MONDA da li su naknadni pozivi nastavak podmlađivanja tima, selektor Stojković je dao potvrdan odgovor - pa je očigledno da će se ova praksa nastaviti i u narednom periodu.

"U svakom smislu, da! Moramo da brinemo o budućnosti! Svježa krv mora doći. Ovo su sve igrači koji se prate, iz naših reprezentativnih selekcija. Nismo izabrali nepoznate igrače. Oni su duži period na skeneru. Odluka je takva da se nađu na spisku A selekcije. Podmlađivanje da, ako gledamo godinu rođenja - može da se podvede pod tu kategoriju", rekao je Stojković. Kada je već tako, koga bismo u narednom periodu mogli da očekujemo u nacionalnom timu?

Ograničili smo se na fudbalere koji ranije nisu dobijali pozive u seniorsku selekciju Srbije, iako je jasno da ima mnogo onih koji su bili povremeni reprezentativci, a u budućnosti će biti nosioci igre nacionalnog tima. U tu grupu fudbalera spadaju igrači poput Veljka Ilića, Ognjena Mimovića, Koste Nedeljkovića, Mirka Topića, Nikole Štulića, Mihajla Cvetkovića, Mihaila Ivanovića, Petra Ratkova...

Ko bi mogla da budu nova lica u odbrani Srbije?

Već godinama reprezentacija Srbije ima problem na bekovskim pozicijama, a nedostatak kvalitetnih opcija natjerao nas je da mijenjamo formaciju i prilagođavamo se igračkom kadru koji je na raspolaganju. Za to vrijeme Crvene zvezda je proizvela trojicu desnih bekova u vidu Nedeljkovića, Mimovića i Stojkovića, dok je na lijevom boku i dalje situacija nedovoljno dobra.

Mesto lijevog beka, odnosno bočnog igrača koji igra po cijeloj strani, ponovo popunjava Filip Kostić kao povratnik u nacionalni tim, a to mjesto su u prethodnom periodu zauzimali Veljko Birmančević i Aleksa Terzić. Jedna izuzetno dobra opcija za budućnost pojavila se ove sezone u Superligi. Stefan Bukinac je jedan od najboljih i najkonstantnijih igrača Vojvodine na početku nove sezone, a samim tim i kandidat za ncionalni tim u narednom periodu. Ove sezone je standardan u dresu novosadskog kluba, a za mlađe kategorije Srbije ima tridesetak mečeva.

Takođe, u grupu igrača na koje Srbija mora da obrati pažnju u narednom periodu spadaju bivši fudbaler Partizana Mihailo Ilić, bivši fudbaler Crvene zvezde Viktor Radojević, a zatim i aktuelni prvotimci beogradskih rivala - Stefan Leković na crvenoj i Nikola Simić na crnoj strani Topčiderskog brda.

Šta će Srbija mijenjati u veznom redu?

Odlazak iz srpskog fudbala u Portugal izuzetno je prijao mladom fudbaleru Matiji Mitroviću, koji se za samo nekoliko nedjelja izborio za mjesto u timu Vitorije Gimaraeš. On je sin Milana Mitrovića, svojevremeno Paunovićevog pomoćnika u reprezentaciji do 20 godina, a trenutno selektora SAD u istom uzrastu, pa mladi Matija ima i američki pasoš. Zbog toga bi prioritet selektora u nekom od narednih prelaznih rokova mogao da bude poziv za Mitrovića, kako bismo obezbijedili budućnost talentovanog veznog fudblera u reprezentaciji.

Vidi opis Cijela Srbija čeka Piksijev sljedeći potez: Klinci pozvani u reprezentaciju, a to je tek početak procesa Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 18 / 18 AD

Sa druge strane, Srbija će u morati dobro da pazi šta u njemačkom fudbalu radi Lazar Jovanović, sin nekadašnjeg reprezentativca Milana Jovanovića. On je ovog ljeta napravio veliki transfer iz Crvene zvezde u Štugart i već počeo da se nameće na utakmicama Bundeslige, pa bi u narednom periodu mogao da bude dobra opcija za selektora Stojkovića.

Najviše kandidata u napadu, ko još čeka šansu?

Aleksandar Mitrović je kapiten i najbolji strijelac u istoriji, Dušan Vlahović lider novog talasa, a Luka Jović već godinama neizostavan član nacionalnog tima. Kada na to dodate momke koji su u užem izboru, a koji se često smjenjuju na spisku selektora Stojkovića, očigledno je koliko je teško stići do nastupa u napadu reprezentacije. Ipak, postoje kandidati koji to zaslužuju.

Talentovani Miloš Luković je svojevremeno bio kapiten mlade reprezentacije, a nakon što ga je IMT prodao Strazburu u rekordnom transferu, ove sezone u Las Palmasu hvata formu. Prija mu igranje u drugoj ligi Španije, pa bi u doglednoj budućnosti mogao da bude jedan od nosilaca nacionalnog tima.

Takođe, u budućnosti mora biti mjesta u reprezentaciji i za trenutnog napadača Partizana. Jovan Milošević je na pozajmici u Humskoj i vjerovatno se neće još dugo zadržati u srpskom fudbalu, ali je u crno-bijelom dresu uhvatio formu koja ga kandiduje za nacionalni tim u budućnosti.