Izgleda da su vrata reprezentacije Srbije sada zaključana i za Vanju Milinković-Savića, pošto su uloge podijeljene dok je on odbijao pozive Dragana Stojkovića Piksija.

Izvor: MN PRESS

Fudbalska reprezentacija Srbije igraće najvažniji meč u kvalifikacijama za Mundijal protiv Albanije u subotu, od 20:45. Na stadionu Dubočica u Leskovcu možda će se odlučivati sudbina nacionalnog tima za naredni period, a čini se da je selektor Dragan Stojković Piksi već odlučio o budućnosti jednog igrača u reprezentaciji.

Iako je u prethodnom periodu redovno dobijao pozive da se priključi nacionalnom timu, a zatim iz iz različitih razloga odbijao, Vanja Milinković-Savić mogao bi da da se zamisli nakon obraćanja selektora. Zapravo, sve ono što je Piksi pričao u Leskovcu ukazuje na to da je Milinković-Savić propustio svoju šansu da postane prvi golman nacionalnog tima.

Sada je ta uloga namijenjena Đorđu Petroviću, koji sjajno brani u dresu engleskog Bornmuta, na mečevima Premijer lige. Pored toga, Petrović je siguran i na golu Srbije tokom ovog kvalifikacionog ciklusa, pa je u drugom planu čak i zamjenik kapitena Predrag Rajković - čije je prisustvo ipak važno.

Vidi opis Vanja, čitaj između redova: Piksiju je braće Milinković-Savić preko glave Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

"Što se Rajkovića tiče, nije realno da sutra počne utakmicu. Mislim da je Petrović jedinica naše reprezentacije trenutno, zaslužio je po svemu. Važno je da je Rajković tu, zamjenik je kapitena, čovjek kojeg izuzetno cijenim i poštujem, njegovo požrtvovanje. Njegov duh koji posjeduje za kolektiv je od neprocjenjive važnosti. Izuzetno omiljena ličnost u našem timu. Dobro je za njega nakon pauze i povratka u igru da mu se uputi poziv da bude dio ekipe. Ali, nije realno da bude broj jedan, Đorđe Petrović je to zaslužio u ovim kvalifikacijama i tako treba da ostane za sada", rekao je Dragan Stojković.

Iako nije pomenuo Vanju, selektor je jasno postavio stvari - Đorđe Petrović je prvi golman nacionalnog tima, a Predrag Rajković je važan zbog chelokupnog uticaja na tim i ogromnog iskustva. U takvim okolnostima ostaje otvoreno još samo mjesto trećeg golmana, koje bi u teoriji moglo da bude namijenjeno jednom od braće Milinković-Savić, ali... Momak koji će se sa Napolijem boriti za titulu u italijanskom prvenstvu vjerovatno ne bi bio zadovoljan takvom ulogom. Zapravo, Vanju nacionalni tim nije previše privlačio ni prethodnih meseci, kada uloge nisu bile ovako jasno podijeljene i kada je čak i Rajković odsustvovao sa spiskova.

Kako je Vanja Milinković-Savić odbijao Srbiju?

Golman Napolija bio je i na oktobarskom spisku selektora Dragana Stojkovića, koji ga u posljednje vrijeme redovno poziva u nacionalni tim. Ipak, bolovi u delom delu leđa bili su jači od Vanje, koji nije mogao da prihvati poziv.

"Vanja Milinković-Savić ima bol u donjim leđima, igrao je pod injekcijama, oseća ukočenost. On ne dolazi", rekao je selektor Stojković na konferenciji povodom okupljanja nacionalnog tima i potvrdio da je vođenja komunikacija sa ljekarskim timom italijanskog tima.

Ovo je bilo samo još jedno u nizu okupljanja koje Vanja Milinković-Savić propušta. Zapravo, Vanja je posljednji put branio za reprezentaciju na pripremnoj utakmici pred Evropskom prvenstvu u Njemačkoj 2024. godine, gde je tokom čitavog turnira bio rezerva. Tada se saznalo za tuču u kojoj je učestvovao, a navodno je razlog bio baš taj što je izgubio mesto prvog golmana.

Nakon tog turnira iz nacionalnog tima "nestao" je njegov brat Sergej, ali i Vanja - iako to nisu isti slučajevi, a golman Napolija navodno nikad nije rekao zbogom nacionalnom timu. Sa druge strane, Sergej je istakao da "psihički nije spreman" da nosi dres Srbije. Mnogi su to shvatili kao sukob sa selektorom, a kasnije odluke Vanje Milinković-Savića posmatrane su kroz istu prizmu, kao solidarisanje sa bratom koji ne nastupa za nacionalni tim barem dok je stručni štab u aktuelnom sastavu.

Vidi opis Vanja, čitaj između redova: Piksiju je braće Milinković-Savić preko glave Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Profimedia Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Profimedia Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 12 / 12 AD

Braća Milinković-Savić više od godinu dana nisu igrali za Srbiju, a Vanja je imao prilike da to promijeni. On je bio na spisku selektora Dragana Stojkovića i u prethodnom prozoru. Kada je Piksi saopštio širi spisak igrača na koje računa za mečeve protiv Letonije i Engleske, mnoge je iznenadio povratak čuvara mreže koji je tokom ljeta prešao iz Torina u Napoli.

Upravo je to bio razlog koji je Vanja Milinković-Savić naveo kada se čuo sa selektorom. Prije nego što je spisak skraćen, Vanja je rekao Piksiju da bi volio da propusti okupljanje nacionalnog tima kako bi se prilagodio uslovima u svom novom klubu, gdje je tek trebalo da se izbori za ulogu i minutažu. Situacija se od tada popravila, branio je na četiri meča u timu Antonija Kontea, ali su bolovi u lumbalnom dijelu uticali na novo odbijanje poziva.

Možda je ovo posljednje odbijanje bilo kap koja je prelila čašu. Selektor Dragan Stojković prvi put je izašao na konferenciju i tokom obraćanja rekao da Đorđe Petrović ostaje prvi golman nacionalnog tima. Činilo se u tom trenutku da Piksi uopšte ne misli na Vanju Milinković-Savića niti na njegov povratak u nacionalni tim, što je možda dovoljno jasan signal da je strpljenju došao kraj.

Ko su Piksijevi golmani?

Na okupljanje nacionalnog tima u oktobru pozvan je i Dragan Rosić, čuvar mreže kojeg je u prethodnom periodu Dragan Stojković Piksi "predstavio" kao trećeg golmana Srbije. Čuvar mreže Vojvodine jeste "čovjek od povjerenja" selektora Srbije i čini se da je njegov omiljeni izbor za mjesto na spisku.

Vidi opis Vanja, čitaj između redova: Piksiju je braće Milinković-Savić preko glave Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 10 / 10

Rosiću su pozivi u nacionalni tim čast, a čak i da to nije slučaj selektor svakako ima veliki izbor kada je riječ o "trećem" golmanu kojeg će pozvati. Uostalom, veliki broj golmana promijenio se na spiskovima tokom Stojkovićevog mandata, a nekoliko njih predstavlja budućnost srpskog fudbala i sigurno će opet biti u konkurenciji.

Tokom selektorskog mandata Dragana Stojkovića za Srbiju nastupali Predrag Rajković (23 meča), Vanja Milinković-Savić (19 mečeva), Đorđe Petrović (osam mečeva), Marko Dmitrović (tri meča), Đorđe Nikolić, Dragan Rosić, Marko Ilić i Mile Svilar (po jedan meč). Pozive su dobijali još i Boris Radunović, Veljko Ilić, Aleksandar Jovanović, Filip Stanković i Lazar Kaličanin. Oni nisu debitovali, ali Ilić, Stanković i Kaličanin svakako imaju vremena u karijeri da se dokažu i postanu reprezentativci Srbije.

Bonus video: