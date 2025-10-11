Aleksandar Mitrović poslije Albanije: "Najteži poraz u karijeri, izvinjavam se naciji i preuzimam odgovornost"

Srbija je doživela šokantan poraz od Albanije u Leskovcu i prvi se nakon neuspjeha obratio kapiten Aleksandar Mitrović.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Fudbaleri Srbije poraženi su od Albanije sa 1:0 na stadionu "Dubočica" u Leskovcu golom Reja Manaja u samom finišu prvog dijela igre. Prva reakcije aktera meča poslije ovog debakla srpskog nacionalnog tima u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo stigla je od kapitena Aleksandra Mitrovića.

"Slažem se mislim da je ovo najteži momenat u mojoj reprezentativnoj karijeri. Težak momenat, teški dani za srpski fudbal. Utakmica divlja, tvrda. Primili smo taj gol iz prekida što nam se opet dešava. Težak poraz, jako boli. Najteži za mojih 13 godina u reprezentaciji. Izvinjavam se naciji i narodu, ali momci su dali sve od sebe. Težak teren, dosta mladih igrača koji su igrali pod nervozom. Ali kao ekipa nismo dali taj gol što ja mogu da preuzimam odgovornost na sebe kao iskusniji. Imali smo posjed, ali ništa iz njega konkretno nismo napravili. Jedna možda i lekcija za mlade igrače. Oni su budućnost, svi treba da iskoristimo ovaj trenutak, da zapamtimo ovaj osjećaj. Da probamo da završimo ove kvalifikacije najbolje po nas.

Nedostajala je ta neka kreacija, završni pas, dobar centaršut, ta zadnja lopta. Falio je taj kvalitet, nismo ništa konkretno napravili. Sve smo centriralid a bi centrirali. Mislim da nas je to koštalo boljeg rezultata."

Filip Kostić

"Teško veče i najteži poraz u mojoj karijeri otkad sam u reprezentaciji. Rekli smo sve šta imamo u svlačionici. Možemo da tražimo alibi, moglo je bolje u mnogo situaciji. Nismo smjeli da primimo gol, to nam se desilo u najtežem trenutku: Teško veče, nemam šta da kažem.

Bitno je što su ti mladi momci tu, nosiće reprezentaciju 10-15 godina. Meni je teško, ja preuzimam odgovornost. Dao sam sve od sebe i uvijek ću dati sve za reprezentasciju dok sam ovdje"

(MONDO)