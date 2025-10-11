Mitar raširio ruke zbog Piksijeve odluke: Nije mogao da vjeruje da mora da izađe

Kapiten Srbije bio iznenađen zbog odluke selektora Dragana Stojkovića Piksija da ga zameni pola sata pre kraja utakmice protiv Albanije
Kapiten Srbije Aleksandar Mitrović ostao je potpuno zbunjen odlukom selektora Dragana Stojkovića da ga izvede iz igre pola sata prije kraja. Srpska reprezentacija je gubila protiv Albanije (0:1) u meču u kojem je Srbija morala da pobijedi, a lider "orlova" je u skladu s tim očekivao da će biti na terenu sve dok ekipi "gori".
Ipak, odluka selektora Stojkovića bila je drugačija, pa je u 63. minutu umjesto njega uveo u igru rezervistu Luku Jovića. Mitrović je napustio teren zajedno sa Andrijom Živkovićem, a sa klupe je ušao u krilni napadač Stefan Mitrović.
U meču u kojem je Mitrović nadmašio Sava Miloševića u broju odigranih utakmica (103. nastup), kapiten nije uspio da postigne gol koji je bi bio zlata vrijedan. Ulog utakmice je bio drugo mjesto na tabeli grupe i "pol-pozicija" u završnici trke za baraž za Mundijal 2026.
Bonus video: Provokacija Albanije poslije gola
(MONDO)