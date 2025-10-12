logo
Veljko Paunović novi selektor Srbije!

Veljko Paunović novi selektor Srbije!

Autor Haris Krhalić Izvor TV Arena sport
Selektor Srbije Dragan Stojković Piksi podnio je ostavku i već se zna ko će ga naslijediti.

Veljko Paunović će biti selektor Srbije Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Prema nezvaničnim informacijama Arena sport, Veljko Paunović (48) je novi selektor Srbije! Poznati srpski stručnjak ove nedelje je dobio otkaz u Ovijedu i pred povratkom je u srpski fudbal, kojem je donio titulu šampiona sveta u U-19 uzrastu na Novom Zelandu 2015. godine.

Munjevitim razvojem događaja, samo nekoliko dana nakon što ga je Ovijedo otpustio iako je taj tim uveo u Primeru ove godine, Paunović će preuzeti na sebe delikatan zadatak - da postavi na noge žestoko uzdrmanu reprezentaciju Srbije. "Orlovi" će u nedjelju otputovati na gostovanje Andori (utorak, 20.45) bez selektora Dragana Stojkovića Piksija, koji se već rastao sa ekipom i ponudio ostavku predsjedniku FSS Draganu Džajiću i generalnom sekretaru Branku Radujku.

Zvanično, FSS je još nije prihvatio, a nezvanično je po svemu sudeći sve uveliko gotovo. Srbija će se rastati sa Piksijem na kraju kvalifikacionog ciklusa u kojem je još samo teorija drži u igri za plasman u baraž za Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Nakon toga, šansu će dobiti stručnjak koji je najveći uspjeh postigao sa srpskim omladincima, a radio je širom svijeta - jer je vodio Čikago Fajer u Sjedinjenim Državama od 2015. do 2019, potom je dvije godine sjedio na klupi engleskog Redinga, zatim je proveo dvije sezone u Meksiku, gdje je vodio Gvadalaharu i Tigres. Ove, 2025, preuzeo je Ovijedo, donio mu istorijski povratak u Primeru, a onda se za mnoge iznenadno rastao sa tim timom. Po svemu sudeći, to je šansa koju Fudbalski savez nije propustio.

Tagovi

fudbal Veljko Paunović orlovi

