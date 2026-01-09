"Nemanja Nedović kao Trejsi Megrejdi": Za 101 sekundu ubacio 11 poena (VIDEO)

Pogledajte kako je Nedović za 101 sekundu protiv Valensije ubacio 11 poena.
Srpski košarkaš Nemanja Nedović odveo je prethodne noći svoj Monako do ubjedljive pobjede nad Valensijom, najboljim timom Evrolige ove sezone. Gledali smo sjajan meč u Španiji koji je pripao gostima iz Kneževine i to prije svega zahvaljujući Nedoviću koji se "zapalio" u najvažnijem trenutku utakmice.
Monako je vodio 11 razlike na poluvremenu (53:42), činilo se da će onda Valensija stići i prestići goste, da bi se onda u trećoj dionici pojavio Nedović koji je za 101 sekundu postigao ukupno 11 poena i odveo Monako na ubjedljivih 87:72.
Tracy McGrady vibes 101: Nemanja Nedovic pours in 11 points in 101 secondspic.twitter.com/btO1NNe2aa— AS Monaco Basket EN (@asmonaco_en)January 8, 2026
Postigao je tri trojke u tom periodu i "kumovao" je odbijanju preokreta, za šta ga je Monako uporedio sa čuvenim američkim bekom Trejsijem Megrejdijem. Naravno, nije Nedović bio ni blizu njegovog učinka s meča Hjustona i San Antonija, kada je za 35 sekundi postigao 13 poena, ali je jasno otkud paralela.
Nedović je inače utakmicu završio sa 16 poena, dva skoka i tri asistencije, a sve to uradio je za samo 12 minuta na parketu, što je manje od njegove uobičajene minutaže.
Pogledajte i više detalja sa meča u kome je Monako na kraju slavio 101:92.
