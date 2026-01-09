"Nemanja Nedović kao Trejsi Megrejdi": Za 101 sekundu ubacio 11 poena (VIDEO)

Pogledajte kako je Nedović za 101 sekundu protiv Valensije ubacio 11 poena.

Izvor: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Srpski košarkaš Nemanja Nedović odveo je prethodne noći svoj Monako do ubjedljive pobjede nad Valensijom, najboljim timom Evrolige ove sezone. Gledali smo sjajan meč u Španiji koji je pripao gostima iz Kneževine i to prije svega zahvaljujući Nedoviću koji se "zapalio" u najvažnijem trenutku utakmice.

Monako je vodio 11 razlike na poluvremenu (53:42), činilo se da će onda Valensija stići i prestići goste, da bi se onda u trećoj dionici pojavio Nedović koji je za 101 sekundu postigao ukupno 11 poena i odveo Monako na ubjedljivih 87:72.

Postigao je tri trojke u tom periodu i "kumovao" je odbijanju preokreta, za šta ga je Monako uporedio sa čuvenim američkim bekom Trejsijem Megrejdijem. Naravno, nije Nedović bio ni blizu njegovog učinka s meča Hjustona i San Antonija, kada je za 35 sekundi postigao 13 poena, ali je jasno otkud paralela.

Nedović je inače utakmicu završio sa 16 poena, dva skoka i tri asistencije, a sve to uradio je za samo 12 minuta na parketu, što je manje od njegove uobičajene minutaže.

Pogledajte i više detalja sa meča u kome je Monako na kraju slavio 101:92.

Valensija - Monako Izvor: YouTube /@euroleague

