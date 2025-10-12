logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Oglasio se FSS: Piksijeva ostavka još nije usvojena, ali se već sve zna

Oglasio se FSS: Piksijeva ostavka još nije usvojena, ali se već sve zna

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Fudbalski savez Srbije oglasio se povodom ostavke selektora Dragana Stojkovića Piksija.

fss se oglasio o ostavci piksija Izvor: JOERAN STEINSIEK / imago sportfotodienst / Profimedia

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi podnio je ostavku poslije poraza od Albanije (0:1) zbog kog su praktično ostali bez šanse da odu na Svjetsko prvenstvo 2026. Fudbalski savez Srbije oglasio se jutros saopštenjem u kome se ističe da će se o ostavci diskutovati poslije meča sa Andorom, ali oko toga ne bi trebalo da bude nikakve dileme.

FSS se već zahvalio Stojkoviću na svemu što je uradio u prethodne četiri i po godine i poručio da će Zoran Mirković privremeno preuzeti ulogu selektora "A" tima za meč u Andori. Saopštenje prenosimo u cijelosti:

"Nakon poraza naše reprezentacije od selekcije Albanije u Leskovcu, selektor Dragan Stojković ponudio je ostavku na svoju funkciju i neće putovati sa ekipom na utakmicu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo protiv Andore.

Vođenje A reprezentacije Srbije na narednoj utakmici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo preuzeće strateg naše mlade selekcije Zoran Mirković, koji se već u nedjelju ujutro priključio nacionalnom timu u Nišu, zajedno sa članovima stručnog štaba Strahinjom Pandurovićem, Lazarom Tomićem, Aleksandrom Kirovskim, Dejanom Odavićem i Bogdanom Milićevićem.

Odmah po povratku iz Andore, u petak 19. oktobra, zasedaće Izvršni odbor Fudbalskog saveza Srbije, koji će u skladu sa svojim nadležnostima i standardnom procedurom FSS, donijeti sve dalje odluke u vezi sa promjenama na čelu nacionalnog tima.

Fudbalski savez Srbije ovom prilikom izražava zahvalnost Draganu Stojkoviću na svemu što je učinio u prethodne četiri i po godine na čelu reprezentacije, prije svega na plasmanu na Svjetsko i Evropsko prvenstvo, kao i na osvajanju prvog mjesta u B diviziji Lige nacija i očuvanju statusa u elitnom rangu evropskog fudbala", navodi se.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

01:14
Dragan Stojković o ostavci
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Fudbalski savez Srbije Dragan Stojković - Piksi fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC