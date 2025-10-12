Fudbalski savez Srbije oglasio se povodom ostavke selektora Dragana Stojkovića Piksija.
Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi podnio je ostavku poslije poraza od Albanije (0:1) zbog kog su praktično ostali bez šanse da odu na Svjetsko prvenstvo 2026. Fudbalski savez Srbije oglasio se jutros saopštenjem u kome se ističe da će se o ostavci diskutovati poslije meča sa Andorom, ali oko toga ne bi trebalo da bude nikakve dileme.
FSS se već zahvalio Stojkoviću na svemu što je uradio u prethodne četiri i po godine i poručio da će Zoran Mirković privremeno preuzeti ulogu selektora "A" tima za meč u Andori. Saopštenje prenosimo u cijelosti:
Oglasio se FSS: Piksijeva ostavka još nije usvojena, ali se već sve zna
"Nakon poraza naše reprezentacije od selekcije Albanije u Leskovcu, selektor Dragan Stojković ponudio je ostavku na svoju funkciju i neće putovati sa ekipom na utakmicu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo protiv Andore.
Vođenje A reprezentacije Srbije na narednoj utakmici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo preuzeće strateg naše mlade selekcije Zoran Mirković, koji se već u nedjelju ujutro priključio nacionalnom timu u Nišu, zajedno sa članovima stručnog štaba Strahinjom Pandurovićem, Lazarom Tomićem, Aleksandrom Kirovskim, Dejanom Odavićem i Bogdanom Milićevićem.
Odmah po povratku iz Andore, u petak 19. oktobra, zasedaće Izvršni odbor Fudbalskog saveza Srbije, koji će u skladu sa svojim nadležnostima i standardnom procedurom FSS, donijeti sve dalje odluke u vezi sa promjenama na čelu nacionalnog tima.
Fudbalski savez Srbije ovom prilikom izražava zahvalnost Draganu Stojkoviću na svemu što je učinio u prethodne četiri i po godine na čelu reprezentacije, prije svega na plasmanu na Svjetsko i Evropsko prvenstvo, kao i na osvajanju prvog mjesta u B diviziji Lige nacija i očuvanju statusa u elitnom rangu evropskog fudbala", navodi se.
