Nemanja Radonjić isprozivao Piksija poslije debakla Srbije

Nemanja Radonjić je poslije poraza Srbije od Albanije isprozivao Dragana Stojkovića Piksija na društvenim mrežama. Nije prvi put da fudbaler Crvene zvezde ovako reaguje.

Srbija je doživjela dva teška poraza u dva posljednja meča, prvo od Engleske u Beogradu (5:0), pa od Albanije u Leskovcu (1:0). Šanse za baraž i prolazak na Svjetsko prvenstvo znatno su se smanjile, a poslije meča na stadionu "Dubočica" je selektor Dragan Stojković podnio ostavku.

Poslije svega što se dogodilo na utakmici, pa na Piksijevoj konferenciji, oglasio se i Nemanja Radonjić. Iskoristio je priliku da isproziva Stojkovića zbog svega i to poslije ponoći. Okačio je fotografiju sebe na kojoj slavi gol u dresu reprezentacije uz zastavu Japana i pjesmu Indire Radić "Heroji". Stihovi te pjesme glase "Ti heroj nikad nisi bio, opraštam ti to, jer izdajice vole sebe jedino".

Jasno je šta fudbaler Crvene zvezde misli o Piksiju i nije prvi put da njih dvojica imaju ovakvu vrstu rasprave pošto je sada već bivši selektor precrtao Radonjića iz svojih planova već ranije.

"Nikad nisi bio naš"

Radonjić je prozivao Piksija i prije nekoliko mjeseci poslije jedne konferencije na kojoj je Stojković pričao o njemu. Tada je okačio transparent koji su svojevremeno navijači Zvezde iskoristili kao prozivku na Piksijev račun.

"Nikad nije bila tvoja, nikad nisi bio naš. Decenijskog potopa poslije tebe sjeća se svaki zvezdaš. Sajonara", pisalo je na transparentu koji je Radonjić objavio.

Šta je Piksi rekao o Radonjiću?

Na konferenciji za medije Piksi je javno isprozivao Radonjića i objasnio da ga neće zvati u nacionalni tim.

"Radonjić? Nije mi simpatičan, njegova frizura? Samouništava sebe. Uništava ili samoništava Zvezdu, reprezentaciju. To je njegov problem. Zaslužuje da bude u nacionalnom timu? Ma, nije valjda. Kao da je neko lud. Na konto čega da vas zovem, pa da vas lažem sa 'znate onaj sprint protiv Štutgarta...' Kad je to bilo? Prošle godine. Pa, ne igra zbog jednog sprinta", rekao je tada Piksi.

Stojković ga je slao u igru na sva tri meča na Mundijalu u Kataru 2022. godine, a posljednji meč odigrao je protiv Bugarske u novembru 2023. godine, na meču u kom je Srbija potvrdila plasman na Evropsko prvenstvo.

