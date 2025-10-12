Bizarno: Srbija nema selektora, a ima novog igrača na spisku?

Pred utakmicu Srbije sa Andorom došlo je do neočekivane promene na spisku i to u trenutku kada nemamo selektora.

Dragan Stojković Piksi podnio je ostavku na mjesto selektora fudbalske reprezentacije Srbije poslije meča sa Albanijom poručivši da neće putovati sa ekipom u Andoru na meč koji se igra 14. oktobra u gostima. Međutim, u avionu će biti jedno novo ime, u pitanju je golman Luka Lijeskić.

Čuvar mreže Radničkog iz Kragujevca iznenada je dodat na spisak Srbije za meč sa Andorom, što je zaista bizarnost ako se uzme u obzir da mi u ovom trenutku "orlovi" i nemaju selektora koji o tome može da odlučuje.

Kako piše "Sportal", Luka Lijeskić je još sinoć krenuo ka Nišu, a zamijeniće jednog od trojice golmana koji su pozvani za ovo okupljanje. Najvjerovatnije će na spisku i dalje ostati Đorđe Petrović i Dragan Rostić, tako da će Lijeskić zameniti Predraga Rajkovića iz razloga koji su u ovom trenutku potpuno nejasni.

Interesantno je da je Lijeskić bio na spisku mlade reprezentacije Srbije za meč protiv Rumunije koji su "orlići" dobili 1:0, a ove sezone se u Radničkom borio za mjesto prvog golmana sa iskusnim Vladimirom Stojkovićem.

Ukupno ima 22 utakmice u seniorskom fudbalu i na devet je sačuvao svoju mrežu.

Hoće li biti još promjena na spisku Srbije?

Znamo da su mnogi igrači "otpali" sa spiska Srbije pred meč sa Albanijom, a vidjećemo kakva je situacija pred Andoru i da li će još neko prijaviti povredu zbog koje ne može da igra.

Utakmicu koja malo toga može da promijeni Srbija će igrati sa Goranom Đorovićem na klupi, dok se čeka Veljko Paunović.

Ovo su svi igrači koji su pozvani za okupljanje u oktobru:

Golmani: Predrag Rajković (Al Itihad), Đorđe Petrović (Bornmut), Dragan Rosić (Vojvodina)

Predrag Rajković (Al Itihad), Đorđe Petrović (Bornmut), Dragan Rosić (Vojvodina) Odbrana : Nikola Milenković (Notingem Forest), Strahinja Pavlović (Milan), Miloš Veljković (Crvena zvezda), Strahinja Eraković (Zenit), Jan- Кarlo Simić (Al Itihad), Veljko Milosavljević (Bornmut)

: Nikola Milenković (Notingem Forest), Strahinja Pavlović (Milan), Miloš Veljković (Crvena zvezda), Strahinja Eraković (Zenit), Jan- Кarlo Simić (Al Itihad), Veljko Milosavljević (Bornmut) Vezni red : Nemanja Gudelj (Sevilja), Nemanja Maksimović (Šabab Al Ahli), Andrija Živković (PAOК), Lazar Samardžić (Atalanta), Filip Кostić (Juventus), Stefan Mitrović (Ekcelsior), Aleksandar Stanković (Кlub Briž), Ognjen Ugrešić (Partizan), Vanja Dragojević (Partizan), Vasilije Kostov (Crvena zvezda) Dejan Zukić (Volfsberger) i Lazar Ranđelović (Vojvodina).

: Nemanja Gudelj (Sevilja), Nemanja Maksimović (Šabab Al Ahli), Andrija Živković (PAOК), Lazar Samardžić (Atalanta), Filip Кostić (Juventus), Stefan Mitrović (Ekcelsior), Aleksandar Stanković (Кlub Briž), Ognjen Ugrešić (Partizan), Vanja Dragojević (Partizan), Vasilije Kostov (Crvena zvezda) Dejan Zukić (Volfsberger) i Lazar Ranđelović (Vojvodina). Napad: Aleksandar Mitrović (Al Rajan), Dušan Vlahović (Juventus), Luka Jović (AEК Atina), Andrej Ilić (Union Berlin).

