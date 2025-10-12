Bura poslije meča Srbije i Albanije, umiješao se Fudbalski savez tzv. Kosova i najavio da će nas prijaviti UEFA i FIFA.

Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages

Fudbalski savez tzv. Kosova najavio je da će prijaviti Fudbalski savez Srbije zbog ponašanja navijača na meču protiv Albanije na stadionu "Dubočica" u Leskovcu. Odmah poslije sramotnog poraza Srbije od Albanije (0:1), stiglo je saopštenje iz Prištine gdje se "osuđuju ružni povici i provokativni transparenti", navode oni.

Uz čestitku Albaniji na pobjedi protiv Srbije, Fudbalski savez tzv. Kosova poručio je da su u pitanju ponovljeni prekršaji i da zbog toga moraju da reaguju FIFA i UEFA.

Vidi opis Fudbalski savez "Kosova" prijavljuje Srbiju UEFA i FIFA: "Kaznite ih pod hitno, a Albaniji čestitke" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 18 / 18 AD

Saopštenje Fudbalskog saveza tzv. Kosova prenosimo u cijelosti, uz napomenu da je Srbija i pred ovaj meč bila kažnjena:

"Fudbalski savez Kosova najoštrije osuđuje horske povike protiv Kosova i provokativne poruke prikazane na tribinama stadiona u Leskovcu, gdje je tokom utakmice između Srbije i Albanije bila istaknuta srpska zastava preko mape Kosova.

Nažalost, ove scene nisu nove na srpskim stadionima, gdje se podsticanje mržnje i uvredljive poruke prema susjednim državama i dalje ponavljaju bez odgovarajućih kazni. FFK smatra da takva ponašanja nisu u skladu sa sportskim duhom, principima poštovanja i vrijednostima koje predstavljaju UEFA i FIFA.

Vidi opis Fudbalski savez "Kosova" prijavljuje Srbiju UEFA i FIFA: "Kaznite ih pod hitno, a Albaniji čestitke" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 10 / 10

U tom smislu, FFK će podnijeti protestnu notu kod UEFA, zahtijevajući da se preduzmu jasne i stroge mjere protiv Fudbalskog saveza Srbije zbog ovih ponovljenih postupaka koji narušavaju imidž fudbala i potkopavaju principe UEFA i FIFA.

Istovremeno, Fudbalski savez Kosova čestita reprezentaciji Albanije na zasluženoj pobjedi od 1:0 nad Srbijom - pobjedi koja odražava karakter, posvećenost i snagu albanskog fudbala. Fudbalski savez Kosova nastaviće da dostojanstveno brani vrijednosti sporta, kao i poštovanja i jednakosti među narodima, zahtijevajući da svako fudbalsko igralište u Evropi bude mesto igre, a ne mržnje", zaključuje se u saopštenju.

Podsjetimo, odmah poslije utakmice Dragan Stojković Piksi ponudio je ostavku Fudbalskom savezu Srbije i poručio da neće voditi ekipu u Andori za dva dana.







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

BONUS VIDEO:

Pogledajte 01:14 Dragan Stojković o ostavci Izvor: Kurir Izvor: Kurir

(MONDO)