logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Fudbalski savez "Kosova" prijavljuje Srbiju UEFA i FIFA: "Kaznite ih pod hitno, a Albaniji čestitke"

Fudbalski savez "Kosova" prijavljuje Srbiju UEFA i FIFA: "Kaznite ih pod hitno, a Albaniji čestitke"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Bura poslije meča Srbije i Albanije, umiješao se Fudbalski savez tzv. Kosova i najavio da će nas prijaviti UEFA i FIFA.

kosovo prijavilo srbiju poslije albanije Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages

Fudbalski savez tzv. Kosova najavio je da će prijaviti Fudbalski savez Srbije zbog ponašanja navijača na meču protiv Albanije na stadionu "Dubočica" u Leskovcu. Odmah poslije sramotnog poraza Srbije od Albanije (0:1), stiglo je saopštenje iz Prištine gdje se "osuđuju ružni povici i provokativni transparenti", navode oni.

Uz čestitku Albaniji na pobjedi protiv Srbije, Fudbalski savez tzv. Kosova poručio je da su u pitanju ponovljeni prekršaji i da zbog toga moraju da reaguju FIFA i UEFA.

Saopštenje Fudbalskog saveza tzv. Kosova prenosimo u cijelosti, uz napomenu da je Srbija i pred ovaj meč bila kažnjena:

"Fudbalski savez Kosova najoštrije osuđuje horske povike protiv Kosova i provokativne poruke prikazane na tribinama stadiona u Leskovcu, gdje je tokom utakmice između Srbije i Albanije bila istaknuta srpska zastava preko mape Kosova.

Nažalost, ove scene nisu nove na srpskim stadionima, gdje se podsticanje mržnje i uvredljive poruke prema susjednim državama i dalje ponavljaju bez odgovarajućih kazni. FFK smatra da takva ponašanja nisu u skladu sa sportskim duhom, principima poštovanja i vrijednostima koje predstavljaju UEFA i FIFA.

U tom smislu, FFK će podnijeti protestnu notu kod UEFA, zahtijevajući da se preduzmu jasne i stroge mjere protiv Fudbalskog saveza Srbije zbog ovih ponovljenih postupaka koji narušavaju imidž fudbala i potkopavaju principe UEFA i FIFA.

Istovremeno, Fudbalski savez Kosova čestita reprezentaciji Albanije na zasluženoj pobjedi od 1:0 nad Srbijom - pobjedi koja odražava karakter, posvećenost i snagu albanskog fudbala. Fudbalski savez Kosova nastaviće da dostojanstveno brani vrijednosti sporta, kao i poštovanja i jednakosti među narodima, zahtijevajući da svako fudbalsko igralište u Evropi bude mesto igre, a ne mržnje", zaključuje se u saopštenju.

Podsjetimo, odmah poslije utakmice Dragan Stojković Piksi ponudio je ostavku Fudbalskom savezu Srbije i poručio da neće voditi ekipu u Andori za dva dana.



Standings provided by Sofascore

BONUS VIDEO:

Pogledajte

01:14
Dragan Stojković o ostavci
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Kosovo Srbija Albanija fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC