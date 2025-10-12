logo
Pet fudbalera nestalo sa spiska Srbije: Pozvana trojicu klinaca!

Pet fudbalera nestalo sa spiska Srbije: Pozvana trojicu klinaca!

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Zoran Bata Mirković neće moći da računa na iskusne asove, ali će mlade nade dobiti šansu protiv Andore.

srbija naknadno pozvala tri igraca za mec sa andorom Izvor: MN PRESS

Fudbalska reprezentacije Srbije nastavlja kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo protiv selekcije Andore, a meč je na programu u utorak od 20.45. Nakon debakla protiv Albanije u Leskovcu, "orlovi" su ostali bez selektora, koga će zamijeniti Zoran Bata Mirković, aktuelni selektor mlade reprezentacije. Biće i velikih izmjena u sastavu, o čemu je FSS obavijestio javnost.

Čak petorica fudbalera koji su bili u timu za Albaniju neće igrati protiv Andore. Navedeni su tačni razlozi izostanka, dok su trojica mladih nada naknadno pozvani.

"Zbog objektivnih okolnosti, došlo je do promjena na spisku putnika za Andoru. Za ovaj meč izostaće Nikola Milenković (zbog velikog opterećenja koji je imao u prethodnom takmičarskom periodu), Luka Jović (obnovljena povreda desnog primicača), Predrag Rajković (bol u predjelu desne natkoljenice, na mjestu gdje je operisan prije četiri mjeseca), Andrija Živković (bol u lijevoj natkolenici, istegnuće lijevog kvadricepsa) i Dragan Rosić (povišena temperatura).

Nova imena su Luka Lijeskić (Radnički 1923), Vuk Draškić (Crvena zvezda) i Mihajlo Cvetković (Anderleht).



Pogledajte

00:36
Piksi odlazi

Izvor: Kurir

(MONDO)

