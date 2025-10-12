Zoran Bata Mirković neće moći da računa na iskusne asove, ali će mlade nade dobiti šansu protiv Andore.
Fudbalska reprezentacije Srbije nastavlja kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo protiv selekcije Andore, a meč je na programu u utorak od 20.45. Nakon debakla protiv Albanije u Leskovcu, "orlovi" su ostali bez selektora, koga će zamijeniti Zoran Bata Mirković, aktuelni selektor mlade reprezentacije. Biće i velikih izmjena u sastavu, o čemu je FSS obavijestio javnost.
Čak petorica fudbalera koji su bili u timu za Albaniju neće igrati protiv Andore. Navedeni su tačni razlozi izostanka, dok su trojica mladih nada naknadno pozvani.
Pet fudbalera nestalo sa spiska Srbije: Pozvana trojicu klinaca!
"Zbog objektivnih okolnosti, došlo je do promjena na spisku putnika za Andoru. Za ovaj meč izostaće Nikola Milenković (zbog velikog opterećenja koji je imao u prethodnom takmičarskom periodu), Luka Jović (obnovljena povreda desnog primicača), Predrag Rajković (bol u predjelu desne natkoljenice, na mjestu gdje je operisan prije četiri mjeseca), Andrija Živković (bol u lijevoj natkolenici, istegnuće lijevog kvadricepsa) i Dragan Rosić (povišena temperatura).
Nova imena su Luka Lijeskić (Radnički 1923), Vuk Draškić (Crvena zvezda) i Mihajlo Cvetković (Anderleht).
