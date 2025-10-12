Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je poraz od Albanije u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026.

Izvor: TV Pink/Screenshot/Elmedin Hajrovic/ATAImages

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je prilikom obilaska radova na sanaciji Klinike za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije u Višegradskoj ulici komentarisao i poraz fudbalera Srbije od Albanije u Leskovcu (0:1) istakavši da zbog umora nije došao na stadion u Leskovac

"Da li mi imamo bolje fudbalere od ovih koje smo imali? Nemamo. Niko od njih ne igra (u svojim klubovima prim.aut). Imamo samo jednog igrača koji se sinoć pojavio i on je jedini koji igra Ligu šampiona. To je momak, mladi, Stankovićev sin. Čak mu ime ne znam. Sinoć sam ga prvi put vidio u životu. On je jedini koji igra Ligu šampiona. Niko drugi ne igra. Albanci imaju ekipu - igrače Lacija, Atalante i ne znam kojih sve klubova u ovom timu", rekao je Aleksandar Vučić.

Vidi opis "Razočarani smo, od tuge nisam spavao": Aleksandar Vučić o porazu Srbije i novom selektoru Selektor Srbije Dragan Stojković Piksi. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 12 / 12 AD

"Nije bila dobro pripremljena ekipa, nisu dobro igrali, razočarani smo, teško nam je pao poraz. Ja zbog tuge nisam mogao da spavam, a ne zbog bijesa kao neki drugi ljudi. Neki ljudi u našoj zemlji proizvode samo bijes", dodao je predsjednik i istakao da je država više nego dovoljno omogućila fudbaleru.

Predsjednik Srbije govorio je i o potencijalnoj zamjeni za Dragana Stojkovića Piksija: "Srećni smo kada treba da ih sačekamo i to dođe pet-šest hiljada, mi slažemo da je 20 hiljada i kako smo ih dočekali ispod balkona, to je lijepo. A ako neko ne uspije negdje, eh, ti si najgori na svijetu. Ma ti, Piksi, ti ne znaš da šutneš loptu, ti nisi fudbal igrao nikad. I koga god da dovedemo sljedećeg, a koga da dovedemo...", upitao je Vučić i dodao:

"Imamo li nekog trenera u ligama petice? Nemamo nijednog. Nijednog. I koga god da dovedemo, uvijek je spasilac prvih pet dana, ništa nije valjalo ono ranije, a onda poslije 20 dana kreće mržnja i protiv toga. Zato što on nije baš uzeo mene u tim, nego uzeo nekog drugog...".

Vidi opis "Razočarani smo, od tuge nisam spavao": Aleksandar Vučić o porazu Srbije i novom selektoru Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 9 / 9 AD

Podsjetimo, kao novi selektor Srbije spominje se Veljko Paunović, s tim da će meč Srbije protiv Andore voditi Zoran Mirković, inače selektor "orlića".

BONUS VIDEO:

Pogledajte 01:14 Dragan Stojković o ostavci Izvor: Kurir Izvor: Kurir

(MONDO)