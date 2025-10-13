Nikad više kandidata za selektora Srbije

Iako se u prvi mah činilo da je Veljko Paunović novi selektor Srbije, izgleda da će odluka oko Piksijevog nasljednika potrajati malo duže. Mnogo je kandidata i trenutno ne postoji jednoglasje oko odluke, potrebni su razgovori.

Izvor: MN PRESS

Fudbalska reprezentacija Srbije u potrazi je za novim selektorom pošto je nakon poraza od Albanije i izvjesnog neodlaska na Svjetsko prvenstvo 2026. godine - ostavku podnio Dragan Stojković Piksi. Znamo da će Zoran Mirković voditi Srbiju u Andori (14. oktobar) i da bi u petak na Izvršnom odboru mogla da padne odluka oko Piksijevog nasljednika, a čini se da je rukovodstvo kao nikada do sada razjedinjeno po pitanju ove odluke.

Anketa Ko je najbolje rešenje za selektora Srbije? Veljko Paunović 67.38% (95)

Vladan Milojević 8.51% (12)

Marko Nikolić 6.38% (9)

Dejan Stanković 6.38% (9)

Zoran Mirković 2.13% (3)

Inostrani trener je rešenje 9.22% (13) Povratak na glasanje Ko je najbolje rešenje za selektora Srbije? Veljko Paunović

Vladan Milojević

Marko Nikolić

Dejan Stanković

Zoran Mirković

Inostrani trener je rešenje Glasaj Rezultati



Za razliku od situacije pred dolazak Dragana Stojkovića Piksija, kada su svi radili na njegovom potpisu i pokušavali da ga privole, ovoga puta je više kandidata i zbog osjetljivosti momenta u kome se srpski fudbal nalazi - možda bude potrebno i duže od pet dana da se donese konačna odluka.

Pitanje je da li Srbija treba da žuri, ako već zna da neće na Svjetsko prvenstvo, odnosno da li nam je selektor od hitnosti do kraja kvalifikacija - ili je u slučaju nepovoljnih pregovora bolje sačekati "okretanje" ka idućem ciklusu? Sve su to odluke s kojima će FSS morati da se suoči narednih dana, i već se suočava, tako da su već počela da "cure" imena potencijalnih kandidata koje će predložiti raznorazni čionici unutar sistema.

Ko su najveći kandidati?

Izvor: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Iako se u prvi mah činilo da je sve gotovo oko Veljka Paunovića, koji takođe daje pozitivne signale, utisak je da posao nije ni blizu gotov kako je to predstavljeno. Selektor "zlatnih orlića" sa Novog Zelanda, koji bi sigurno unio neophodni optimizam u ekipu, zna dobro koliko je komplikovan posao pred njim i zato želi određene garancije koje bi mu dozvolile da plan sprovede u djelo.

Kao interesantno ime pojavljuje se i Vladan Milojević, najuspješniji srpski trener u ovom trenutku, koji je pravio i još pravi čuda sa Crvenom zvezdom, a oko čijeg zvanja u selektora takođe u FSS ne postoji jednoglasan stav.

Koje su još ideje za selektora?

Izvor: Sergei Fadeichev / Zuma Press / Profimedia

Slaviša Jokanović, koji je nedavno dobio posao u Emiratima (Al Nasr), takođe je još jedna od ideja, dok ne treba do kraja isključiti ni njegovog kolegu Miloša Milojevića (Al Šarža). Malo teže se može do Marka Nikolića koji je ljetos pojačao AEK i u ovom trenutku ne razmišlja o promjeni posla.

U igri treba očekivati i Dejana Stankovića, koji je legenda srpske reprezentacije, a čiji je ugovor u Spartaku na "klimavim" nogama i svašta bi moglo da se dogodi u narednih nekoliko nedjelja. Od svih kandidata najbolje poznaje sistem FSS.

Od trenera pod ugovorom sa klubovima spomenimo još Žarka Lazetića, koji doduše uživa povjerenje u Makabiju iz Tel Aviva i koji je trenutno okrenut klupskom fudbalu, dok bi u FSS sigurno dobro razmislili i o Ivanu Jovanoviću da se njegova situacija u Grčkoj poslije ispadanja u kvalifikacijama za Svejtsko prvestvno zakomplikuje.

Hoćemo li stranca?

Izvor: MN PRESS

Na kraju, ne treba odbaciti ni ideju o strancu na klupi Srbije, posebno ako se zna i da je ugovor Dragana Stojkovića Piksija bio kao da smo imali renomiranijeg selektora iz inostranstva. Ali, kad je ovoliko kandidata iz Srbije, to je manje vjerovatno...

Zarad diskusije spomenimo da su Lev, Ćavi, Spaleti, Ten Hag, Hiter, Klinsman i Blan bez ugovora.

Pišite nam u komentarima ko je za vas najbolji izbor za srpskog selektora.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 01:14 Dragan Stojković o ostavci Izvor: Kurir Izvor: Kurir

(MONDO)