logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Rusi "guraju" Dejana Stankovića na klupu Srbije: "Ako ga pozovu otići će, ima pravo na to"

Rusi "guraju" Dejana Stankovića na klupu Srbije: "Ako ga pozovu otići će, ima pravo na to"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Ko će biti novi selektor Srbije? Rusi predlažu Dejana Stankovića iz Spartaka.

rusi kazu da ce dejan stankovic biti selektor srbije Izvor: Grigory Sysoev / Sputnik / Profimedia

Dragan Stojković Piksi podnio je ostavku na mjesto selektora reprezentacije Srbije i tema njegovog nasljednika okupiraće pažnju medija u narednim danima, možda i nedjeljama, sve dok ne dođe do ozvaničenja. Ovom temom bave se i u Rusiji tako da se kod njih u medijima sada provlači ime Dejana Stankovića.

Istina, Stanković je jedan od logičnih kandidata za upražnjeno mjesto na klupi reprezentacije Srbije, ali je interesantno da su ga baš Rusi "kandidovali" ako se zna da u ovoj zemlji ima posao, na klupi Spartaka iz Moskve.

Anketa

Ko je najbolje rešenje za selektora Srbije?

  • Veljko Paunović

    69.52% (130)

  • Vladan Milojević

    8.02% (15)

  • Marko Nikolić

    5.35% (10)

  • Dejan Stanković

    6.42% (12)

  • Zoran Mirković

    1.6% (3)

  • Inostrani trener je rešenje

    9.09% (17)

Ko je najbolje rešenje za selektora Srbije?

Rezultati


"Ako Srbija pozove Stankovića, on će sigurno otići. I ima puno pravo na to", rekao je bivši ruski fudbaler Aleksandar Mostovoj za "RB Sport", dok se na istu temu oglasio i nekadašnji predsjednik Spartaka Andrej Červičenko koji nije siguran da će Srbija baš njega izabrati za Piksijevog naslednika.

"Ako budu gledali samo na osnovu rezultata - ne vjerujem da će pozvati Stankovića. Međutim, ukoliko budu vagali i gledali finansije - sve je moguće", rekao je Červičenko za "Čampionat".

Dejan Stanković (47) je inače ljetos potpisao novi ugovor sa Spartakom iz Moskve, a već poslije nekoliko utakmica u ovoj sezoni bio je na "tankom ledu" zbog loših rezultata. Situacija se blago stabilizovala i trenutno je na učinku od osam pobjeda, tri remija i pet poraza u svim takmičenjima.

Podsjetimo, bivši reprezentativac Srbije (102 nastupa) je prije Spartaka iz Moskve radio i u Crvenoj zvezdi, Sampdoriji i Ferencvarošu. Trenutno za "A" selekciju Srbije igra njegov sin Aleksandar Stanković.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

01:14
Dragan Stojković o ostavci
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Dejan Stanković fudbal Srbija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC