Rusi "guraju" Dejana Stankovića na klupu Srbije: "Ako ga pozovu otići će, ima pravo na to"

Ko će biti novi selektor Srbije? Rusi predlažu Dejana Stankovića iz Spartaka.

Izvor: Grigory Sysoev / Sputnik / Profimedia

Dragan Stojković Piksi podnio je ostavku na mjesto selektora reprezentacije Srbije i tema njegovog nasljednika okupiraće pažnju medija u narednim danima, možda i nedjeljama, sve dok ne dođe do ozvaničenja. Ovom temom bave se i u Rusiji tako da se kod njih u medijima sada provlači ime Dejana Stankovića.

Istina, Stanković je jedan od logičnih kandidata za upražnjeno mjesto na klupi reprezentacije Srbije, ali je interesantno da su ga baš Rusi "kandidovali" ako se zna da u ovoj zemlji ima posao, na klupi Spartaka iz Moskve.

"Ako Srbija pozove Stankovića, on će sigurno otići. I ima puno pravo na to", rekao je bivši ruski fudbaler Aleksandar Mostovoj za "RB Sport", dok se na istu temu oglasio i nekadašnji predsjednik Spartaka Andrej Červičenko koji nije siguran da će Srbija baš njega izabrati za Piksijevog naslednika.

"Ako budu gledali samo na osnovu rezultata - ne vjerujem da će pozvati Stankovića. Međutim, ukoliko budu vagali i gledali finansije - sve je moguće", rekao je Červičenko za "Čampionat".

Dejan Stanković (47) je inače ljetos potpisao novi ugovor sa Spartakom iz Moskve, a već poslije nekoliko utakmica u ovoj sezoni bio je na "tankom ledu" zbog loših rezultata. Situacija se blago stabilizovala i trenutno je na učinku od osam pobjeda, tri remija i pet poraza u svim takmičenjima.

Podsjetimo, bivši reprezentativac Srbije (102 nastupa) je prije Spartaka iz Moskve radio i u Crvenoj zvezdi, Sampdoriji i Ferencvarošu. Trenutno za "A" selekciju Srbije igra njegov sin Aleksandar Stanković.

