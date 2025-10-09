"Zvali me da igram za Italiju, ali ja sam Srbin": Deki Stanković sinu rekao da gleda grb, a ne ime na dresu

Aleksandar Stanković otkrio da je imao poziv Italije, ali da je srce htelo samo Srbiju.

Aleksandar Stanković, sin legendarnog srpskog fudbalera Dejana Stankovića, dobio je prvi poziv u "A" reprezentaciju Srbije nakon sjajnih igara ove sezone za Klub Briž. Stanković bi mogao i da debituje za Srbiju u oktobarskom ciklusu kvalifikacija protiv Albanije (11. oktobar) ili Andore (13. oktobar), a interesantno je da je zbog mjesta rođenja imao poziv i da postane Italijan.

"Nemam poseban motiv protiv zemlje u kojoj sam rođen. Kad igram za Srbiju, uvijek sam motivisan na maksimumu. Ja se svuda predstavljam kao Srbin. Jeste, imao sam više puta ponudu da igram za Italiju, ali je odgovor uvijek bio isti. Moja porodica je iz Srbije, ja se osjećam potpuno kao Srbin. Samo je jedna reprezentacija za koju želim da igram", naglasio je Stanković u intervjuu za sajt "FSS".

Prošao je sve mlađe selekcije Srbije, bio i kapiten generacije (U-17) koja je stigla do polufinala Evropskog prvenstva, a kako sam kaže čitav živo sanjao je debi za "A" srpsku reprezentaciju. Biće to kod Dragana Stojkovića Piksija o kome mu je i otac pričao.

"Rekao mi je da to što je mister radio sa loptom, ne možeš danas da vidiš, ni uživo, ni na TV-u. Ja sam bio mali, nisam ga gledao, samo neke snimke na Jutjubu. Ali tata je uvijek govorio da je to bilo nevjerovatno", kazao je Stanković koji je siguran i da će se selektoru dopasti i šta on sam umije.

"Volim da imam kontrolu igre. Sigurno ću slušati sve što mister bude govorio i tražio od mene, sto odsto. Jedva sam čekao da počnemo da radimo na pripremi utakmice sa Albanijom".

Šta je tata poručio pred Albaniju? "Kao što bi svaki tata rekao sinu, rekao mi je da se ponašam lijepo, da prije nego što obučem dres, prvo pogledam grb Srbije i da ga uvijek stavim ispred prezimena. Vidio sam njegov portret ispred svlačionica. Svaki put kad dođem u Pazovu, stanem ispred te slike, pogledam je i poželim da mu se jednog dana približim po broju nastupa za državni tim".

