Inter se pokajao poslije 2 mjeseca: Dekijev sin "duplirao" cijenu, zove ga Piksi i pravi novi transfer

Sprema se novi transfer Aleksandra Stankovića jer je Inter shvatio da je napravio grešku.

Izvor: Orange Pictures, Orange Pics BV / Alamy / Profimedia

Inter je ovog leta prodao Aleksandra Stanković u Klub Briž i već poslije dva mjeseca shvatio je koliko je pogriješio. Dekijev sin igra fantastično, odmah je postao starter i ima bitnu ulogu u redovima belgijskog vicešampiona tako da je Inter odlučio da ga odmah vrati nazad.

Kako prenose italijanski mediji, Inter je sve bliže odluci da narednog ljeta aktivira klauzulu u ugovoru Aleksandra Stankovića i otkupi ga nazad za 23 miliona evra. Inter ima pravo preče kupovine u odnosu na ostale "ponuđače" jer se pametno zaštitio u slučaju Stankovićevih dobrih igara, a ukoliko bi recimo želio da se strpi i sačeka do leta 2027. godine - tada bi morao da plati 25 miliona evra.

Već sada je Stanković duplirao svoju cijenu i uskoro će dobiti i debitantnski poziv Piksija u reprezentaciju Srbije, a sve pošto je pogodio s klubom. Igrao je i prošle sezone odlično za Lucern i skrenuo pažnju na sebe, a Klub Briž ga je otkupio za deset miliona i već može da kaže da se isplatio.

Dekijev sin je odigrao 12 utakmica za Belgijance i za sada je zabilježio jedan gol, ali ovo je tek početak sezone i od njega se tek od januara očekuju još bolje partije.

Podsjetimo, Stanković ima samo 20 godina i igra na mjestu centralnog veznog, baš kao i njegov otac.

