Stankovićev sin ovjerio ulazak u Ligu šampiona: Aleksandar sa 20 godina stigao tamo gdje je otac pisao istoriju

Veliki uspjeh Briža i mladog srpskog veziste Aleksandra Stankovića.

Srpski vezista Aleksandar Stanković (20), sin legendarnog Dejana Stankovića (46), ostvario je uspjeh mlade karijere ušavši sa belgijskim Brižom u Ligu šampiona. Perspektivni Dekijev nasljednik dao je gol za ponižavajućih 5:0 protiv Glazgov Rendžersa u revanšu plej-ofa za plasman u elitu. Slaveći taj gol, Interov đak znao je uveliko da slavi plasman u elitu, nakon što je njegov tim slavio i u prvom meču u Škotskoj, 3:1.

Pogledajte kako je Stanković junior dao gol glavom u nadoknadi vremena prvog poluvremena, na asistenciju iskusnog Belgijanca Hansa Vanekena sa desne strane. Bio je to gol za "petardu" i za još jednu "ovjeru" plasmana u Ligu šampiona, koju je njegov otac osvojio sa Interom 2010. godine.

Aleksandar Stanković došao je ovog ljeta u Briž iz matičnog Intera za obeštećenje od 9,5 miliona evra, a sa idejom belgijskog prvaka da zamijeni u startnoj postavi reprezentativca Švajcarske Ardona Jašarija, koji je prešao u Milan za čak 36 miliona.

Aleksandar Stanković došao je ovog ljeta u Briž iz matičnog Intera za obeštećenje od 9,5 miliona evra, a sa idejom belgijskog prvaka da zamijeni u startnoj postavi reprezentativca Švajcarske Ardona Jašarija, koji je prešao u Milan za čak 36 miliona.

Sudeći prema početku u Belgiji, Stanković junior je na putu da opravda očekivanja, iako je pred njim veliki zadatak i mnogo dokazivanja.

Katastrofa Škota u plej-ofu za Ligu šampiona

Glazgov Rendžers je deklasiran u plej-ofu za plasman u Ligu šampiona i zajedno sa Seltikom razočarao je navijače u Škotskoj. Podsjetimo, Seltik je u utorak uveče ispao u plej-ofu u dvomeču protiv Kairata, koji je u Kazahstanu ostvario istorijski uspjeh.