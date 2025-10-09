logo
"Srbija ima samo nekoliko dobrih igrača": Predsjednik FS Albanije potcijenio Piksijeve "orlove"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
1

Prvi čovjek albanskog fudbala Armand Duka "pecnuo" Srbiju pred meč u Leskovcu.

predsjednik fs albanije srbija ima samo nekoliko dobrih igraca Izvor: Youtube/ RTV KLAN/Printscreen

Fudbaleri Srbije i Albanije odigraće direktan duel za drugo mjesto u grupi K kvalfikacija za Svjetsko prvenstvo 2026, u subotu od 20.45 na stadionu Dubočica u Leskovcu. Kao i uvijek kada se sastaju ove dvije reprezentacije ima tenzije, a dodatno ih je podigao predsjednik tamošnjeg Saveza Armand Duka.

Srbija i Albanija su u Tirani odigrale bez golova, a nema sumnje da će podrška navijača biti itekako veliki faktor u ovom susretu. Nadamo se da neće biti incidenata i da nećemo rizikovati nove kazne. Ipak, otrovne strelice stižu iz Albanije.

"Ovo je veoma važna utakmica sa sportskog aspekta, atmosfera nosi veliki pritisak. Od igrača tražimo da pokažu koncentraciju i sportsko smirenje. Bolja će biti ekipa koja ne bude miješala sportski događaj sa tenzijama koje su neizbježne. Nadam se da će Srbija imati još veći pritisak od nas, imam veliko povjerenje u naš tim", istakao je Duka u razgovoru za FSHF TV.

Armand Duka
Izvor: YouTube/ Ermal Mamaqi

Potpuno bespotrebno, Duka zaključuje da Albanija ima bolji tim od Srbije i vjeruje u pobjedu u Leskovcu i dovodi u pitanje kvalitet izabranika Dragana Stojkovića Piksija.

"Srbija ima samo nekoliko dobrih igrača. S druge strane, mi imamo dobar tim koji zna kako da se nosi sa svakim protivnikom. Vjerujem da možemo da ostvarimo pozitivan rezultat u Srbiji, imajući u vidu kvalitet koji posjeduju prije svega srpski fudbaleri, a ne cjelokupan tim“, istakao je prvi čovjek albanskog fudbala.

Srbija oslabljena

Zbog povreda su otpali Ivan Ilić, Saša Lukić, Kosta Nedeljković, Vanja Milinković Savić i Aleksandar Katai, dok je Nikola Milenković suspendovan za prvi meč protiv Albanije, što znači da smo drastično oslabljeni.

Albanija poslije pet utakmica u grupi K zauzima drugo mjesto sa sedam bodova, dok je Srbija treća sa bodom i utakmicom manje.

(MONDO)

X men

Pa dobro je rekao, mi jednostavno nemamo tim.

